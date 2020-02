Lucía Belotti: “Lo primero que vamos a encarar son los corredores escolares”

La nueva presidenta del Foro de Seguridad de la Comisaría 2° dialogó con La Posta y expresó cuál será su primera iniciativa al frente del espacio vecinal. Además, adelantó que ya tiene audiencia con representantes del Ministerio de Seguridad. Sobre el foro y sus autoridades anteriores, expresó: “Estoy esperando conocer a la gente anterior porque supuestamente teníamos un foro de seguridad pero había muchos barrios que no estaban representados”.

La entrevista completa con video al cierre:

La Posta (LP): -Estamos con presidenta y vice de la nueva conformación del Foro de Seguridad de la Segunda. Primero coméntennos cómo se llegó a esta resolución porque fue bastante conflictiva, con una conducción anterior que todavía desconoce esta formación.

Lucía Belotti (LB): -Yo todavía estoy esperando conocer a la gente anterior porque la realidad es que supuestamente teníamos un foro de seguridad, pero había muchos barrios que no estaban representados. Entre comillas, yo no sé si había un grupo o había poca gente o a veces las comisiones pasa como en las comisiones de sociedades de fomento, hay un montón de gente y después se van. No estuvimos informadas. Yo particularmente en el tema seguridad me manejo sola, mis vecinos que me conocen me llaman a mí. Generalmente con Isabel pasa lo mismo. Pero bueno, esto no es para restar sino para sumar. Así que hemos puesto en la comisión a gente de todos los barrios, y si hay nuevos barrios que se quieren incluir se van a seguir incluyendo en la lista. Yo a Isabel la quiero no solamente por entidad, sino la quiero como amiga. Hace años que nos conocemos, que yo la conocí a ella cuando llegué a General Rodríguez, y tenemos una empatía entre las dos fuera del color político que podamos tener cada uno. Así que pensé en ella, la llamé, me dijo que sí y acá estamos para trabajar por la gente.

LP: -¿Cuántas organizaciones hay detrás de ustedes que votaron esto?

LB: -Como siete. Porque las organizaciones para votar, según establece la Ley 12.154, los integrantes de un foro de seguridad, los que van a integrar cualquier foro de seguridad, tienen que ser gente de la localidad en que se elige el foro de seguridad, gente que tenga cinco años de residencia efectiva, no que trabaje o venga de fin de semana, tiene que pertenecer a una entidad de público con más de cinco años de trabajo reconocido en el Municipio y tiene que tener una conducta medianamente comprobable de que puede estar en un foro de seguridad (no puede tener antecedentes, no puede tener situaciones judiciales), tiene que pasar los 30 años, tiene que tener un estudio mínimo de una secundaria; algunas cosas ahora a lo mejor parecen ridículas, pero está dentro de una ley y creo que las entidades con las que vinieron, vinieron muchas más, pero no cumplían esas funciones. Las entidades que están cumplieron esas funciones y están dentro todas las que se presentaron, no quedó ninguna afuera. De todas las que vinieron, todas tienen un lugar en el foro de seguridad.

LP: -¿Y el área que cubren?

LB: -El área es múltiple.

LP: -¿Hay distintos barrios?

LB: -No, porque por cada barrio, por ejemplo, tenemos la sociedad de fomento de ella (Malvinas) está en un barrio urbanizado, comercial, con una problemática de robo o de inseguridad; nosotros acá en Santa Brígida es una zona de quintas, de casas chicas y tiene otra problemática de robo, y tenemos barrios que están en zonas rurales y tienen otra problemática. Por eso es que tenés que incluir a todos los barrios para después en reuniones, como tenemos que hacer, ver abocar los problemas de cada barrio.

LP: -También tienen barrios como Güemes, Altos del Oeste, Maravillas del Oeste, Agua de Oro, muchos barrios que han tenido muchos problemas tanto con el narcotráfico como robos realmente muy violentos, con violencia entre vecinos, con muchas circunstancias realmente graves, con homicidios. ¿Cómo abordan esta situación? ¿Tienen una idea, una estadística? ¿Acumulan ustedes las denuncias de los vecinos? ¿Cómo van a trabajar eso?

LB: -Nosotros no eramos foro antes. Cuando nosotros eramos foro en la antigüedad, hace muchos años atrás, nueve años atrás, que nosotros pertenecíamos al antiguo foro de la Comisaría Segunda, yo les puedo mostras archivos de denuncias, donde se hacía el mapa del delito, el tipo de robo (si es a mano armada, con arma blanca o escruche) y se hace el mapa. En el lapso de estos diez años crecio mucho el narcotráfico y crecieron mucho las colectividades que han venido. Tenemos una colectividad paraguaya que es muy abundante. Yo tengo un 75 por ciento de la gente de mi sociedad de fomento que son de la colectividad paraguaya. Y no sé si son el 80.

LP: -¿Es porque son mucho más participativos que los argentinos?

LB: -Son mucho más participativos y colaboradores. A lo mejor es por la zona. En esta sociedad de fomento nosotros tenemos gente no solamente de Las Campanillas y de Santa Brígida. Tenemos de Los Naranjitos, de Bicentenario, de Brown, de Agua de Oro, de Las Campanillas, de Pico Rojo, de Güemes, de Altos del Oeste, de El Tambito. O sea, no está circunscripto a Las Campanillas esta sociedad de fomento, por eso yo tengo problemáticas que yo sé de muchos barrios. Hay muchos barrios con problemáticas de violencia de género, hay muchos barrios con problemas de usurpaciones. Tenemos problemáticas según el barrio. Tenemos gente, por ejemplo, que viene a buscar lo que nosotros los asistimos con alimentos que vienen los sábados y no pueden venir porque no pueden salir por el barro. Obvio, si no pueden salir a buscar una bolsa de alimentos, no puede entrar un patrullero a socorrer a alguien, no puede entrar una ambulancia a sacar a un enfermo.

LP: -Todas estas circunstancias que están planteando, sobre todo el Foro de la 2ª, tienen muchas veces que ver no sólo con la situación de la delincuencia y demás, sino también mucho con la infraestructura que tienen los vecinos. Van a trabajar mucho, me imagino, hablando con la parte de Obras Públicas.

LB: -Es que no hay seguridad si no tenemos obras públicas en los barrios. En las paradas de colectivos no tenés luz y te roban, no tenemos iluminación, no tenemos calles para que los chicos caminen para ir al colegio y les roban, te salen con un Tramontina, les roban la bicicleta; llamás a la patrulla y no pudo entrar por los pozos que hay, por el barro que hay, porque no hay iluminación.

LP: -En cuanto a la cantidad de patrullas, ¿saben con cuántas cuentan para todas las zonas?

LB: -Cada zona tiene un patrullero, que teóricamente del Comando de Patrullas corresponde a la zona. El tema es que esté esa patrulla patrullando las 24 horas del día en la zona que le corresponde, si es que tienen la patrulla.

LP: -¿Van a hacer alguna campaña respecto de la gente que normalmente llama para hacer una denuncia? Muchas veces no porque está desalentado hacer denuncias (porque hay que esperar mucho, ó porque no te atienden, ó porque no te la hacen). ¿Van a tener algún tipo de control o de seguimiento social? ¿Van a ir a las casas a buscar para decir que se acerquen, que planteen las problemáticas? Porque realmente es una zona muy grande.

LB: -La realidad es que se tiene que hacer reunión barrio por barrio. O sea, hoy, se eligió esta sede para hacer la convocatoria. Mañana, a lo mejor, el mes que viene, la reunión va a ser en la sociedad de fomento. Es decir, la seguridad no es centralizada acá en Santa Brígida. Hoy se hizo por una situación particular. Pero las reuniones se tienen que hacer. Por eso se pide que los que participan tiene que ser de entidades, porque el foro de seguridad no tiene un lugar físico, no tiene que tener una sede, no tiene que tener un terreno donde edificarse la sede. El foro de seguridad es múltiple. Su lugar base es el Municipio, de donde salimos, donde nos van a controlar, donde nosotros vamos a interpelar a las fuerzas, la Secretaría de Seguridad. Pero el foro de seguridad tiene que abarcar todos los barrios, por consiguiente, tiene que tener reuniones en todos los barrios para saber qué le pasa a este barrio… Y no tenemos luces, me roban en la esquina, allá venden drogas, en la parada del colectivo no se pueden parar los chicos y tienen que caminar hasta la ruta y los roban… Por eso las reuniones tienen que ser participativas de cada barrio, no pueden ser centralizadas.

LP: -¿Cuáles son las prioridades que tienen ahora o lo que le propusieron a Mottino, con quien hablaron? ¿Cuáles son las cuestiones que más rápido o más urgente tienen que encarar? Porque se vienen las clases, realmente arranca el año ya.

LB: -En las primeras reuniones, para encarar en los colegios, lo primero que vamos a tener que encarar a mi módica, mi pequeño conocimiento de seguridad, son corredores escolares donde en horarios en que salen los chicos o entran haya patrullas controlando la gente. Así como se le ponen a los colegios céntricos una patrulla para de tránsito que corte para que los chicos puedan bajar y subir, también tendría que haber para ser algo en seguridad a diez puntos, tener los corredores escolares con patrullas que conste los horarios. O sea, que no los tenga que llamar el colegio, sino que ya sepan que a las cinco menos cuarto tienen que estar en tal esquina y a las siete menos cuarto cuando están por entrar tengan que estar en tal colegio, porque el horario de ingreso es las siete de la mañana. Eso vamos a tener que empezar a elaborar planes y verlo.

LP: -¿Te contestaron respecto de la infraestructura con la que cuenta la Policía?

LB: -No. Sabemos que está muy escasa de todo, eso hay que verlo. Eso lo tenemos que hablar con el Comando de Patrullas y la Comisaría.

LP: -¿Va a haber que ir a pedir más personal o más vehículos?

LB: -No. Ya tenemos hasta audiencia hasta en el Ministerio de Seguridad para ir a plantear todo esto y para ver en que nos pueden bajar en ayuda a los municipios.

LP: -¿Creen que ya deberían ser el distrito dividido en más zonas? Creo que son diez al día de hoy.

