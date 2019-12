Comenzó a funcionar “Camino de Guerrero”, una comunidad para tratar adicciones

Tras haberse lanzado días atrás, la flamante institución ya trabaja en sus instalaciones del barrio La Ermita, cerca de la Autopista del Oeste. En las instalaciones se reunió por primera vez un grupo de personas de comunidades de la zona y vecinos. También pasó a conocer el sitio el intendente municipal Mauro García el sábado 7 de diciembre.

Sobre la calle Benavente al 400, a pocas cuadras de la subida a la autopista, en una quinta con dos edificios amplios y bastante parque, Gisela Palavecino recibió a la gente invitada a la ocasión de presentar las instalaciones donde ya funciona el centro de rehabilitación “Camino de Guerrero”.

El emprendimiento es impulsado por Palavecino, que es abogada y había sufrido una situación complicada con el tratamiento de adicciones de un familiar. Su experiencia de más de 20 años con esta dolorosa experiencia la puso en contacto con distintos casos donde notaba que la problemática no era debidamente tratada y eso sirvió de motivación para armar este espacio.

La iniciativa de “Camino de Guerrero” nació desde ese lugar y también desde la experiencia legal donde muchas familias ven como las adicciones llevan a las víctimas a terminar incluso en acciones delictivas que dañan mucho más aún.

El lugar donde está emplazado tiene unos 2500 metros cuadrados y en la vivienda principal hay tres dormitorios, dos baños y un comedor con capacidad paraa aproximadamente 20 personas, además de una confortable pileta.

Para la atención de los pacientes, hay tratamientos ambulatorios o internaciones para los casos más complejos, algo que es definido por un equipo interdisciplinario de médico clínico, psicólogos y pisquiatras en una entrevista de admisión. También cuentan con un profesor de educación física y un nutricionista para controlar la alimentación en el establecimiento, además de planificar articular con talleres e instituciones para que quienes se traten allí puedan aprender distintos oficios y terminar estudios secundarios o primarios para reinsertarse laboral y socialmente.

Entrevista con Gisela y Silvana, profesional del equipo interdisciplinario:

Gisela comenzó diciendo: “Estoy a cargo de la comunidad Terapéutica Camino de Guerrero, ella es Silvana, una de nuestras operadoras de nuestro equipo terapéutico. Hoy decidimos hacer la presentación del espacio en General Rodríguez, hubo gente de distintas zonas y gente del barrio que está interesada en nuestras propuetas y se acercó a darnos la bienvenida”.

Y se refirió a la visita del Intendente: “Gratamente nos sorprendió la visita de Mauro García, que vino con su equipo a conocernos, a ver en que trabajábamos, le contamos las distintas necesidades que tiene la población de Rodríguez en cuanto a los tratamientos a los que pueden acceder y a los que no. Se lo vio interesado y preocupado por la situación así que esperemos que se pueda trabajar con la Municipalidad para enfocarnos en la necesidad de la gente que tenga que acceder a tratamiento o charlas de prevención o distintos programas que tenemos ganas de desarrollar en esta localidad”.

La Posta: La actividad que tienen aquí no se limita a los servicios ambulatorios sino también a los sociales…

Gisela: En principio damos un tratamiento ambulatorio conocido como Hospital de Día o Medio Día y el de Internación. La diferencia entre uno y otro lo define el equipo terapéutico, a través de entrevistas de admisión donde se conoce a la persona, a su ámbito laboral y social, y se define el mejor camino para dar batalla a su adicción. No sólo apuntamos a su rehabilitación sino a su reinserción laboral y social. Apuntamos a que hagan cursos de diferentes oficios, que terminen sus estudios secundarios. La adicción no es solo el consumo problemático de sustancias, sino que es una enfermedad que conlleva otras variantes económicas, sociales y culturales. Y hay que definir varias cosas para dar un tratamiento que sirva. Hay muchas comunidades terapéuticas pero lo importante es que la persona tenga un tratamiento acorde a su situación. Acá nos destacamos porque a cada familia y paciente se les da un tratamiento particular.

LP: ¿El grupo familiar participa?

G: Si. Participa activamente en las terapias de grupo, charlas. Acompaña a nuestros residentes porque es el grupo de pertenencia que tienen.

LP: ¿Qué es lo que pregunta o necesita la gente que se acerca? ¿Que detectan que puede ser útil acá en General Rodríguez?

Silvana: Es un problema de cada persona. Al ser un adicto, su pensamiento está volando. De repente vienen porque quieren conocer la casa, porque quieren que sea un lugar lindo, pero lo que queremos ofrecerle es el tratamiento que necesita. Un adicto nunca va a sostener un trabajo o nada de lo que pretenda hacer. Acá nos enfocamos en darle el tratamiento de la adicción. Y que se sepa que esto es una enfermedad y que el adicto no se puede controlar. Por eso hay que trabajar mucho con la familia. Acá vienen madres llorando porque no saben que hacer. Se contiene a la familia. No es fácil nuestro trabajo, por eso lo hacemos con todo nuestro amor.

