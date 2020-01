En menos de cuatro días, entraron dos veces a robar en una escuela especial

Fue en el Instituto Educativo “Aequitas” para niños con discapacidad, ubicado en la calle Manuela Maison al 900, en el barrio Parque Irigoyen.

El lunes 6 de enero en horas de la mañana, la escuela realizó una publicación en su cuenta de Facebook dando aviso del robo. Según pudo averiguar La Posta, delincuentes ignorados ingresaron al establecimiento rompiendo una puerta en la parte trasera de las instalaciones y se llevaron las computadoras con los informes y datos de los chicos, equipos de música de los salones y materiales de trabajo, y elementos que habían sido comprados con lo recaudado por un kiosco interno que venía impulsando la institución manejado por los mismos chicos que vendian productos comestibles a otros chicos: una batidora, pastalinda, un Smart TV y un parlante con Bluetooth.

Lo llamativo, de acuerdo a la información obtenida, es que cuando personal de la entidad educativa abrió las puertas el lunes y se encontró con la situación (puertas violentadas y varios sectores revueltos), en las instalaciones no había energía eléctrica. Al parecer, los delincuentes habrían “cortado” el suministro “desde el pilar donde está el medidor” para que las cámaras de seguridad no los capten y entraron por una puerta lateral. Se halló una llave francesa que los ladrones habrían utilizado para perpetrar el robo, aunque se dejó en el lugar para no interferir en el trabajo de la Policía Científica cuando llegara.

Si bien se realizó la denuncia, fuentes consultadas indicaron que la Policía asistió en el día de hoy a “Aequitas”. Sin embargo, los delincuentes volvieron antes, porque en la madrugada de hoy ingresaron otra vez y se llevaron la llave que habían dejado. Esta vez, dos jóvenes sí quedaron grabados por las cámaras “marcando” la vereda de la entrada con pintura. Luego ingresaron al patio e intentaron forzar la puerta por la que habían entrado el fin de semana, pero sin éxito. En la vereda, según autoridades de la escuela, “habían escrito un nombre y luego lo taparon con la pintura y tiraron el balde vacío dentro de la institución”.

