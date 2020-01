Alem visita a Midland en el inicio del Clausura 2020

Será desde las 17:00 horas en la localidad de Libertad, partido de Merlo.

Se terminó la espera en General Rodríguez y este domingo, el Lechero debutará en el Torneo Clausura de la Primera C. Luego de un rendimiento irregular el Apertura, Leandro Nicéforo Alem buscará ser protagonista del segundo torneo de la temporada 2019/2020.

La primera prueba será ante Ferrocarril Midland en condición de visitante. Dicha cita comenzará a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de Libertad. El encargado de impartir justicia será Javier Delbarba.

A esta hora, el “Lobo” Carlos Cordone todavía no definió los once iniciales. Pese a ello se estima que el DT no utilizará a ninguno de los dos refuerzos que llegaron para disputar este campeonato.

De esta forma, todo indica que los que harán su estreno en este 2020 serían: Santiago Sendin; Andrés Siena, Leonardo Kulich, Gustavo Alcaraz, Ítalo Portillo; Javier Pintos, Nicolás Fratto, Dalmiro Gaeto, Alan Cristeff; Lucas Sergi y Mauro Boaglio.