Motociclista sufrió gravísimas lesiones al chocar contra un camión en Ruta 24

Ocurrió este viernes 21 de febrero alrededor de las 14.30 horas en el cruce con la Av. Ricardo Balbin. Tiene 33 años y fue trasladado de urgencia al Hospital.

De acuerdo a las versiones obtenidas, el motociclista se llama Fernando Lucas Díaz, de 33 años, e iba a bordo de una Corven Hunter 150 cc. sentido a Las Latas. Según se dijo, se habría quedado sin frenos en su rodado y terminó impactando contra la parte derecha trasera del acoplado de un camión que llevaba bebidas y que doblaba ingresando a Balbín.

Además del fuerte choque, el camión habría aplastado las dos piernas del motociclista. Si bien Diaz estuvo consciente luego del accidente, fue llevado al Hospital y trascendió que se le iría a practicar una cirugía de urgencia.

Pese a que en el lugar hay un reductor de velocidad, no se vieron huellas de frenadas en el pavimento. El camionero manifestó que escuchó el golpe pero no vio lo que ocurría. Se cree que el impacto se produjo cuando el camión no había entrado en su totalidad en Av. Balbin y había quedado su acoplado.

Según comentó una vecina que se acercó hasta el lugar, Díaz tiene dos hijos de 11 y 2 años de edad. En el lugar fue asistido por una sobrina que estaba allí y a quien, en medio del momento de tensión, le robaron su bicicleta cuando ayudaba al herido.

Pasadas las 15 horas se encontraba personal policial y de Transito en el lugar del accidente esperando la llegada de la Policía Científica para las pericias pertinentes. El tránsito de la Ruta 24 hacia Las Latas se desvia por Balbin mientras que en el sentido inverso circula con demoras pero en su dirección.