Carlos Marino: “Falta mucho por hacer, pero en 2014 los pasillos del Hospital estaban vacíos y hoy la gente volvió”

El Hospital Vicente López cambia de autoridades y, en diálogo con La Posta, el hasta ahora director ejecutivo del nosocomio hizo un balance de su gestión y habló de lo que se viene. Se refirió al crecimiento en las atenciones y a la prestación de servicios actual de la institución, aunque también tocó los temas de la falta de recursos humanos y de infraestructura. Por último, adelantó la incorporación de un nuevo servicio.

La entrevista:

La Posta (LP): -Estamos con Carlos Marino. ¿Podemos decir ya ex director del Hospital (Vicente López y Planes –VLyP–)?

Carlos Marino (CM): -Todavía no, pero pronto sí, ex director del Hospital.

LP: -Contanos un poco respecto de este cambio tan importante que se viene en el Hospital VLyP. ¿Cómo se dio la circunstancia y cuáles son los cambios? ¿Quiénes son las personas que dejan de estar en la dirección y si se sabe ya de los nuevos?

CM: -En principio, estamos haciendo un pase de gestión desde nuestra dirección hacia la que va a ser la próxima que, en principio, estaría a cargo del Dr. Varela. Va a estar en Enfermería la Lic. Maricorso, va a estar el Dr. Esquer y el Dr. Sueiro. En principio, por lo que se viene manejando, estamos haciendo una transición con este grupo de dirección.

LP: -¿Quiénes son los que se van?

CM: -Obviamente el director ejecutivo, que soy yo. Se va la Dra. Barbagelata y el Lic. Lalín. Se queda el Dr. Fradusco y hay otro director que, en principio, se está gestionando, viendo, y eso no depende de nosotros, de la inclusión de una nueva dirección, y estoy hablando del Dr. Kajihara, que está con nosotros trabajando hasta que terminemos. Pero no sabemos en definitiva cómo es que va a quedar su futuro.

LP: -¿Eso cómo o dónde se define?

CM: -No lo definimos nosotros porque somos la dirección que sale. Eso lo definirá el director ejecutivo próximo que es Varela, por lo que él mismo dijo y asintió en estas reuniones que tuvimos.

LP: -No todo el tiempo hay cambios en la dirección del Hospital. ¿A qué respondió en esta etapa? ¿Era algo ya planeado?

CM: -En principio hay un desgaste en la misma dirección nuestra que tiene que ver con un cansancio, deterioro de algunas cosas que tienen que ver con la salud, con que las gestiones tienen un tiempo y hay que saber y reconocer que hay un final en una gestión que después se puede retomar a otras gestiones. Pero todo lo que se ha logrado y trabajado en estos cuatro años, éste podría ser un final que también está relacionado con un cambio político, de autoridades en el Municipio y obviamente en el Ministerio.

LP: -¿Hubo un pedido municipal de tener un perfil nuevo?

CM: -No, no. Yo no tuve ninguna charla con el nuevo Intendente (Mauro García), ni mucho menos. Entiendo que no somos el equipo que él prefiere y esto es evidente. Pero bueno, entiendo que todo tiene una sola dirección. Más allá de las políticas partidarias, el Hospital tiene una dirección clara, no hay mucho para escaparse sobre eso. Hay que trabajar sobre la asistencia primaria, que es el gran faltante, el gran ausente, de la salud en General Rodríguez. Esto me parece que está en planes de ejecución, pero los planes no van a ser inmediatos y se va a seguir trabajando por el Hospital para que siga sosteniendo la salud pública de General Rodríguez y de parte de Moreno, por supuesto.

LP: -¿Cómo viste estos cuatro años? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Cómo notaste desde aquel comienzo, que fue bastante turbulento desde la salida de Tello, un momento complicado del Hospital ya, hasta el día de hoy que te toca salir? ¿Qué notás que cambió en el hospital? ¿Qué se pudo hacer y qué quedó pendiente?

