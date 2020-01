La arrinconó y le puso un cuchillo de cocina en el cuello para robarle

El hecho ocurrió el miércoles 15 de enero a plena luz del día, alrededor de las 15.20 horas, en las calles Cabral y José Hernández. Según la víctima, el agresor tendría “unos 17 o 18 años de edad”.

Según lo que relató ella, había salido de una peluquería de la zona en dirección a su domicilio y fue sorprendida por el delincuente, que le puso un cuchillo de cocina en el cuello para robarle la billetera y su teléfono celular. “Tenía todo mi sueldo ahí”, dijo a La Posta.

Tras conseguir el botín, el joven ladrón huyó corriendo y “se metió en el callejón de Medrano. Lo seguí corriendo y me crucé un patrullero, le dije al policía lo que pasaba y me subí y lo buscamos pero no lo encontramos. Después, en la Comisaría, una vecina se acercó a llevar mi billetera con documentación que la encontró tirada en su vereda, al parecer el ladrón la descartó, obviamente vacía”.