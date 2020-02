Aprehendieron a un pai umbanda acusado de abuso sexual de una joven en un templo rodriguense

El procedimiento policial trascendió durante la jornada del sábado 22 de febrero, mientras que el ataque sexual por el cual lo acusan se habría efectuado el fin de semana anaterior. La víctima es una joven de 21 años en situación de calle. Desde la defeensa alegarían que la víctima lo conocía y salía con él y que todo “sería una cama”.

El sábado 22 de febrero, se dio a conocer que un pai umbanda de aproximadamente 50 años fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una joven de 21, “a la que llevó engañada a su templo del barrio San Carlos”, un lugar muy conocido sobre la calle Corrientes. Según consignó la agencia de noticias Télam, la detención se realizó el viernes (21 de febrero) y estuvo a cargo de la Jefatura Departamental de Moreno con la instrucción de la fiscal Gabriela Urrutia, que llegaron a un domicilio de la calle Corrientes al 1400, donde funciona un templo umbanda y un merendero vecinal. Este es el templo de Ricardo Piaggio Rey, que es la persona aprehendida.

El ataque sexual denunciado por el cual se llevó a cabo la detención del pai umbanda fue sobre una joven de 21 años, a la que habría llevado engañada con el ofrecimiento de ayuda psicológica por un problema personal que estaba pasando, para supuestamente ayudarla a salir del conflicto. Según la denuncia, el detenido lo habría realizado el sábado 15 de febrero, una vez que ingresó con la víctima a un galpón -utilizado como templo y otras veces como merendero barrial-, le cerró la puerta y abusó sexualmente de ella por varias horas y la mantuvo cautiva hasta que en un momento dado la joven pudo escapar aprovechando que el agresor se quedó dormido.

Piaggio Rey fue trasladado a la Fiscalía Nº 8 de Moreno-General Rodríguez para su indagatoria por “abuso sexual”, luego segúa demorado en la DDI del centro de nuestra ciudad, aguardando las definiciones de la fiscalía interviniente.

Umbandistas a favor y en contra de Piaggio

Tal como ha sucedido con otras religiones, siempre se escabullen personas que se aprovechan de la posición de poder que se genera desde la autoridad religiosa y cometen abusos. Hoy, la Iglesia Cristiana debate miles de casos de abusos de sus sacerdotes en todo el mundo, pero no es la única institución que tiene estas situaciones sin resolver.

Han salido fieles del africanismo que reclaman que estos hechos afectan a toda la institución, pero también han salido espacios en defensa del acusado de Gral. Rodríguez.

Allegados al Pai han dicho que “está deprimido, pero está seguro, la imagen de él nos toca a todos”, un amigo suyo realizó una emisión por facebook con los argumentos de la defensa: “la chica de 21 años ya estaba saliendo con él, Piaggio es secretario de Prensa del Hospital de Clínicas, ahí la chica va a hacerse un examen de fertilidad y ahí lo conoció. Tuvo una relación, pero no hubo ni violación ni secuestro. Según las pericias forenses no hubo forcejeos, ni de ella ni de él, eso me lo pasaron en concreto. La policía lo llevó engañado a la comisaría diciendo que habían encontrado cosas que le habían robado. Ellos incluso fueron a comer a un lugar ahí cerca. Supuestamente hay un policía implicado que le tiene bronca a Piaggio. La foto (de la comisaría) la habría sacado un policía que tiene relación con su ex.

Piaggio dice que no entiende por qué lo denunció y la familia cree que es una ‘cama’, las declaraciones de la chica no cierran. Los abogados están tomando cartas en el asunto por la difusión de las fotos. Yo no lo defiendo ni nada, pero voy a esperar la resolución de la fiscalía, se va a resolver en 10 días, los caseros son testigos que no hubo ningún secuestro y que fueron a dos bares a comer antes, los que lo conocen dicen que él es incapaz de hacer algo así, la Ley es así, si hay una denuncia, te llevan, no hay que escupir para arriba, no somos todos santitos, no sabemos quién nos puede salir con una denuncia, un despechado”.

Un contacto fuerte con la política local:

El pai umbanda Roberto Piaggio es reconocido a nivel municipal y hasta en la Ciudad de Buenos Aires, es visitado por muchos rodriguenses pero también por muchos famosos. Se habla de Cacho Castaña, que lo iba a ver, pero también se mencionaban muchas más personas reconocidas, entre e ellas, Maradona, Luciano Pereyra y se llegó a decir que varias personalidades del espectáculo lo conocían también, sean o no umbandistas.

Desde 2012 que Ricardo Piaggio Rey es el referente local y regional del umbandismo cuando colocó en un terreno baldío del barrio San Carlos su sede africanista. Allí llegó a idear incluso la generación de una facultad, desde la cual se daría lugar para la religión y para combatir muchos prejuicios populares. En aquella inauguración llegó a asistir incluso el entonces intendente municipal, Juan Pablo Anghileri, también se dieron reconocimientos de esa comunidad al entonces concejal Gerardo Flores, entre otros. Luego de esa época se supo poco, sin embargo, allí se avanzó en lo edilicio y también en muchas actividades.

En lo político se siguieron generando vínculos e incluso hubo algunos sondeos de varios precandidatos de las últimas elecciones, muchos de los cuales terminaron sin participar.

Dos casos similares y muy recientes en nuestro país:

Según las notas periodísticas de Diario Uno e InfoBae, en 2019 se destacaron dos hechos gravísimos de abusos de dos pai. Los relatos de las notas, son escalofriantes y llevan a pensar que en general, debería evaluarse la situación, tanto desde el plano penal, como en lo procedimental y preventivo, para evitar que siga existiendo semejante facilidad para efectuar abusos en templos religiosos, sean d el credo que sean.

