Celebración religiosa y solidaria en barrio La Armonía

El domingo se realizará una fiesta desde las 16 hs en la iglesia Jesús te Ama, del barrio La Armonía y los organizadores comunican que esperan una gran concurrencia.

Comunicado de la iglesia:

“Este domingo 22 de diciembre desde las 16 horas, la Iglesia Jesús Te Ama, del Barrio La Armonía de nuestra ciudad, realizará la Fiesta de Navidad, con un gran acto que incluye música alusiva, obras de teatro, el pesebre viviente y la tradicional oración y bendición por todos los presentes y sus familias.”

Los organizadores comunicaron que desde estas instalaciones desarrollan labores sociales para más de 500 familias y que estos eventos sirven para paliar sus necesidades básicas. Además, avisaron que tienen un ropero comunitario donde se recibe ropa y calzado para los que más necesitan.

En el comunicado expresan:

“Para toda la cristiandad, la Navidad es la conmemoración del hecho más importante de la historia, ya que Jesús, siendo Dios, se despojó de si mismo y se hizo hombre para venir a ayudar a la humanidad a reconciliarse con Dios y encontrar la salvación. La historia bíblica cuenta que José y María no encontraban quien pudiera recibirlos en un lugar adecuado para el momento tan delicado del alumbramiento y que el único lugar que consiguieron fue un establo que estaba lleno de animales. Definitivamente, no era el mejor lugar para tener un hijo. Muchos esperarían que el Salvador naciera en una buena clínica, en una casa decente o al menos atendido por médicos entendidos, sin embargo el que haya nacido en un establo es la señal que Dios tenía para darnos. Cualquier persona que abre su corazón a Jesús, no importa su condición actual, será un buen lugar para que Jesús nazca en su corazón y traiga la paz que solo él puede dar.

La Iglesia Jesús Te Ama está ubicada en la calle Los Talas 49, del barrio La Armonía de nuestra ciudad y abre sus puertas los sábados a las 16:00 y 19:00 horas y los domingos a las 19:00, además de las actividades de entre semana.”