Dr. Sueiro, nuevo Director Asociado del Vicente López y Planes: “Lo más urgente son los nombramientos”

Gustavo Sueiro asumió el martes 4 de febrero como Director Asociado del Hospital Vicente López y Planes, y en diálogo exclusivo con La Posta criticó fuertemente la anterior gestión provincial de María Eugenia Vidal, quien “dio marcha atrás con todos los expedientes de los cargos provinciales”, una de las “muchas falencias” que tiene actualmente el nosocomio.

“Realmente es un gran compromiso y una gran responsabilidad en el contexto en que estamos. El hospital tiene muchas falencias. Lo nombró Juan Riera; decía de la actitud de la gobernadora Vidal en relación a dar marcha atrás con todos los expedientes de los cargos provinciales, que estaban solamente a su firma y que no se iba a ver afectado el presupuesto. Y sin embargo, la anterior gobernadora mandó marcha atrás todos esos expedientes, cosa que nos tenemos que hacer cargo nosotros ahora y lo vamos a hacer”, manifestó.

Y agregó: “Tenemos que poner a este hospital de pie. Y necesitamos a todo el mundo, a todos, porque uno tiene puesta la camiseta del hospital y esto hay que sacarlo adelante. Y también un poco en consonancia con lo que dice nuestro Intendente: tenemos que trabajar en conjunto con el Hospital Sommer, con los CAPS (centros de atención primaria de la salud) municipales. Este trabajo es en conjunto. Es la única manera de tener una incidencia real sanitariamente en Rodríguez”.

Además, resaltó: “Lo más urgente son esos nombramientos de esa gente que se ilusionó con el cargo y volvió marcha atrás. Eso es prioritario. Cargos de enfermería, profesionales, gente que trabaja ad honorem cuando el trabajo debe ser remunerado, gente que viene con toda la expectativa y se le pide que para poder estar en el hospital sin cobrar ningún suelo, inclusive, se pagan ellos mismos los seguros. Es inconcebible que se motive a que la gente trabaje sin cobrar”.

También refirió que “el Dr. Merlo ha hecho denuncias lógicas y ha defendido claramente la postura del hospital y la conciencia de los trabajadores”.

Por último, remarcó que “un hospital no lo destruís en poco tiempo. Hay políticas que a veces no son las correctas, pero cuando te encontrás con una gestión como la anterior donde la prioridad no eran las vacunas, eran poner cámaras de seguridad, realmente el objetivo está muy lejos de la gente. Cuando vos priorizás eso por encima de la buena atención, vamos mal”.

Y cerró: “Hay una apertura de la Terapia Intensiva de adultos que está totalmente parada por una falta de planificación en cuanto a la provisión de energía eléctrica. Son cuestiones de planificación, de criterio, de jerarquizar una cosa por encima de la otra”. “Va a llevar su tiempo. No es fácil, y requiere de un trabajo integrado con Provincia, que por suerte tenemos todo el apoyo, con la Secretaría de Obras Públicas de Provincia… Va a ser necesario el trabajo en conjunto”.

Mirá la entrevista completa: