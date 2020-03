Alex Campbell visitó Rodríguez en apoyo a Kubar como conductor de Juntos por el Cambio tras la fragmentación

Este martes 3 de marzo en horas de la mañana, el diputado provincial Alex Campbell visitó General Rodríguez y manifestó su apoyo a Darío Kubar como conductor de “Juntos por el Cambio” en el distrito.

En el encuentro estuvieron, además, la diputada provincial Noelia Ruiz y los concejales del nuevo bloque “Compromiso por General Rodríguez”, Daniela Oroño, Marcelo Basilotta, Natalia Ruiz y Laura Coratti.

El ex Intendente manifestó a la prensa que se trató de un encuentro “´para avanzar en definiciones políticas, charlar sobre el futuro de nuestro espacio, las de nuestra conductora María Eugenia Vidal. Vamos a tener reunion con empresarios locales, recorriendo actividades de militancia y conversaremos con un grupo de abuelos en una mateada. La actividad propia de los legisladores que están cerca de nuestros municipios, que representan la primera sección electoral. Entendiendo que lo más importante es el bienestar de los bonaerenses”.

Sobre el discurso de Mauro García en la apertura de sesiones, manifestó: “Algunos puntos llaman la atención. Pero bueno, los discursos inaugurales son para marcar posicionamientos y para contar a la ciudadanía hacia donde va la gestión. Entre los puntos que uno resalta o que generalmente muestra la razón de cuando la realidad mata relato, lo que se hablaba de la situación económica del Municipio y en el discurso el Intendente ya habla de un superavit en las cuentas municipales después de un mes y medio del año en curso”. Y agregó: “Cuando se ha hablado de los funcionarios que iban a trabajar ad-honorem y que duró poco porque al mes ya estaban cobrando su sueldo. Pero bueno, después son cosas que tienen que ver con el Rodríguez que proyectamos. Esperemos que se continúen con las obras. Muchas de las cosas que nombró el Intendente como innovadoras de su gestión vienen desde antes. Las colonias de vacaciones, los programas ESCAVE que han impulsado y acompañado Maria Eungenia Vidal. Ella ha sido una de las gobernadoras que más impulsó el mejoramiento del Sistema Alimentario Escolar. Apenas asumió subió al doble el monto que se destinaba por ración. Muchas de las cosas que se mencionan como nuevas ya existían en Rodríguez y ojalá se puedan mejorar. Deseamos el mayor de los éxitos”.

Respecto del hecho de que el Intendente no fue tan beligerante hacia su figura, remarcó: “Quizás tiene que ver con que nosotros hemos hecho una transición muy ordenada. Muy abierta y sincera. Nada de lo que él ha encontrado lo tomó de sorpresa. Para nosotros fue diferente. El ex Intendente Anghileri se había negado a recibirnos.

Cuando uno está en el fragor de la campaña o escucha determinadas cosas, compra un relato que en la realidad no existe. Se habían dicho muchas cosas sobre nuestra gestión, fundado en algunos agoreros del fracaso, que en su palabra monopólica buscaban dañar una gestión. Y hoy el Intendente se ha dado cuenta que no era tan así”.

Y por último, en alusión a la visita de Campbell, cerró: “Es el apoyo a quienes seguimos representando nuestros principios y quienes reconocemos quienes conducen este espacio. Hoy la dirigente que marca el camino y que es la opción para el futuro de los argentinos y bonarenses es Maria Eugenia Vidal”.

Alex Campbell, por su parte, manfiestó que “cómo nos pidió nuestra conductora María Eugenia, seguimos recorriendo. Venimos haciendo esto a lo largo de toda la provincia, comprometidos con la gente que nos acompañó. Escuchando a nuestros dirigentes, concejales, y fortaleciendo el frente electoral. No hay futuro del radicalismo ni del PRO por separado, sino unidos”.

Sobre Kiciloff y el discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense, dijo: “Hizo un diagnóstico de una hora y media, sin contar ni una sola propuesta de lo que va a hacer ni que proyecto se iba a enviar a la Legislatura. Le deseo lo mejor, amo a esta provincia, quiero que le vaya bien al Gobernador porque si le va bien nos va bien a todos los bonaerenses, pero me hubiese gustado escuchar propuestas”.

Y resaltó: “La realidad mata relato. Tuvo fondos para pagar sueldos y aguinaldos, dejamos ante escribano público certificado porque sabíamos que iba a haber relato de que no había dinero. Esos fondos estuvieron. No solamente los sueldos y aguinaldos de docentes, policía y empleados estatales, sino también se pudo ayudar a municipios que no podían pagar sueldos y aguinaldos en 2015 cuando asumimos. Lo habiamos hecho con fondos nacionales y provinciales. Daniel Scioli nos dejó 179 millones de pesos para afrontar casi 20 mil millones a fin de mes. La realidad es una cosa y el relato es otro. Lo vimos con la deuda que había que pagar a fines de enero, el endeudamiento que había tomado Daniel Scioli. El Gobernador dijo que no había fondos pero hubo. La realidad mató al relato. Y acá en Rodríguez vamos al Hospital Vicente Lopez y vemos las obras que se han realizado. La planta de tratamiento cloacal de ABSA. Son cosas concretas, inversiones que se pueden ver. La primera gobernadora desde la vuelta a la democracia que hizo obrasen los 135 municipios, con 2000 obras finalizadas. Era una gran deuda de la política bonaerense de hace 30 años”.

Por último, sobre la representación en Rodríguez que tendrá Juntos por el Cambio, concluyó: “Acá hay una conducción de Darío Kubar. Los concejales que quieren trabajar por Juntos por el Cambio deberían estar acá. Están todos convocados a seguir trabajando en conjunto. Hay una mesa horizontal que ha convocado el ex intendente. La conducción del distrito de General Rodríguez va a ser Darío Kubar”.

