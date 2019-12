Javier Tarragona: “El vecino viene a ver al Intendente porque no tuvo respuesta en distintos lugares”

El nuevo titular de la Secretaría Privada charló con La Posta y expresó cómo se va a articular el contacto entre el mandatario municipal y los rodriguenses. Dijo que fue elegido para el cargo por su “contacto con el vecino” y que la gente podrá hablar con Mauro García “en cualquier momento, siempre y cuando no esté ocupado”.

“Soy el nuevo secretario privado, pero ya desde hace cuatro años vengo acompañando al hoy Intendente Mauro García, que también es el Mauro García concejal y el Mauro García vecino”, arrancó diciendo.

Sobre qué característica suya promovió que lo eligieran para su actual función, destacó: “Es el acercamiento al vecino. Durante estos cuatro años me dio la fortaleza como para que Mauro me diga ‘acompañame, seguí haciendo lo mismo, no pierdas esta magia que está en vos para con el vecino’, y es eso prácticamente”.

Respecto a cómo se instrumentará la atención a los ciudadanos rodriguenses, Tarragona dijo: “El vecino que quiera hablar con Mauro obviamente lo va a seguir haciendo, no institucionalmente a las 6 de la mañana, sino en cualquier momento lo puede ver a Mauro siempre y cuando no esté ocupado. En caso que esté ocupado estaríamos nosotros para, de alguna manera, acompañar el reclamo del vecino, la inquietud, la sugerencia y en todo caso Mauro también tendría la posibilidad de ir a la casa del vecino y plantear, por medio de un mate, la posibilidad o la gestión que el vecino quiere transmitir para con Mauro”

En relación a su equipo, explicó: “En la Secretaría Privada hoy está la Mesa de entrada; tres chicas atendiendo al público, de hecho, yo también atiendo al público, acompañando al vecino, haciéndole el reclamo en conjunto; también está la parte administrativa, donde vuelve Verónica Godoy, la administrativa que estuvo en la gestión anterior a 2015”.

Además, remarcó: “El vecino viene en primera instancia a verlo al Intendente porque lamentablemente no tuvo una mejor respuesta de diferentes lugares, de la cual nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el vecino tenga la respuesta que él viene a buscar. En todo caso, si quiere ser atendido por el Sr. Intendente, no va a tener ningún problema. Si está ocupado, iremos a la tarde a tomar unos mates con ese vecino”. De todas formas, confirmó que se puede seguir utilizando aún el sistema de reclamos online aunque se tratará de buscar una forma de articular todas las plataformas para resoluciones rápidas de las quejas o inquietudes de los rodriguenses.

Sobre el impacto de la nueva gestión en la población, finalizó: “Todos los vecinos vinieron a saludar a Mauro, a darnos el apoyo. La repercusión de Mauro Intendente es muy buena. Mauro transmite el acercamiento, querer velo, querer estar, compartir un mate, compartir la mañana… Pasada la mañana, llegó un adulto mayor que diciendo que simplemente vino a pagar la tasa sabiendo que Mauro había asumido y en vez de venir la semana pasada esperó a hoy exclusivamente para eso y para verlo”.