Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas

Se trata de una medida de fuerza dispuesta por la agrupación Juan Manuel Palacios, facción opositora de la UTA. Afecta, según la información trascendida a nivel nacional, a más de 50 líneas.

La agrupación es conducida por el dirigente gremial Miguel Angel Bustinduy, que en declaraciones radiales a El Destape dijo: “La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del Gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas… Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores”.

Y en relación a la interna con el secretario general Roberto Fernández, explicó: “”Nosotros no compartimos la política de Roberto Fernández, que nos proscribió y nos dejó afuera de las elecciones. No tiene legitimidad porque los compañeros no lo votaron. El Gobierno le sacó dos resoluciones judiciales y es secretario por la justicia, no por el voto de los compañeros”.

Según publicaron diversos medios nacionales, para hoy se esperaba que la medida de fuerza tenga el mayor impacto en las siguientes líneas del área metropolitana: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177 y 188. Y en el ámbito municipal, los colectivos afectados serían 256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 373 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 540 y 543.

En consultas realizadas por La Posta, se pudo averiguar que La Perlita no adhiere a la medida de fuerza. Y aunque se preveía que la línea 57 de Transportes Atlántida también se vería afectada, en las primeras horas de esta mañana ya había usuarios comentando que el servicio estaba funcionando con normalidad. En tanto, no pudo confirmarse que sucedería con la empresa La Nueva Metropol que tiene los colectivos 327, 365 y 276 circulando en Rodríguez, pero en principio no se plegaría a la medida.