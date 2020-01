Un hombre fue hallado muerto en su casa e investigan si se trató de un homicidio

Bartolomé Gómez (46) apareció ahorcado en su domicilio de las calles Antonino Mastellone y Almirante Brown el pasado martes 7 de enero en horas de la mañana. Su familia piensa que hay datos para creer que fue víctima de un crimen.

Ya habían pasado las 9 horas cuando la hija de Bartolomé ingresó a la casa para ver que sucedía con su papá. Hacía días que no hablaba con él, y la dueña de la propiedad que el hombre alquilaba le había manifestado que tampoco podía comunicarse pero que vio que en el domicilio el aire acondicionado estaba prendid, las ventanas abiertas y se sentía un fuerte olor nauseabundo, lo que le pareció extraño.

Con esa información, su hija se acercó allí a ver que sucedía y se encontró lo peor: su padre estaba muerto en la habitación. Lo hallaron de rodillas en el piso, ahorcado con un cinturón que estaba atado a un perchero metálico amurado a la pared a casi un metro y medio del suelo. Según pudo averiguar La Posta, las primeras pericias determinaron que el cuerpo estaba en estado de descomposición y que llevaría entre tres y cuatro días fallecido.

Si bien la UFI N°9 a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez caratuló la causa como “Averiguación de causales de muerte”, su familia está convencida de que puede haberse tratado de un homicidio. No sólo por la extraña situación en la que encontraron a su padre sino porque en la casa pudieron comprobar que había un cigarrillo apagado por la mitad en su cenicero y que faltaba su teléfono celular, las llaves de la propiedad y dinero en efectivo que correspondían a los ahorros de toda su vida de Bartolomé. Además, su hija recibió un llamado telefónico que no llegó a atender porque cortaron antes y que fue hecho desde el celular de su padre el día lunes 6 de enero cuando, se supone, él ya estaba muerto. Otro dato relevante es que el hombre fue hallado con la misma ropa con la que pasó Año Nuevo junto a su ex mujer y sus hijas, por lo que creen que puede haberle pasado algo incluso la misma madrugada del 1 de enero cuando se fue de la casa de ellas. De hecho, en esa madrugada fue la última vez en que se lo vio.

Se espera que en los próximos días se obtengan resultados de otras pericias y ver que rumbo toma la investigación mientras familiares, conocidos y amigos de Bartolomé Gómez atraviesan un fuerte dolor por su pérdida.