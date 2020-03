García: “El Municipio no tiene más deuda, sino superávit”

El Intendente habló largo y tendido, aproximadamente una hora ininterrumpida. Hizo hincapié en la situación económica de la Comuna, habló de una “recaudación inédita en enero” y se refirió a cómo debió afrontar los primeros meses de su gestión y a los proyectos que ya están puestos en marcha y a los que se buscarán accionar a mediano y largo plazo. Durante la tarde del domingo 1º de marzo, se dio inicio al período de sesiones ordinarias 2020 del Honorable Concejo Deliberante (HCD) con la participación del Intendente Mauro García, una gran cantidad de funcionarios, militantes, todo el cuerpo de concejales, autoridades del HCD y vecinos en los alrededores de la sala “Augusto Thibaud”. El Jefe comunal brindó un discurso de más de una hora en el cual dio su parecer respecto de distintos aspectos sociales, educativos y económicos actuales del Municipio y detalló las acciones proyectadas a realizar en la gestión. Por momentos, al deslizar sus palabras, García se mostró emocionado y eufórico a la vez, sobre todo en el cierre. El acto de apertura comenzó pasadas las 18:00 horas con el izamiento de las banderas nacional y bonaerense y la entonación del Himno Nacional Argentino. El presidente del cuerpo legislativo, Manuel Anigstein, agradeció a los presentes por participar del acto y expresó sentirse honrado por presidir la sesión, y al mismo tiempo que afirmó: “Será un año de mucha labor legislativa, con la decisión del Intendente de hacer parte a este cuerpo de la transformación de nuestra sociedad”. Luego, se siguió la orden del día donde se anunció la conformación de los nuevos bloques (Compromiso por General Rodriguez; Juntos por el Cambio; y un unibloque personal -Omar Caballero-), la ratificación de las autoridades del cuerpo y la constitución de las distintas comisiones con sus días y horarios de reunión. En este marco, llegó el turno de invitar al Intendente García a pronunciar su discurso, que lo comenzó con unas palabras alusivas a la apertura de sesiones ordinarias y agradeciendo a todo aquel y aquella que con su voto en octubre pasado hizo posible su victoria en las elecciones. Seguidamente comenzó a detallar las acciones a realizar en la gestión, en todas sus áreas, o cómo él mismo dijo, “de dónde partimos y hacia dónde vamos…”. En la de Producción, el Jefe comunal subrayó: “Nosotros creemos desde una de las secretarías que para nosotros tiene una centralidad en nuestro gobierno, que es la Secretaría de Producción. Hemos puesto desde el primer día nomás, todo el esfuerzo en concretar para que las empresas y las industrias se instalen en nuestra ciudad. Y eso es una tarea que venimos desarrollando con diferentes programas nacionales y también vamos a promover y proponerles a este cuerpo alguna ordenanza que tenga que ver con promover ese enorme desafío que tienen hoy los industriales, que es volver a generar puestos genuinos de empleo para nuestros vecinos y vecinas”.

Y aseveró: “Es notable que al poco tiempo de haber asumido el nuevo Presidente, el nuevo gobernador y también nosotros, orientados en las mismas películas provinciales y nacionales, hay una energía que transmite y que se siente y que tiene que ver con la inversión de los industriales en función de rearmar o armar nunevas líneas de producción para generar producto que claramente tienen un valor agregado que permite, como nosotros sabemos, no solamente la digitada”.

También destacó la llegada de la universidad pública a nuestro distrito, a través de la carrera de Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham, que permitirá a docentes y profesores mejorar sus condiciones académicas. “Eso tiene que ser simplemente el puntapié inicial de lo que entre todos debemos lograr, de llegar en el corto plazo, a un polo universitario donde las universidades públicas, en primera instancia, nos puedan ofrecer años de las carreras más demandadas por la industria local y que quizás, no sé si será en mi mandato o será en el de otro intendente o intendenta, pero que ese esfuerzo valga la pena en función de tener la universidad pública de General Rodríguez, muy necesaria en una ciudad que crece de forma incipiente”, afirmó.

En este marco, hizo alusión a la falta de vacantes en las escuelas, sobre la cual se subrayó que hay que terminar con este problema para garantizar que todos los chicos puedan ir a la escuela, como así también atender la demanda de las zonas rurales que reclaman la presencia del Estado. Es por eso que propuso trabajar con los recursos propios, de la Provincia y de la Nación para la construcción definitiva de las escuelas.

Para ello, sostuvo, lo importante es continuar con las obras y destacó: “Nosotros estamos de poder terminar las etapas de un plan hidráulico que comenzó Juan Pablo (Anghileri), que siguió Darío (Kubar) y que seguimos nosotros y vamos a poder terminar”. También objetó: “Miren qué triste es no continuar con las obras… Y yo digo honestamente, no creo que haya sido decisión del intendente anterior no terminar o no darle continuidad a los seis edificios escolares que hoy tenemos comenzados en los cimientos. ¿A qué intendente no le gustaría poder inaugurar escuelas, poner en funcionamiento aulas? Pero saben qué, no estuvo la decisión política de quienes tenían que gestionar esos recursos y enviarlos. Y hoy, si esas obras obras hubieran continuado, tendríamos seis edificios escolares que resolverían la totalidad de la matrícula de nuestra ciudad, tendríamos los jardines y escuelas necesarias para que nuestros pibes puedan ir dignamente a la escuela. Entonces, no hay que preocuparse por eso, hay que darle continuidad a las obras, hay que seguir trabajando en las obras comenzadas”.

A partir de allí continuó con Salud Pública y Desarrollo Social, área de la cual resaltó la implementación del plan nacional “Argentina contra el Hambre”, por el cual se entregaron en General Rodríguez más de 6400 tarjetas AlimentAR, “[…] condición necesaria, aunque no es la solución, sino parte de una necesidad imperiosa de resolver los problemas más urgentes (el hambre)”.

“Mientras tanto nosotros tenemos que pensar políticas que garanticen que la alimentación de los niños, de las niñas y de los adolescentes en nuestra ciudad no sea simplemente la dependencia de un programa nacional o provincial y para eso hay que devolverle la dignidad a las familias y la dignidad se devuelve con trabajo, generando puestos de trabajos”.

En Salud, dijo lo siguiente: “Estamos trabajando fuertemente en recuperar y poner en valor nuestro sistema de atención primaria de la salud. Sabemos que ahí está nuestra máxima responsabilidad como Municipio”. “Se viene realizando un trabajo previo, con el AMBA, articulando acciones de mejora de los edificios y las salas de atención primaria. Nosotros tenemos que continuar con eso, pero además, lograr que el presupuesto en salud sea cada vez mayor”.

Sobre Seguridad: “Sabemos que no solamente tiene que ver con la cantidad de patrulleros, la cantidad de policías y la cantidad de cámaras, pero sí entendemos que generan en nuestro pueblo mayor confianza de que las autoridades puedan resolver hechos o situaciones que se presentan a diario, nuevas algunas, que nos vienen ocurriendo desde hace tiempo, porque nuestra ciudad crece y tiene un desplazamiento natural, que hoy empieza a aparecer fuertemente en nuestros barrios y es de una altísima densidad poblacional y con problemas serios que produce la pobreza, la falta de trabajo y también la falta de seguridad”. Además comentó sobre las nuevas cámaras de vigilancia y un software de última tecnología que permitirá dar registros para poner a disposición de la Justicia las imágenes como pruebas.

Luego pasó a Deporte y Cultura, donde hizo mención de las colonias de vacaciones y distintas actividades realizadas en el período estival, y también dio novedades sobre lo que se viene en materia deportiva: “Verán lo que ha pasado durante todo este tiempo. Hemos hecho una enorme apuesta, que tiene que ver con la generación de oportunidades, con la posibilidad de que los pibes y las pibas de nuestros barrios puedan acceder de la misma manera a todo aquello que pueda garantizar el Estado y por eso esta colonia de vacaciones que hemos realizado el último verano ha sido una colonia hermosa, una colonia que tuvo por día a más de 1350 pibes, no solamente niños y niñas sino también abuelos, abuelas y discapacitados”.

“Vamos a seguir implementando acciones que tienen que ver con que los pibes de nuestro barrios tengan las mismas oportunidades de competir en el deporte de alto rendimiento […] Que el vóley y básquet estén municipalizados, y eso que quizás suena muy liviano para algunos, el que viene del deporte sabe que muchas veces tuvo la oportunidad de ser pero quizás la situación económica no le permitió viajar a un club, no le permitió ser socio de un club y pagar la cuota y quizás esa condición no le permitió ser un jugador o un deportista de élite. Nosotros, con esta decisión que vamos a tomar de, poco a poco, municipalizar el deporte de alto rendimiento, vamos a lograr que los pibes que participan en nuestro diferentes barrios en acciones deportivas y recreativas tengan la oportunidad en el corto o en el mediano o en el largo plazo de poder ser deportistas de alto rendimiento”.

En Transporte, García afirmó que “más allá de las actividades necesarias que tiene que realizar el área, que son lógicas, parte de la función municipal en el ordenamiento, en la organización del tránsito en nuestra ciudad […] hemos estado trabajando para que en el inicio de clases, o a los pocos días del inicio del inicio de clases, podamos garantizar el transporte público de pasajeros, ser la respuesta de todos aquellos niños y niñas y adolescentes que tengan que llegar a un edificio de un establecimiento educativo para garantizar también un derecho como es el de la educación”. En este sentido, adelantó: “Hemos trabajado en estos días con algo que para nosotros también tiene que ver con la garantía de los derechos. Todos los años tenemos los pedidos de muchos vecinos y vecinas de guardapolvos, de útiles escolares, que independientemente siendo gobierno u oposición, todos tratamos de garantizar. Por eso, a diferencia de quizás otros años, esa entrega la vamos a realizar con los kits y con cajas didácticas, cada una de ellas va a contener todos los materiales necesarios y esenciales para garantizar el inicio de clases de todos aquellos niños que probablemente por una situación o por la otra no hayan podido adquirir los útiles, los guardapolvos y demás elementos. Ahí van a estar. Lo vamos a hacer con las escuelas primarias y también con los jardines y eso se va a hacer desde el mismo día de mañana (refiriéndose al lunes 2 de marzo)”.

