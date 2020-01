Alem recibe a Berazategui por la fecha 2 del Clausura

Desde las 17:00 horas, el equipo del “Lobo” Cordone buscará ratificar el buen arranque que tuvo ante Midland el fin de semana pasado.

Esta tarde, a partir de las 17:00, Leandro Nicéforo Alem recibirá a Berazategui en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera C. Sebastián Habib será el árbitro del cotejo.

Para afrontar el segundo compromiso oficial del año, el DT del Lechero, Carlos Cordone, todavía no confirmó los once iniciales, sin embargo, se espera que no varíe en nombres propios respecto de los que vencieron 2-1 a Ferrocarril Midland en la jornada inicial.

De esta manera, el equipo que debutaría en General Rodríguez formaría con: Santiago Sendín; Andrés Siena, Leonardo Kulich, Gustavo Alcaraz, Ítalo Portillo; Javier Pintos, Nicolás Fratto, Dalmiro Gaeto, Alan Cristeff; Lucas Sergi y Mauro Boaglio.

Se vivirá un emotivo momento durante el entretiempo

El comunicado oficial del club: