Un ciclista rodriguense se prepara para el último y más largo viaje en bicicleta

Se llama Juan Carlos Sepúlveda, tiene 57 años y el próximo martes 31 de diciembre partirá en bicicleta para recorrer los cinco continentes en un viaje que le demandará, según sus cálculos, unos 16 años.

La suya es la historia de casi una vida subido arriba de su bicicleta. Oriundo de Colonia Las Heras, Santa Cruz, confesó a La Posta que arrancó en 1983 con 21 años de edad después de que lo inspirara una chica que conoció y que “andaba siempre en bici” mientras él realizaba el Servicio Militar.

Con esos 21 años, pedaleó por 120 kilómetros en Santa Cruz y “terminé paspado y durmiendo boca abajo toda la noche”. Esas primeras experiencias fueron complicadas pero su cuerpo se fue acostumbrando y realizó viajes realmente largos. “Uní Usuahia con Canadá en 8 oportunidades”, contó. Y agregó que “en 1998, volviendo de San Pablo, Brasil, conocí a mi actual esposa. Me instalé en General Rodríguez y tuvimos una hija que hoy tiene 20 años de edad. Me siento rodriguense, porque Rodríguez me dio a mi familia”.

Sepúlveda no sólo viaja en bicicleta, sino que se animó a más: someterse a las pruebas de permanencia arriba de una bicicleta. En 1992, en San Pablo, consiguió el récord sudamericano al lograr permanecer 120 horas arriba de la bici, con los descansos reglamentarios de 4 minutos cada 12 horas para ir al baño y 4 cada 24 horas para controles, sin posibilidad de acumulación de tiempo. “Actualmente, aguanto sin bajarme y sin dormir, 80 horas”, dijo Sepúlveda que el año que viene planea realizar la prueba por el Récord Mundial en Guadalajara, México.

Ese desafío será parte del viaje de su vida que pondrá en marcha el próximo 31 de diciembre. “El último viaje que hice fue cuando uní Rodríguez con San Pablo en 2005. Ahora iré hasta Canadá, donde junto a un amigo alemán cruzaremos hacia Europa. Bajaremos en Portugal y de ahí cruzaré a Africa para recorrerla hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Luego recorreré Asia y cruzaré a Oceanía. Es un viaje que me llevará 16 años”, manifestó.

Un dato particular es que a menos de una semana de ese viaje, Sepúlveda no tiene decidido desde dónde saldrá. “Esta va a ser la primera vez que salga desde Buenos Aires, las anteriores siempre fueron desde Usuahia. Por eso quería hacerlo desde la Casa Rosada, pero amigos míos hablaron y nos dijeron que no les interesa que salgamos desde allí. Entonces todavia no me definí”, explicó.

Aunque sí aclaró como financiará su viaje. “Tengo más de 12.000 horas pedaleando por chicos discapacitados. Realizo pruebas de permanencia alrededor de plazas o en distintos lugares y la gente colabora conmigo en urnas. Lo recaudado es donado casi en su totalidad para chicos discapacitados, escuelas especiales o gente que necesite por alguna situación particular. Una pequeña parte me la quedo y con eso financiaré este viaje, trataré de llevar esa iniciativa por los lugares por los que pase”, dijo.

La bicicleta de Juan Carlos pesa 120 kilos. Llevará cuatro ruedas de auxilio, alforjas traseras y delanteras, caja con alimentos para 15 días, botiquín, reservas de agua y un manubrio con 14 posiciones diferentes “para evitarme dolores de espalda”. Y, cauto, cerró: “Voy a hacer unos 60 kilómetros por día. Soy consciente de la edad que tengo, aunque igual confío en mi estado físico, estoy bien preparado”.

Para seguir los avances del viaje de Juan Carlos, visitar el Facebook: https://www.facebook.com/Raidista-Por-El-Mundo-En-Bicicleta-217068935547460/