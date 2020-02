Gustavo Tummino: “Si hay que acampar y hacer cola por un turno médico, algo se está haciendo mal”

El subsecretario de Salud municipal, área que a partir de la gestión de García se encuentra fusionada en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dialogó mano a mano con La Posta y se refirió a todos los temas relacionados al sector sanitario del distrito.

El Dr. Tummino comenzó haciendo una introducción de cómo encontró el área tras asumir al cargo: “Todo este tiempo fue a la par, de evaluación y al mismo tiempo de resolver las cuestiones urgentes que habían quedado pendientes. En un principio, tuvimos que, o tenemos todavía, resolver algunas cuestiones heredadas respecto a deudas de proveedores y demás, y sobre todo, lo más importante, reordenar todo el equipo”.

Y continuó: “La Secretaría es muy grande, ahora encima unificada con Desarrollo Social, más grande aún, y en esa unificación intentamos que haya una integralidad de la visión. O sea, no solamente que quede un organigrama en el papel y que funcione como una secretaría unida, sino que también en la forma en que se trabaja y que cada uno de los trabajadores y trabajadoras interpreten la integralidad que queremos darle a la visión de cómo se debe manejar la salud de la población o por lo menos ayudar a la población con sus temas de salud y desarrollo social”.

Luego, explicó qué impronta va a tener Salud y Desarrollo Social municipal: “La Secretaría siempre va a estar abierta para la población. Entendemos que cuando la gente reclama algo, realmente algo está pasando. Es elemental eso y nos ha servido a nosotros”. “Tratamos de dar una respuesta lógica y dando a entender las situaciones que encontramos en el Municipio. Va a llevar un tiempo poder acomodar los elementos como para que las respuestas sean prácticas y completas”, avisó.

En este sentido, afirmó que “otro de los elementos claves que tenemos que desarrollar es la territorialidad, es decir, estar en el territorio, estar presente en la periferia, donde suceden las cosas. Para eso hemos empezado el plan de contratación de promotores y promotoras de salud” y que “(nos) interesa mucho tratar de cambiar el enfoque de los equipos de salud, formar equipos de salud que trabajen en la APS (atención primaria de la salud)”.

Otra de las consultas que se le realizó al subsecretario estuvo enfocada en la congestionada demanda de salud que hay en los centros públicos de salud de la ciudad, a lo que explicó: “Hay un aumento de la demanda porque la atención pública ha recibido todo lo que de las obras sociales se ha perdido y pasó a la atención pública, o porque los efectores de las obras sociales son malos y entonces terminan viniendo los pacientes PAMI y demás, y el hospital se ha achicado parcialmente porque ha tenido emigración de profesionales que se han ido por cuestiones básicamente económicas. El hospital se ha achicado en ese sentido y hubo una disminución de la atención”.

Siguiendo este eje, opinó: “Si la única solución que hay es ir a las 2 de la mañana, hacer cola y acampar para sacar un turno, hay algo que estamos haciendo mal de entrada. Eso creo yo, pero bueno, hay que estar en el lugar y analizar las posibilidades y las opciones que haya para hacerlo. Desde el punto de vista de mi dependencia, que es Salud, que son los CAPS y los hospitales Odontológico y Oftalmológico, también arrastramos una demanda abultada que hace que los turnos sean largos, con lo cual también es un lugar donde poner el ojo”.

En cuanto al plano económico en materia de salud, se mostró preocupado por la deuda que acarrea el Municipio que, según el, es “heredada”: “El presupuesto lo estamos manejando directamente con el Ejecutivo, pero básicamente lo que más me preocupa es el tema de la deuda. No estoy manejando los números con la gente de Compras, pero sí tengo conocimientos parciales de los distintos proveedores que vienen a la Secretaría, y se adeuda todo tipo de bienes, desde elementos de consultorio hasta prótesis odontológicas, hasta anteojos que se han entregado y que se han hecho con publicidad en el gobierno anterior y que nunca se pagaron y que el proveedor está reclamándolos. Desde el punto de vista del proveedor tiene su justo reclamo, pero desde el punto de vista del Municipio estamos luchando por dar una respuesta justa porque realmente es una problemática. Te encontrás con un Municipio con números rojos y al mismo tiempo te encontrás con el proveedor que te pregunta dónde está el pago”.

Por último, detalló cuál es la situación actual del Sistema de Atención Médica de Emergencia: “Con el SAME había habido mucho run run, mucho comentario por ahí, porque es un servicio que representa mucho costo para el Municipio, pero sabemos lo importante que es, la necesidad de proveer a la población de un servicio como el de emergencias. Es imprescindible. El tema con el SAME es que se puso en duda si seguía, si se privatizaba o si se terciarizaba, que de alguna manera los números cerraban mejor, que esto, que lo otro… Nosotros no somos amigos de las privatizaciones, eso es claro. Nosotros creemos en un Estado fuerte, en un Estado que se haga cargo para poder distribuir en beneficio de los más vulnerables y para eso necesitamos tener herramientas estatales. Entonces, en ese sentido, la intención del Municipio es preservar el SAME, que es lo que estamos haciendo, y ajustar algunas cuestiones que han quedado desajustadas cuando empezamos la gestión en donde pasaba esto: personal que estaba presente cuando no había un móvil para hacer el servicio, con lo cual no tenía ningún sentido y se pagaban sueldos que no iban en concordancia con el servicio que había y con la necesidad de servicio en ciertos rangos horarios. Nosotros estamos reordenando eso un poco y procediendo también a la reparación de los vehículos para que estén plenamente operacionales los tres y a partir de los números que nosotros obtengamos de las estadísticas que vamos a generar, que era otra cosa que también estaba bastante flojo, vamos a poder decidir qué hacemos con el tema ambulancias, si hace falta una cuarta o no, si el horario es sobre todo a la mañana y a la noche no. A partir de eso vamos decidiendo cómo seguir adelante”.

Por último, se refirió a la situación epidemiológica de Rodríguez y a la intención de instalar una dirección de estadísticas y epidemiología: “En el momento en que yo me hago cargo de la Subsecretaría de Salud, tenemos a una trabajadora social que trabaja haciendo la parte epidemiológica con el trabajo de ida y venida con el hospital, con mucha capacidad y fuerza, pero prácticamente sola respecto al trabajo epidemiológico. Cuando armamos con Mariana Galván la Secretaría, armamos el esquema de cómo nosotros creemos que tiene que funcionar, dentro del área de Salud incluimos una dirección de estadísticas y epidemiología. Por ahora, nosotros estamos trabajando ad honorem por una cuestión de la economía del Municipio, y por lo tanto también cubrimos solamente los puestos principales para empezar a ordenar la Secretaría. La intención es que entre el desarrollo que vayamos teniendo, y a medida que podamos tener más solvencia económica y poder ofrecer ese puesto, tener una dirección de epidemiología y estadística y una dirección de formación sanitaria que tenga que ver con reforzar el modelo de atención de los centros primarios. Con respecto a la epidemiológica, para mí es fundamental. No podés trabajar a ciegas. Y la información tiene que ser pública, si la información es del pueblo”.

Mirá la entrevista completa: