Una vecina se llevó un gran susto en una casa céntrica

Ocurrió el jueves 30 de enero pasadas las 17 horas en una vivienda de las calles Sarmiento y Moreno.

Allí, un poste de telefonía cayó sobre el ligustro que delimita el patio de la casa de Anahí, una vecina que en diálogo con La Posta comentó que la planta frenó el pesado y extenso poste.

Además, agregó que “de milagro” no terminó en tragedia. “Mi hija de 2 años se encontraba jugando en el patio y si el ligustro no frenaba el palo, hoy ella no estaría con vida”.

También aclaró que la base del poste estaba muy deteriorada y que ella “ya venía advirtiendo de la situación desde hace dos años, llamé a Telefónica y al Municipio, pero nadie se hizo cargo”.

Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para recomponer el poste.