Carlos Cordone: “Cada día que pasa estoy más cercano a irme”

Entrevistado por la prensa oficial de Leandro Nicéforo Alem, el DT habló sobre su presente en el club y sobre una potencial ida a mediados del presente año.

En los últimos días, el sitio oficial de Leandro N. Alem en Facebook publicó una entrevista a Carlos Daniel Cordone, en la cual el entrenador del Lechero hace un balance de sus 200 partidos al mando de la dirección técnica del plantel, pero además hace alusión a su futuro en el club.

“Se que cada día que pasa, que cada partido que pasa, estoy más cercano a irme. La carrera del técnico es así, nadie se queda toda la vida en un club. Me da mucha tristeza pensar en ese momento. Entonces disfruto cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último”, explicó el ‘Lobo’ sobre las chances de quedarse en el cuadro rodriguense.

Además, sostuvo: “Por respeto a la continuidad que me dio la dirigencia es que cualquier equipo que me nombra o me quiere no me logra llevar porque en mi cabeza pasa cumplir el contrato que tenemos con Alem hasta junio”.

Meses atrás, Cordone había sonado para dirigir Independiente Rivadavia de Mendoza, actualmente en la Primera Nacional (segunda categoría del fútbol argentino) y donde también es ídolo. No obstante, confirmó que seguirá en General Rodríguez hasta finalizar su contrato (en junio), pero aclaró: “Una vez que no esté en Alem no sé cómo será el destino, si voy a regresar de vuelta o no voy a regresar”.

Es por ello que todo indicaría que una vez finalizado su vínculo, el DT intentaría negociar para dar un salto en su carrera y trataría de dirigir otra división: “Por el momento estoy disfrutando cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último”, cerró.

Mirá la entrevista completa realizada por “Chavo” Pintos: