Se brindarán capacitaciones en perspectiva de género a funcionarios y empleados municipales

La Municipalidad anunció oficialmente que comenzará a poner en práctica capacitaciones con perspectiva de género destinadas a la formación de todos sus trabajadores y funcionarios, en cumplimiento de la Ley provincial Nº 15.134, más conocida como “Ley Micaela”.

Durante un acto público que se realizó el miércoles 19 de febrero en el salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD), el Intendente Mauro García, bajo su responsabilidad como Jefe comunal, manifestó su intención de llevar a cabo a nivel local todo lo que está estipulado en dicha normativa.

De aquella jornada participaron la directora de Género y Diversidad Sexual, Fanny Escudero, el presidente del HCD, Manuel Anigstein, y el director de Capacitación Obligatoria en Género de la provincia de Buenos Aires, Ing. Néstor García, padre de Micaela García y uno de los principales impulsores de la Ley 15.134 tras el femicidio de su hija acontecido en abril de 2017.

En este marco, Néstor García destacó la importancia de que los municipios se adhieran y trabajen en concordancia con la legislación, ya que ante estos casos “la comunidad acude siempre, en primera instancia, al estado municipal” y resaltó que con la aplicación de estas capacitaciones, “el Municipio podrá estar más presente en la realidad de los vecinos”.

En cuanto a la lógica de cómo se desarrollarán estas formaciones en el ámbito distrital, la autoridad provincial sostuvo que “el Municipio cuenta con los elementos para comenzar a elaborar su propio programa de capacitación”, aunque está en su derecho la posibilidad de solicitar por escrito una certificación oficial del contenido que se vaya a impartir, otorgada en este caso por el Ministerio provincial de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

“La idea es trabajar de forma mancomunada”, continuó García, y se instará a aplicar en la medida de lo posible la modalidad de talleres grupales, en donde prevalezca la puesta en común de ideas y no se haga distinción de jerarquías entre las personas que asistan. De esta forma, se pretende incentivar este tipo de diálogo que cotidianamente no suele tener lugar entre los directivos y los empleados. Por otro lado, no se descarta la posibilidad de que, superada esa instancia, se utilicen herramientas virtuales para las capacitaciones.

En última instancia, tuvo la palabra el Intendente García, quien ratificó la decisión ejercida por el Departamento Ejecutivo para “implementar la ley Micaela en toda su dimensión”, destacando a su vez la determinación y la presencia durante esta jornada de gran parte de la plana de autoridades municipales.