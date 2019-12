Llega a Rodríguez el evento que causó furor y se viralizó en el feminismo mundial

La iniciativa es impulsada por la rama local de la agrupación feminista de Izquierda, Isadora. La convocatoria es para el lunes 23 de diciembre por la tarde.

Será este lunes 23 de diciembre frente a la Municipalidad. Las mujeres que quieran asistir y realizar la performance deben presentarse a las 18 horas para un ensayo y a partir de las 19 horas comenzará la filmación.

Piden que quienes participen concurran con “una venda negra para los ojos, ropa cómoda y un pañuelo verde o violeta”.

“Un violador en tu camino” es una performance participativa de protesta nacida de un colectivo feminista chileno llamado “Lastesis”. Fue interpretado por primera vez frente a la Segunda Comisaría de Carabineros de Chiile en Valparaíso el 18 de noviembre pasado y una semana después fue interpretado por unas 2000 mujeres como parte del Día Internacional de la Eliminacón de la Violencia contra la Mujer, cuando fue grabada en video y viralizada en redes sociales. Movimientos feministas de decenas de países la adoptaro y tradujeron para reivindicar las demandas locales por el fin de los femicidios y la violencia sexual, entre otros reclamos.

Letra original de “Un violador en tu camino”

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el Presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.