Evo Morales estuvo en Rodríguez en un acto desarrollado en el barrio Los Naranjitos

El ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se presentó pasadas las 15:30 horas del sábado en los terrenos donde funcionará el Mercado Concentrador.

Bajo la gestión de dirigentes del oficialismo en conjunto con organizaciones sociales como la Asociación Juana Azurduy y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras, durante la tarde del sábado, 8 de febrero, se llevó a cabo un acto en el cual se recibió a Evo Morales, ex presidente del país vecino de Bolivia, quien fue declarado “Huésped ilustre” por el Intendente Mauro García y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Manuel Anigstein. El encuentro tuvo lugar en el predio donde funcionará el Mercado Concentrador Frutihortícola (calle Mariano Otero entre Pueyrredón y Cambaceres, barrio Los Naranjitos).

En el lugar se montó un escenario, sobre el cual varias bandas folclóricas bolivianas y de sikuris realizaron una exhibición para palpitar la llegada del político boliviano, y para comenzar a darle color a la jornada, no pudieron faltar las banderas con los colores de nuestro país, del país vecino y las whipalas.

Dentro del terreno donde eventualmente estará el Mercado Concentrador se pudo notar la presencia de múltiples organizaciones sociales y políticas. Entre éstas, se destacaron Movimiento Evita, Peronismo Militante, Nuevo Encuentro, Descamisados, MTE, Cooperativa 20 de Enero, Movimiento Caporales de San Andrés de Giles (el cual tuvo un show propio arriba del escenario), Comunidad Suquicha de la provincia de Linares, UTT, y ciudadanos bolivianos de otras localidades.

También hubo autoridades y funcionarios locales, pero no muchos; la mayoría de los presentes eran de agrupaciones oficialistas y de comunidades bolivianas de la zona, muchas de las cuales estaban en el marco de cooperativas. Además de los ya mencionados García y Anigstein, estuvieron el ex intendente y actual concejal, Juan Pablo Anghileri; las ediles Agustina Victoriano, Guadalupe Udaeta y Emilce Portela y el edil Diego Escobedo; y el secretario de Salud municipal, Gustavo Tummino, entre otros. Fácilmente se registró un total de más de 500 personas presentes.

En el marco del acto, y ya con Morales arribado al predio, Lucía Pary, presidente de la asociación co-organizadora del evento, la Juana Azurduy, le entregó tanto a Evo como a García un collar floral. Posteriormente, el Jefe comunal brindó unas palabras a través del micrófono y afirmó de manera breve que desde aquí lo apoyaban (a Morales) todas las colectividades del distrito, que están orgullosos de la lucha, del pueblo latinoamericano y de tenerlo en la ciudad, y también aseguró que “como en Argentina” volverá a haber un gobierno nacional, popular y latinoamericanista en Bolivia.

Seguido de ello, Oscar Campos, un artista local, le otorgó un obsequio al político boliviano; también hubo otro regalo por parte de la colectividad boliviana Tarija.

Finalmente, con un discurso apuntado a las comunidades bolivianas que residen en nuestro país, con un racconto de logros económicos y de infraestructura, y con menciones esperanzadas de cara a las elecciones (invitación mediante a un cierre de campaña con el candidato al que apoya), el presidente derrocado recientemente pidió a los votantes que residen en Argentina que superen el 80 por ciento con el que lo apoyaron previamente y que superen el 90 este año. No se fue sin recordar que en su país “decían que un sindicalista no podía hacer política”, un tema que sin dudas resuena mucho en el debate local, ya que en la gestión local hay una amplia inclusión de sindicatos y gremios que han tomado una participación en las políticas generales, como nunca antes.

Tras los regalos y los discursos, Morales se retiró y García se quedó una hora más allí, bailando con las comunidades y algunos grupos musicales.

Poca sustancia

Pese a los discursos, lo único que se auspició respecto a medidas concretas para la comunidad boliviana, fue que si vuelven al poder, desde Bolivia se iniciarían gestiones para encontrar instrumentos para financiar programas para bolivianos en el extranjero. No obstante, el predio del Mercado Concentrador aún no pudo concretar la infraestructura mínima necesaria para funcionar o avanzar. Se espera que unos fondos presupuestados hace años, que hoy no alcanzan para terminar el proyecto, al menos sirvan para construir parte del galpón.