CM: -Mejor lo podrían decir los que usan el hospital más que uno, que ve claramente las cosas que se hicieron y las que no se pudieron hacer. Hubo cosas importantes. Por sobre todas las cosas, el hospital hoy funciona y tiene un funcionamiento gracias a su jefe de servicio porque hoy han comprendido y son claves de un protagonismo esencial para que el hospital continúe a pesar de las direcciones. Este es un punto clave. El otro, fue mejorar la infraestructura, mejorar la guardia de atención, de emergencias; la unión o la asociación con la Universidad de Buenos Aires. Es decir, hay puntos que son muy importantes en el mediano y largo tiempo. Porque no solo podés atender a la bombita, al aire acondicionado, en el día a día y a la atención, por supuesto, sino tenés que formar dos caminos que van a ser el futuro hospital. Y parte de esto claramente se ha hecho. Quizás no lo podamos ver hoy porque las gestiones no van a ver el fruto terminado sino que hacen que se continúe en otras gestiones. En este pase de dirección hemos hablado de eso.

LP: ¿Y qué te quedó pendiente?

CM: El Pabellón Atucha está en un 80% y eso fue una deuda pendiente. Le falta un 20% para mudar terapia intensiva y terminar la sala nueva de cirugía con su aire acondicionado central y lo que debe tener una sala hospitalaria. No ha podido ser, entiendo que no por la dirección sino por la falta de recursos que hubo en la última etapa de la gestión. Está ahora tratando de ponerse en marcha de nuevo. En poco tiempo entiendo que el Hospital tendrá su terapia intensiva y tendrá sala de cirugía en condiciones. El Hospital todavía tiene una emergencia eléctrica y la nueva gestión tiene que trabajar sobre eso y terminar el Atucha, esas son las grandes misiones de la nueva dirección.

En cuanto al personal entraron 413 personas en cuatro años y medio. Es el 30% de la matricula del Hospital. Se fueron 233 personas. La población hospitalaria nuestra está muy envejecida, el promedio en enfermería era muy alto, y en muchos profesionales. Al no tener un recambio permanente se dan estos vaivenes de falta de profesionales y falta de enfermería. Es clara la falta de enfermería que tenemos en el Hospital, pese a todos los que entraron también se fueron muchos. Los becados: de alrededor de 150 becados fueron 74 los que pasaron a planta, e injustamente 66 no lo hicieron pero no fue por la dirección. Ese compromiso que tenía la gobernadora no se cumplió. La nueva dirección está pidiendo los expedientes para reimpulsarlo y que esto sea justo. Nosotros queremos que estén adentro y que estén bien.

LP: ¿Te dolió que se haya tomado ese compromiso en su momento y que hayas puesto la cara vos frente a esos compromisos y no se haya terminado dando?

CM: No me duele dar la cara sino que me duele que si nombro una persona en un año tenga condiciones laborales mejores que una persona que está hace 10 o 12 años. Me duele por las personas y no poder responder porque son cuestiones de políticas financieras y hasta económicas. Hemos dado la cara.

LP: Lo más difícil han sido quizás las situaciones particulares como atenciones con aquella bebé fallecida (denuncia por mala praxis) o circunstancias de atención de profesionales que han sido muy criticados sobre si tenían el título, si eran extranjeros…¿Qué se puede hacer con eso para llevar tranquilidad?

CM: Hoy el 100% de los profesionales está en orden. El crecimiento de una guardia de 40 metros cuadrados a 1800 metros cuadrados y la exigencia de tener dos clínicos y dos pediatras a tener 4 clínicos y 5 pediatras, no fue fácil. Tuvimos que ir trabajando en esa transformación. Lo hicimos lo más ordenadamente posible. Se atienden 115.000 personas por año.

LP: En el año que te tocó llegar, ¿cuántos pacientes se atendían por año y ahora cuantos son?

CM: Arrancamos en 10.000 atenciones de guardia por mes y cerramos con 20.000. Y otros 10.000 se atienden por consultorios externos. Prácticamente se atienden por mes entre 20.000 y 25.000 en distintos lugares del Hospital. Y lo dice el Ministerio y nos han felicitado si se quiere por ser los primeros en atención en 2018 y parte de 2019. Enfermería fue otro éxito en cuanto a generar una evaluación de triage, a trabajar con el equipo médico a la par. Esas cosas no son de la dirección, todos los jefes de servicio han entendido que había que trabajar por el Hospital. El inicio de 2014 y 2015 fue muy difícil.

LP: ¿Fue ese momento más bajo de la historia del Hospital?

