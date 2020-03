Alem buscará recomponerse rápido de la derrota en el clásico

Tras caer por 2-1 ante Luján en condición de local, el Lechero buscará ratificar todo lo bueno que viene haciendo en el tramo inicial del torneo visitando a San Martín de Burzaco.

Desde las 17:00 horas, en el estadio Francisco Boga de Burzaco, Leandro Nicéforo Alem irá en busca de los tres puntos que le fueron arrebatados la semana pasada ante el Lujanero en el “Clásico del Oeste”. Lucas Brumer será el árbitro del cotejo, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2020 de la Primera C.

Carlos Cordone todavía no confirmó el equipo para esta tarde. Sin embargo, se espera que el “Lobo” repita los mismos once que no pudieron lograr la victoria el domingo pasado.

De esta manera, la alineación que saldría en busca de los tres puntos sería la siguiente: Santiago Sendín; Juan Manuel Cordero, Andrés Siena, Gustavo Alcaraz, Italo Portillo; Leandro Kuszko, Nicolás Fratto, Dalmiro Gaeto, Alan Cristeff; Lucas Sergi y Mauro Boaglio.