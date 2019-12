El Papá Noel rodriguense que regala juguetes a chicos de la calle

Oscar Ortega (61) es un vecino de General Rodríguez que días atrás fue el protagonista de un artículo que publicó un medio nacional. ¿El motivo? Desde hace cinco años se viste de Papá Noel y sale a repartir regalos a los chicos más necesitados. Su historia.

A Oscar Ortega le sienta bien el traje rojo y blanco. También la barba. Quizás no es un Papá Noel voluminoso como el tradicional, pero seguramente su corazón no quepa entre esas ropas que representan mucho más que un gesto solidario: es el sueño de toda su vida.

Así lo dijo en la nota que publicó Infobae días atrás. También remarcó la importancia de su pareja, Silvia Soria (50), pilar fundamental en la concreción de esta iniciativa.

Desde hace cinco años, Oscar se viste de Papá Noel y sale a repartir regalos a niños de la calle y otros tantos necesitados. Sus ganas venían de mucho antes pero se motorizaron cuando se lo contó a Silvia, a quien conoció en un supermercado en 2013 y con quien formó una pareja después de matrimonios terminados de ambos.

La charla surgió luego de una caminata de las que solían hacer. A partir de allí, Silvia le hizo un traje y recolectó juguetes entre amigos. Cuando se acercó la Navidad de 2014, ella le pidió que abriera el baul del auto donde se encontraba el traje y 110 regalos que más tarde salió a repartir.

La iniciativa se perfeccionó. Los regalos son donaciones que reciben desde marzo, y ellos se toman el trabajo de limpiar y arreglar juguetes en mal estado. En 2018 entregaron más de 600 juguetes.

“El chico no hace tanto hincapié en lo que le vas a dar, eso obviamente lo disfruta, pero lo que más los impacta es la imagen de Papá Noel”, le dijo a Infobae Oscar, que este año estuvo 57 días internado y lo operaron dos veces luego de un accidente en su casa: estaba levantando una plataforma de cemento y se le cayó encimaa y casi perdió su pierna. Y destacó el apoyo de Silvia: “Ella estuvo todo el tiempo conmigo. No me dejó una vez solo. Y con mucho orgullo lo digo”, dijo.

Su experiencia también lo llevó a los hospitales, con los niños que pasan la Navidad internados. “Por suerte el primer año eran poquitos en el Hospital. No había muchos chicos. Pero fue muy duro y muy conmovedor. La alegría que tenían de recibir a Papá Noel no me la olvido”, manifestó. Y contó una situación en una plazoleta de Luján donde también fue a repartir regalos. “La mirada de unos chicos me impactó. Aparecieron dos chiquitos discapacitados en una sillita y les di un regalo a cada uno y esa sonrisa, ese gesto, ese cariño… no me lo olvido más”.

Silvia, por su parte, agrega: “Oscar es tan bueno…Vos estás mal, y él te hace poner bien. Es una persona que da desde que se levanta hasta que se acuesta. Por eso mientras podamos, mientras consigamos juguetes, mientras que el físico nos de, lo vamos a seguir haciendo. La satisfacción que nos da hacerlo no tiene precio. En la primera salida que hicimos no sé quien era más feliz: si los chicos u Oscar”.

Por el accidente de Oscar debieron posponerlo, pero la pareja, que vive sobre la calle El Zorzal en cercanías de la estación de La Fraternidad, planea casarse el 9 de enero de 2020. Antes, una nueva Navidad en un año en el que la cosecha de regalos venía bastante pobre. En la nota, ambos comentaron que llevaban sólo 150 regalos pero La Posta pudo averiguar que ya habían recolectado varios en los últimos días. “Ahora tenemos alrededor de 450, aunque todavía no los contamos”, dijo Silvia.

“Este año iremos al Hospital de Rodríguez y al de Lujan tempranito el mismo día 24, y también repartiremos en la zona de La Fraternidad, del otro lado de la ruta, el mismo día aunque si no llegamos lo haremos el 25”, comentó Silvia. Y Oscar prometió: “Con poco, con lo que tengamos vamos a hacerlo. Siempre va a salir Papá Noel a la calle”.