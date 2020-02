Polémica por las obras en la Ruta 7: Kubar estalló por los dichos de un funcionario provincial

El ex Intendente realizó un descargo en su cuenta de Facebook luego de que Agustín Simone, ministro de Infraestructura de la Provincia, lo mencionara en declaraciones en la Radio Municipal.

El funcionario habló en el programa “Sumate que no resta” conducido por Eduardo Tula, Raúl Lucero, Carlos Vessani y Máximo Puskovas, que se emitió el lunes 3 de febrero por Radio Municipal (FM 89.5).

Allí se refirió a la obra de construcción de dársenas y nuevos refugios para colectivos en la Ruta 7, donde calificó de “irresponsable” al anterior Gobierno por haber iniciado la obra sin incluirla en el Presupuesto 2020 y sin tener los recursos para hacerla. “Fue una maniobra electoral para beneficiar políticamente al ex Intendente Kubar”.

El ex Jefe Comunal, poco después, realizó un descargo en su cuenta de Facebook donde manifestó: “¡No queremos excusas! Terminen la Ruta 7 como la pusimos en marcha, desde Las Latas hasta Ruta 6 y con las dársenas y los refugios nuevos. Deberían explicarle al ministro que la obra que pusimos en marcha en la Ruta 7 beneficia a todos los rodriguenses, no a Darío Kubar”.

Y agregó: “Además, hay que explicarle que no se encuentra en el Presupuesto 2020 de la PRovincia porque el mismo no fue aprobado todavía por no haber sido tratado por decisión del Gobernador de prorrogar el Presupuesto 2019, el cual si contempla el monto de la obra de la Ruta que fue licitada a principio de 2019”.

Por último, cerró: “Empiecen a gobernar y terminen la Ruta 7 que dejamos en marcha”.

