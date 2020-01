Atlas ya tiene abrochados sus primeros dos refuerzos

El Marrón de General Rodríguez comenzó esta semana la parte más intensa de la preparación con vistas al Torneo Clausura de la Primera D.

Desde el último lunes, 13 de enero, el primer plantel del Club Atlético Atlas se encuentra en Pontevedra realizando la parte más exigente de la pretemporada de verano 2020. Los dirigidos por Néstor Retamar están trabajando en jornadas de hasta triple turno pensando en afrontar el Torneo Clausura de la Primera D, que comenzará el fin de semana del 8 de febrero cuando reciban a Centro Español por la fecha inicial.

Pero esas no son todas las novedades en el Guerrero, ya que se confirmaron los primeros dos refuerzos en un mercado de pases que había iniciado adverso tras la ida de Saúl Castro. Se trata de los arribos de Facundo Gómez, proveniente de San Martín de Burzaco, y del lujanense Nahuel Menseguez, de último paso por el otro cuadro de la ciudad, Leandro N. Alem, donde no tuvo mucho rodaje. El mercado no se detendrá aquí para el conjunto de Malvinas, ya que el DT busca al menos un 9 para suplir a Castro.

En imagen, Menseguez con la casaca del Lechero.

La semana de Atlas culminará este sábado, 18 de enero, en el marco de un encuentro amistoso -el primero del año- frente a Deportivo Español, de la Primera C, en condición de visitante. El domingo, en tanto, el plantel tendrá día libre y el lunes retornará a los entrenamientos en el estadio Ricardo Puga.