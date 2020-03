Google Play retiró de su tienda 24 apps por considerarlas “potencialmente peligrosas”

Se trata de aplicaciones para dispositivos Android que pedían gran cantidad de permisos a los usuarios que podrían poner en riesgo sus datos privados.

Según trascendió en distintos medios internacionales, varias de esas apps son propiedad de la compañía china Shenzhen Hawk, aunque figuran con nombres de otras empresas y registran 382 millones de descargas.

Pedían permiso a los usuarios para hacer llamadas, sacar fotos y grabar videos y audios, además del acceso a la ubicación GPS y datos del almacenamiento externo y contactos. Sospechan que los datos eran utilizados para acciones publicitarias.

El listado de aplicaciones retiradas:

1. World Zoo.

2. Puzzle Box.

3. Word Crossy!

4. Soccer Pinball.

5. Dig it.

6. Laser Break.

7. Word Crush.

8. Music Roam.

9. File Manager.

10. Sound Recorder.

11. Joy Launcher.

12. Turbo Browser.

13. Weather Forecast.

14. Calendar Lite.

15. Candy Selfie Camera.

16. Private Browser.

17. Super Cleaner.

18. Super Battery.

19. Virus Cleaner 2019.

20. Hi Security 2019.

21. Hi VPN, Free VPN.

22. Hi VPN Pro.

23. Net Master.

24. Candy Gallery.