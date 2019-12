Una joven relató haber sido golpeada por delincuentes que intentaban robarle

Le ocurrió a una chica de 19 años en las calles Sargento Cabral y Montes de Oca, a dos cuadras de la estación Malvinas y de la Comisaria Segunda.

El hecho ocurrió el último jueves 12 de diciembre alrededor de las 23 horas cuando Paula, de 19 años, fue sorprendida mientras volvía de trabajar por dos delincuentes que según ella “aparentaban ser menores de edad”.

Ella le manifestó a La Posta que “uno llevaba un buzo gris y estaba encapuchado” y que ese fue quien, amenazándola con una navaja, le ordenó que le diera la mochila. “Yo la llevaba por delante y me abracé a ella muy fuerte y me tiré hacia abajo. Uno de los pibes me intentó tironearla mientras el otro me pegaba en la cabeza”, expresó.

Por último, confesó que “en el momento en que pasó esto había gente circulando pero todos salieron corriendo”. Y agregó que como no pudieron quitársela, “salieron corriendo para la esquina de la calle Falucho donde los esperaba un auto Chevrolet Corsa gris”.