LB: -Lo que pasa es que lo óptimo está muy lejos de lo que es.

LP: -O sea que va a ser bastante complejo.

LB: -Lo óptimo está muy lejos de lo que es. Y no sé si te habrás dado cuenta que somos más mujeres que hombres las que nos encontramos, y no es porque el horario en que se hizo la reunión el hombre está trabajando, es porque las mamás y las mujeres y las abuelas, las personas mayores como yo, somos las que escuchamos generalmente a toda la gente y nos vienen a contar, y nos enteramos.

LP: -Respecto de la relación con el ámbito judicial, uno de los mayores reclamos que tiene el vecino es que una vez que se inicia el proceso de una denuncia ellos tienen datos y no avanzan las investigaciones o a veces se piden demasiados requisitos para poder proceder judicialmente, hacer allanamientos, investigaciones u otros trabajos.

LB: -Pero eso ya no depende del Municipio ni de la Policía.

LP: -¿Ustedes van a tratar de interpelar?

LB: -Obvio. Nosotros vamos a ver en qué condiciones y en qué maneras de funcionamiento. Si está funcionando óptimamente la Fiscalía, si le falta, qué es, porque si la Fiscalía nuestra no funciona tendremos que dirigirnos a otras fiscalías u otros juzgados. Porque nosotros antes teníamos la Fiscalía de Mercedes solamente; ahora tenemos la Fiscalía de General Rodríguez, de Moreno, de Luján, de Mercedes. Si una no nos funciona o no nos representa, y bueno, comunicaremos al Ministerio de Seguridad que tal fiscalía entró un papel, ejemplo, por una violación hoy, donde hay que hacer una perimetral, una restricción en el hogar, un montón de cosas y todavía estamos esperando el papel. Entonces, si la fiscalía no tiene personal es una cosa, no culpa de la fiscalía, pero si la fiscalía y cajonea, es otra cosa. O sea, la fiscalía es el único ente que tiene el denunciante para que las denuncias tomen el curso.

LP: -Hace mucho tiempo que los vecinos vienen pidiendo que los foros de seguridad tengan una dinámica distinta y que generen mayor confianza, de que no por el mismo hecho de que tienen relación constante con la Justicia, con las autoridades, eso no signifique que de alguna manera a veces se pongan más de ese lado que del lado del vecino que denuncie.

LB: -Lo que tiene que entender el vecino es que primero y principal, aunque sea una maceta o una bicicleta, tiene que ir a denunciar a una comisaría. Segunda cosa que tiene que entender el vecino: cuando llega a la comisaría no hay un policía esperándolo para tomarle la denuncia, que tiene que tomar su tiempo porque hay gente trabajando y generalmente no hay la cantidad de personal policial que necesitan los sectores; una vez que le toman la denuncia, tomarse el tiempo y quedarse a que le tomen la denuncia. Obvio que hay distintos tipos… Si yo voy a denunciar que me pegaron un tiro debe tener prioridad respecto del que le robaron la bicicleta por la emergencia, por la necesidad. Pero hoy sabemos que una denuncia bien tomada en una comisaría no solamente sale con copia sino con número de expediente que va automáticamente por sistema a la fiscalía. O sea que ahí terminó el accionar de la Policía. Entonces, a veces el vecino dice que porque la policía no fue, no lo siguió y no se metió adentro de la casa… La Policía no lo puede seguir ni meterse en la casa si no hay una orden de allanamiento. Eso también tenemos que informarles a los vecinos, de cómo son las cosas, que a veces ellos no saben y pretenden una prioridad cuando la ley no se lo permite al policía.

LP: ¿Te preocupa la situación de muchos casos de policías procesados por hechos de corrupción?

LB: – Eso no es de ahora. Lo hubo siempre. Y no es culpa de la Policía, sino del señor que viste el uniforme. Si hay culpa del referente de una comisaría si sabe de esa situación y la avala. Lo que veo es que antes para entrar en las fuerzas de seguridad, te hacían un ambiental, veían si tu familia tenía procesos, te investigaban. Nuevas normas de convivencia han entendido que eso puede ser discriminación, yo no lo veo así. Antes quienes ingresaban a la Policía era por vocación, ahora es por necesidad de trabajo.

LP: ¿El vecino, cuando pide seguridad, habla más de las leyes o de la Policía?

LB: Pide que se cumpla las leyes. No hacer la ley con la reforma de la ley. Que los que tienen allegados o dinero, se escapen por la tangente. Que las penas sean efectivas, que la Policía tenga seguridad por la Policía misma. Que las leyes sean aplicables y justas.

LP: Bueno, Lucía, te deseamos éxitos en tu función y ojalá que se resuelva esta disputa con el viejo foro.

LB: No hay ninguna disputa. Fuimos elegidos por los vecinos, validados desde el Municipio. El viejo foro terminó su función. Los foros tienen validez dos años. Hay que leer la ley. Pueden ser reelegidos por dos años más. Después de cuatro años deben dejar un período en blanco, por lo que yo como máximo puedo estar cuatro años. El viejo foro podría haber estado aquí y ser reelegido, pero no lo hicieron.