Rodríguez se sumó al pedido de justicia por Fernando Báez Sosa

Una nutrida cantidad de vecinos y vecinas se reunieron en el centro del distrito pasadas las 18:00 horas del martes para acompañar el reclamo.

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell por un grupo de jóvenes rugbiers oriundos de Zárate en un episodio de violencia juvenil, se realizaron marchas en todo el país en reclamo de justicia.

Mientras en las inmediaciones del Congreso de la Nación en Capital Federal se llevaba adelante la convocatoria principal, encabezada por Silvino y Graciela, los padres de Fernando, en General Rodríguez, cientos de vecinos y vecinas de todas las edades también se sumaban al pedido de justicia con una nutrida marcha en la Plaza Central “Martín Rodríguez”.

Entre todos y todas las presentes, se pudo reconocer a distintas autoridades y funcionarios municipales (uno de ellos, el Intendente Mauro García), pero además se destacó la presencia especial de Olga Vivas, madre de Johana Reyes, la adolescente rodriguense que perdiera la vida hace poco más de 10 años –se cumplieron el 21 de septiembre pasado– en un episodio de violencia juvenil en la Plaza Central de nuestro distrito.

Y justamente con ella La Posta tuvo la oportunidad de dialogar al respecto. La madre de Johana contó cómo se desarrolló la movilización, que comenzó con un grupo de 50 personas y culminó con más 100: “Nos juntamos todos en la plaza, luego salimos alrededor de ella. Cuando volvimos, se fue uniendo más gente y de ahí fuimos otra vez hasta la Avenida España donde está la Comisaría, giramos para Pellegrini, pasamos por la Whelan y volvimos nuevamente a la Plaza Central. Después vino el Intendente, que brindó unas palabras, y estuvimos pidiendo justicia por Fernando y recordando lo de Johana”.

Fue en ese momento donde Olga expresó una reflexión dirigida a los presentes: “Le dije al pueblo que Rodríguez se tiene que unir más para luchar contra la violencia en la ciudad. Lo que pedí es que también nos unamos los padres para luchar por los jóvenes, que necesitan cada vez mucho más apoyo”. Y continuó: “A veces veo a un Rodríguez muy frío en ese sentido. Tendríamos que preocuparnos un poquito más los papás para que no pase otro hecho como el Johana y como el de otros chicos acá en Rodríguez; no fue solamente el caso de Johana, lo que pasa es que las mamás a las que le pasó esto, de jóvenes que mataron a la salida del boliche, no estaban y me hubiera gustado que estuvieran así compartimos todos nuestra lucha”.

Por último, adelantó que habrá una nueva marcha a mediados de marzo: “Ahora quedamos en hacer un nuevo encuentro el 18 de marzo para seguir pidiendo justicia por Fernando y por todos los jóvenes que fueron asesinados acá en General Rodríguez por violencia”, y, a modo de pedido, soltó: “Espero que el 18 vengan todas las mamás y que Rodríguez se una más”.