LP: ¿Qué tipo de actividades se ofrecen o a través de qué temáticas?

G: Tanto el tratamiento ambulatorio como el de internación, tiene distintos talleres recreativos, cine debate, terapia de grupo, profesor de gimnasia para aquellos que tengan ganas de hacer actividad física, estamos en contacto con talleristas que son de la zona para dar clases de literatura, arte, escritura, musicoterapia. Todo para que apunte a un tratamiento de calidad. Las dietas están aprobadas por un nutricionista. Las primeras consultas que vamos teniendo es gente que se va acercando y consulta la parte administrativa. Acá tenemos una cuota y siempre damos posibilidades de becas. Apuntamos a ser una contención y ponernos en el lugar de ellos, no sólamente una comunidad a la que perteneces si abonás, sino ver de que forma se puede ayudar.

LP: ¿Qué capacidad de personas tienen en este lugar? ¿Es mixto?

G: La capacidad depende de las habilitaciones que obtengamos. El tratamiento ambulatorio es mixto y la internación es sólo para varones. La casa principal cuenta con tres dormitorios, dos baños, un comedor para 20 personas. 2500 metros cuadrados la superficie del lugar. Dentro de las normativas nos estaremos acomodando.

LP: ¿Hay algún factor que defina si debe ser internado o no el paciente?

G: Lo define el equipo terapéutico. Tenemos la primer entrevista que es la de admisión al futuro paciente y a su grupo familiar. El equipo terapéutico esta conformado por un psicologo, psiquiatra y médico clínico, que definen cual es el mejor tratamiento. A veces hay personas que se acercan por una internación completa y resulta que no lo necesitan y con un tratamiento ambulatorio se pueden recuperar.

LP: ¿En qué consiste el tratamiento ambulatorio?

G: Eso lo van a definir los profesionales médicos. Por eso es importante la primera entrevista. Una persona puede pensar que por los años de consumo que tiene puede necesitar la internación completa, pero tiene su nucleo familiar, social y laboral formado, entonces se define que sea ambulatorio. Una vez definido, los profesionales pueden decidir que sea de lunes a viernes de 8 a 13 o de 8 a 17 horas.

LP: Y ahí pueden ser parte de las actividades grupales…

G: Se comparten en ambas modalidades, en internación y ambulatoria.

LP: ¿Pueden venir personas con otro tipo de adicciones más allá del alcohol o drogas ilegales?

G: Por el momento sólo trabajamos con adicciones a drogas ilegales o drogas legales como es el alcohol. Más adelante, podemos ver si avanzamos a ludopatía, por ejemplo.

Una persona que consumió alcohol. Podés tener 40 años y te das cuenta que la familia sufre. Aunque la problematica mas grande está en la adolescencia, pero está abierto para alguien que quiere volver a tener una vida y que deje ésta de estar gobernada por la droga. Más allá de la marihuana, cocaína y otras, el alcohol es una droga.

LP: ¿La gente que viene a las consultas, los trae la familia o vienen solos?

G: Las consultas que atendimos siempre han venido acompañados por familiares, generalmente por la madre o padre. La familia es realmente la que sufre. La adicción es el consumo problemático de sustancias, y los problemas son legales, sociales, violencia familiar, con terceros. Es un desencadenante de situaciones que afectan a la familia. El paciente, por sí solo, no toma consciencia. La consulta la trae la familia directa. El rango de edad, hay un temprano consumo de alcohol que arranca a los 13, 14 años. Y las consultas que hemos tenido son con personas de 15 años hasta gente de 50, 55 años, que vienen com más de veinte años de consumo. Pasa por cualquier edad y a cualquier clase social. Alguien que tenga más recursos puede acceder a otros tratamientos o no tener problemas con la ley por robar para conseguir droga, pero la adicción está igual.

LP: ¿Hay más consultas de alcohol o de drogas ilegales?

S: Las consultas son mayormente de drogas ilegales. El alcohol la gente no lo concibe como droga, aunque la droga más problemática es el alcohol.

LP: ¿Qué les aporta la ciudad a la posibilidad de que esta gente se pueda recuperar?

G: Siempre fue conocido General Rodríguez por ser una zona semirural, con mucho verde. Este es un barrio muy tranquilo, de casas quintas, con calles de tierra no muy transitadas. Y eso conlleva a tener una tranquilidad para pasar a pensar en limpio. Es una localidad que siiempre nos gustó y tener la chance de aportar a la comunidad nos parece importante, no sólamente por la gente que viene acá sino porque tambien proyectamos dar charlas en colegios, merenderos, comedores. Sabemos que la adicción no es ajena a ninguna familia, que es un tema presente, que hay que hacer hincapié en la prevención. Por eso aprovecho a la comunidad rodriguense que quiera conocernos o que necesite ayuda para un familiar o conocido, que se contacte con nosotros.