Por último, acercándose al cierre, el Jefe comunal hizo hincapié a cómo encontró el Municipio al asumir y disparó una crítica a las gestiones nacional y provincial anteriores: “Cuando asumí el día 9 de diciembre el escenario era un escenario terrible. La situación municipal era muy difícil. Lo hablé con Darío (Kubar) y en la transición nosotros hablamos de la situación económica financiera, empujada claramente por un gobierno completamente nefasto, incapaz de generar políticas que permitan a los municipios resolver situaciones críticas de los vecinos y vecinas. Sin embargo, ese día cuando tomé la gestión ante todos por primera vez, recibí el acta de transferencia, y la realidad que teníamos era que debíamos juntar cerca de 60 millones de esos, 70 quizás, para pagar los aguinaldos; la deuda flotante documentada superaba los 220 millones de pesos, tenemos ahí unas cuantas cartas documentos que todos los días nos llegan de empresas que nos reclaman situaciones o trabajos que han realizado en el Municipio, y la realidad era que en ese momento el déficit corriente superaba los 106 millones de pesos, una situación completamente diferente a la que se dejó en el 2015, con un superávit de 90 millones de pesos y una deuda flotante que solamente era la exigencia de pagos vencidos del ejercicio anterior”.

En medio de un estado efusivo, afirmó: “Pero no soy un necio. Es muy difícil para cualquier gobierno municipal poder soportar la incapacidad de un gobierno nacional y provincial como el que tuvimos, que hablaba permanentemente la posibilidad de realizarse de los municipios. Por eso no vengo hoy ni a criticar ni a denunciar, porque considero que esas cosas se hacen en los lugares donde corresponde. Pero sí les quiero decir que a dos meses de gestión hoy nosotros hemos podido recuperar el rumbo económico financiero de este Municipio. Tal es así que hemos pagado los compromisos el 18 de diciembre como corresponde, hemos pagado los aguinaldos, hemos también pagado los salarios por última vez con fondos afectados, a decir verdad, los últimos salarios, condición que se vivía desde hace mucho tiempo en el Municipio. ¡En diciembre pagamos los últimos salarios utilizando fondos afectados. En el mes de enero y de febrero hemos usado los fondos propios de reparación genuina de nuestro Municipio!”.

Es así que se permitió adelantar que “la deuda flotante la hemos disminuido. Hoy la deuda flotante está en 120 millones porque hemos podido armar un calendario de pagos y hemos empezado a revocar, honrando la deuda como corresponde, como debe ser, sin preguntarle a nadie qué hizo o qué dejó de a hacer. Hemos elaborado una estrategia para aumentar 15% anuales de recaudación para tener en enero una recaudación inédita”.

Y siguió: “El Municipio hoy no tiene más deuda, no tiene déficit, sino que tiene un superávit de exactamente 65 millones de pesos, quiero decirles. Y ahora me voy a permitir aplaudir yo a ustedes, a cada uno y a cada una de los funcionarios. ¡Los quiero aplaudir, compañeros y compañeras, porque hace tres meses ustedes lo están tomando, han venido a trabajar para colaborar, y les quiero decir también que ninguno de ustedes me vino a preguntar por qué les había pagado a los funcionarios del gobierno anterior antes que a ustedes, y eso habla de la altura, de la capacidad y del compromiso que tiene la gestión!”.

Convocando a todos los presentes a trabajar para mejorar la realidad de los rodriguenses se dirigió al cuerpo legislativo, y en particular a los concejales de la oposición, expresándoles lo siguiente: “Vamos a trabajar conjuntamente. Quiero recibir siempre a los concejales de la oposición, que encuentran en nosotros y en esta gestión las puertas abiertas como lo hemos podido hacer en algún momento; que no hay ninguna limitación, que ustedes tienen todas las herramientas para pdoer llevar adelante denuncias, pero también para acompañarnos, advertirnos, guiarnos, marcarnos también el rumbo cuando crean que hay una situación que no merece. Este no es un gobierno que va a cerrar sus puertas, es un gobierno que las va a abrir pero también va a abrazar”.

De esta manera, quedaron inauguradas las sesiones ordinarias, las cuales pasaron a un cuarto intermedio hasta este jueves, 12 de marzo.