CM: Que yo haya vivido sí, y que me hayan contado también. Pero acá lo importante es que la gente se atienda bien y para eso es necesario un ordenamiento que el Hospital no tenía y que en estos cuatro años hemos tratado de dar. Protocolos, procesos de traslado de guardia a internación. Hoy todo eso es moneda corriente, pero antes era parte del lejano tratamiento hospitalario.

LP: ¿Qué salida tiene la gente que por ahí hoy tiene que ir y encuentra servicios que no tienen la atención necesaria o la cobertura en cantidad o la variedad que espera cuando va a este nosocomio que tiene una historia muy grande? ¿Tiene que ver con paciencia y que la gente no espere algo que el Hospital no puede dar aún? ¿Se tiene que solucionar desde el ámbito político local, o de la coyuntura nacional y provincial?

CM: En las políticas está la primera responsabilidad. En el ministro, en el Intendente, los secretarios, está trazar un plan coherente para la gente. Sin dudas que hay que tener paciencia, pero hoy cuando vas al hospital te atiende un profesional te llevás una placa, laboratorio y medicación. Puede haber algun faltante de algún psicofármaco pero no hay faltante en general. Somos uno de los pocos hospitales que está dando medicación. Si vas hoy a una sala de atención primaria quizás te atienden una pediatra o enfermera, pero laboratorio, placa o medicación los vas a buscar ¿a dónde? Hoy el Hospital está dando este servicio, le falta mucho para que sea de excelencia.

LP: ¿Que puntaje tiene hoy el Hospital en cuanto al servicio?

CM: En relación a todo lo que te digo, está arriba del 7. Todo a comparación de cómo estábamos nosotros. Hay hospitales que están sensiblemente mejor que nosotros desde lo edilicio pero habría que ver, no querría comparar un servicio con otro. En 2014 los pasillos del Hospital estaban vacíos y hoy tenemos mucha gente dentro del Hospital. Volvió y está encontrando profesionales también.

LP: Muchas especialidades cuando los profesionales se han ido son difíciles de cubrir. ¿Hay un proyecto que se haya dejado en marcha?

CM: Hay una clara expectativa. Dejamos en diciembre tres cirujanos pediátricos para nombrar. Están todas las condiciones para abrir servicio de cirugía infantil. Anestesia, está. Terapia, está. Y con estos especialistas cerraríamos el circuito. Estos nombres ya los tiene la nueva dirección. En 2016 se reabrió la UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos), que le fue a dar un soporte a Pediatría. Hoy tenemos Neurocirugía Infantil y vamos a tener Traumatología Infantil. Todo con la terapia de soporte. Son seis camas en la UCIP.

El otro gran futuro es asociarse con la UBA. Hoy están funcionando tres sedes universitarias (Pediatría, Tocoginecología y Cirugía. Eso significa que vienen los profesionales a hacer la especialidad adentro del Hospital. Internet, hoy tenemos la fibra óptica dentro del Hospital y hay que llevarlo los Pabellones. Hoy entramos en web con los servicios de laboratorio gracias a la jefa, Patricia Simone. Hoy tenemos en web servicio de imagenes. Teniamos 2 MB cuando iniciamos la gestión y hoy hay fibra óptica. Eso también es futuro.

LP: Hoy cerrás tu etapa, te van a despedir acá. ¿Cuál va a ser tu contacto con General Rodríguez?

CM: Voy a volver a los consultorios de traumatología. Después, lo que necesite la nueva dirección o el Hospital, a disposición. Traumatología ha crecido mucho en el servicio que tiene y con el equipo de trabajo que tiene. Me van a ver seguramente ayudando a la comunidad y al Hospital.

LP: ¿Algo que quieras decir a tu equipo?

CM: En realidad el éxito de la gestión es por ellos. Uno tiene un rol pero ellos han trabajado y padecido todo esto. La Dra. Barbagelata, el Lic. Lalín, el Dr. Fradusco y el Dr. Kajihara. Y no quiero olvidarme de la Asociación Cooperadora y han estado incondicionalmente con nosotros. Hubo momentos difíciles con la UCIP y con el servicio Neonatología y todo el equipo nos ha ayudado, nos ha comprendido y han buscado debajo de la tierra para sostener el servicio.