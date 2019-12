Diego Nasser criticó la “herencia” recibida en la Secretaría de Producción

El encargado del área de Producción fue muy crítico de la gestión anterior. A su vez, deslizó varios de los objetivos que tiene por delante.

El último lunes, 23 de diciembre, el nuevo secretario de Producción de la Municipalidad, Diego Nasser, fue entrevistado en el programa emitido en Radio Municipal 89.5 “Sumate que no resta”, conducido por Eduardo Tula, Raúl Lucero, Carlos Vessani y Máximo Puskovas.

Durante la charla, hizo alusión a cómo encontró la Secretaría desde que comenzó su cargo, las actividades y medidas inmediatas asumidas y las que ya se encuentran en desarrollo.

Respecto de sus primeros días a cargo de Producción, comenzó diciendo: “Lamentablemente encontramos una Secretaría de Producción que estaba en la misma situación que todas las áreas productivas y de empleo de la Provincia y de la Nación. Por ejemplo, la Secretaría no contaba con teléfono, no tenía servicio de limpieza, no tenía internet ni Wi-Fi, no contaba con agua, los programas que tenía vigentes eran altamente deficitarios, no había trabajo que demuestre que había una Secretaria atenta por el empleo, la industria, pensando en el crecimiento del distrito y de su gente. También teníamos una nómina de empleados que no existían, vehículos que no están…”.

A lo anterior, añadió: “Tenemos gran cantidad de industrias que no están ordenadas, pero muchas empresas no cuentan con la debida habilitación o que no la han finalizado en su totalidad”. Es por ello que “lo primero que nos propusimos fue armar un listado de empresas y salir a visitarlas para que sepan que la gestión cambió y que habrá más controles y que todos deben cumplir con la reglamentación”, afirmó.

En este sentido, mencionó políticas como el Plan BIO, la ExpoDEL y el Congreso Intermunicipal de Políticas Ambientales, las cuales -considera- “no estaban debidamente explotadas” por la gestión saliente. “Son actividades con mucho potencial, que se pueden hacer cosas muy interesantes. En ExpoDEL, por ejemplo, podemos incluso invitar empresas de afuera de Rodríguez para que las de Rodríguez puedan hacer negocios, es decir, hay un montón de cosas por hacer en estas actividades”.

Por último, resaltó la importancia de las Pymes y el plan que tiene la firma Marolio de radicarse completamente en territorio rodriguense y así generar más fuentes de trabajo para los ciudadanos y ciudadanas del distrito: