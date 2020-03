Anghileri: “En los últimos cuatro años, la única obra que se hizo fue el Plan Hidráulico que dejamos nosotros”

El ex Intendente y actual concejal del Frente Todos dialogó con La Posta terminada la sesión inaugural del Concejo Deliberante y criticó fuertemente a la gestión anterior por la situación ecónomica en que el nuevo Gobierno encontró al Municipio. Valoró el dicurso “conciliador” de Mauro García y manifestó que le agradeció por resaltar sus gestiones con el Plan Hidráulico. Además, habló de la posibilidad de realizar denuncias a Darío Kubar por las irregularidades que se detecten de su gobierno.

La Posta (LP): -Estamos con Juan Pablo Anghileri. Terminaste tu sesión como concejal, ya lo habías sido antes pero ésta es otra etapa. ¿Cuáles son tus sensaciones en esta sesión inaugural en la cual viste el discurso del Intendente García y también un poco la conformación de cómo queda el Concejo Deliberante (HCD) de acá para adelante?

Juan Pablo Anghileri (JPA): -Creo que el discurso del Intendente fue un discurso bastante conciliador, donde habló de ejes temáticos de su gobierno, de continuar con obras. La verdad que estoy muy agradecido por resaltar el plan hidráulico que se inició en mi gestión, que se continuó en la gestión de Kubar y que hoy va a estar terminando ese plan, que va a evitar que se inunde el casco urbano como se inundaba antes. La verdad me pone muy contento que el Intendente nos resalte y que él ya esté presentando en menos de 80 días un plan hidráulico para todo lo que es el resto de los barrios de General Rodríguez. Una vez que sacaste el agua del centro, en los barrios es mucho más fácil y rápido hacer la obra. Y me pone muy contento que ya lo esté presentando, que es estratégico, que el vecino no se inunde y que no haya que estar sacando gente a la madrugada, que lo hemos pasado. Son cosas que van a cambiar el futuro de General Rodríguez.

Creo que el mensaje fue muy conciliador, fue un mensaje donde se habló de obras, de generar inclusión, generar trabajo y generar posibilidades de estudio, y en base a eso cambiar una movilidad social con trabajo genuino para los vecinos de Rodríguez. Creo que hay que trabajar fuerte en eso.

LP: -Sabemos que tuviste un trabajo posterior a tu gestión, incluso en temas industriales en Moreno. ¿Hay algo en eso que tal vez le hayas presentado a Mauro (García) que pueda llegar a traer alguna solución?

JPA: -Mauro tiene un secretario de Producción, un área de Producción puntual. Hay que hacer que las industrias que ya construyeron sus galpones acá… Hay industriales, que ya se juntaron con Mauro, que compraron la tierra por el 2013 o 2014 en el Polo Industrial de General Rodríguez, hicieron los galpones y en estos cuatro años no se mudaron acá a Rodríguez por no tener un acompañamiento político de la gestión anterior. Hoy ya se juntaron con el Intendente y en las próximas semanas o meses ya se estarían radicando acá nuevas industrias para generar trabajo. Creo que hay que fomentar que se sigan radicando industrias acá. Lo dijo el Intendente en su discurso: hay que reactualizar y ver las ordenanzas de promoción industrial de acá de la Municipalidad. Lo habíamos hecho en mi gestión, en estos cuatro años no se hizo nada. Si eso se puede actualizar a los tiempos modernos y a la decisión política del gobierno nacional de generar factores para la radicación industrial, genera trabajo genuino en General Rodríguez y creo que hay que apuntar a eso. Creo que el trabajo es un eje fundamental y se tiene que hacer con herramientas políticas que permitan que las industrias se radiquen y que den mano de obra genuina para General Rodríguez, acompañado de, más allá de una universidad, mejorar centros de formación profesional y centros de trabajo. En el Parque Industrial de Moreno tenemos un centro conveniado con la UOCRA para generar capacitación en tareas como construcción, gasista, electricista, que están faltando, y una vez que un gremio como la UOCRA te acompaña en esto creo que es estratégico para generar puestos de obra no calificados pero que realmente tengan una formación y puedan estar registrados y estar rubricando un electricista en la matrícula para poder hacer las instalaciones eléctricas, que hoy por ahí es difícil conseguirlo.

LP: -Justamente hablabas del diálogo que manifestó García respecto de los espacios opositores y demás. Hace tiempo que no se vivía un discurso inaugural donde todo parece ir más encarrilado con un diálogo, con menos factores de conflicto. ¿Esto se va a poder sostener o desde tu mismo estilo y de otros concejales tal vez sea más aguerrido una vez que empiecen las sesiones regulares?

JPA: -Hay que ver lo que interpreta cada uno como proyecto. Yo creo que en los últimos cuatro años en el HCD el Ejecutivo a todas las ordenanzas que mandaba el Departamento Legislativo las vetaba. Creo que el récord de veto de ordenanzas se dio en estos últimos cuatro años. Creo que hubo un montón de avasallamiento por parte del Ejecutivo. El Intendente Mauro García no dijo eso, al contrario, quiere trabajar, consensuar y generar posiciones. Me parece más que respetable y creo que en eso hay que trabajar mucho. Ahora, lo que va a hacer la oposición no está en mí decírtelo. Hacia nosotros, el bloque de Unidad Ciudadana, trabajamos en las diversidades de cada uno, trabajamos, planteamos nuestras ideas. Con el presidente del bloque, por ahí yo no había trabajado con “Cartu”, Reinaldo Torres, como tampoco con otros compañeros, la verdad es que uno puede hablar, plantear ideas, propuestas, y te escuchan y hacen en consecuencia. Creo que en base al diálogo entre todos los compañeros podemos generar o aportar ideas para el Departamento Ejecutivo. El que conduce el Municipio es el Intendente y hay que acompañarlo en ese sentido.

LP: -El año pasado mencionaste varias situaciones que había que investigar respecto de la gestión pasada. ¿Vas a hacer denuncias una vez que comiencen?

JPA: -Hay que terminar de revisar las cuentas y en base a la revisión de cuentas hacer las denuncias que correspondan y que lo resuelva el Ejecutivo. Al decir todas las cosas que dijo hoy el Intendente también hay áreas puntuales donde se están reviendo desde las auditorías en cuanto a material de cada una de las áreas hasta en los recursos económico financieros. Lo terminó diciendo el Intendente: han llegado cartas documento de contratristas o de empresas de tamaña deuda que no está documentada… Son cosas graves para el Municipio porque las denuncias no las tiene el Intendente García, las tiene la Municipalidad de General Rodríguez y las tenemos que pagar todos los vecinos.

LP: -Respecto de esa denuncia, ¿está la posibilidad de que individualmente los concejales las hagan o todo va a salir por consenso?

JPA: -Los concejales van a revisar las cuentas puntuales de la Municipalidad y en caso de que haya un delito hay que denunciarlo. Es obligación del funcionario público denunciar un delito. Al día de hoy que el Estado municipal tenga las deudas que tiene y estén pasando las cosas que pasaban… Son cosas más que de dudosa procedencia, y las tenés que denunciar.

LP: -¿Hay algo que ya tengas, algún dato al respecto?

JPA: -Estamos revisando las cuentas de manera tranquila y demás. Tenés que ser muy serio a la hora de hacer una denuncia. No podés decir que vas a hacer una denuncia mediáticamente y no presentarla a la Justicia. Tenés que ir a hacerla bien, como corresponde, y presentar las pruebas de lo que es un delito. Por ahí después la Justicia lo evalúa y dice si está el delito no o si pasó esto. Entonces, la Justicia tiene que tener las pruebas porque si vos no sos serio con la denuncia, después no trasciende y se hace como un hecho político del momento y no tiene sentido.

LP: -Una de las cosas que también refería García es al tema económico. Al cambio que hubo, de tener un largo déficit a pasar a tener superávit, y aparentemente hay más de 60 millones de pesos. ¿Consultaste respecto de cómo se dio esto, de cómo salieron estos recursos?

JPA: -Todo tiene que ver con la seriedad con la que se maneja el Municipio. El Municipio ha recibido ayuda del gobierno nacional para poder afrontar deudas y no tener que usar fondos afectados a una obra para pagar el sueldo de los empleados municipales. Esto te habla de un cambio de matriz en la gestión y un compromiso y un control de las cuentas. Si hoy se puede hacer esto y antes había un déficit económico tan grande, te está marcando que se estaban malutilizando los recursos, se estaban malgastando los recursos de los vecinos de General Rodríguez. Si el Intendente en estos meses pudo lograr esto, te va a hablar de un cambio de la realidad del Municipio que a futuro le va a afectar a todos los vecinos para que mejoren. El vecino te empieza a pagar la tasa cuando ve obras o cuando ve compromiso. Que vos pases a tener una cobrabilidad excelente en un mes como enero cuando la gente se va de vacaciones, como lo dijo el Intendente, y antes no lo tenías y hoy lo tenés habla de que el vecino está viendo un cambio real en la obra, en lo que se hace, y por eso paga la tasa.

LP: -¿Se sabe de cuánto es la recaudación? Porque no se mencionó, dijo que era inédito.

JPA: -Fue muy significativo el aumento en la cobrabilidad del Municipio en el cambio de gobierno. De lo que se recaudaba en los meses anteriores a lo que se empezó a recaudar después del 10 de diciembre es muy significativo.

LP: -¿Eso sería un voto de confianza?

JPA: -Totalmente. Yo creo que sí. El vecino no te paga esa cantidad de confianza, y que pague por un cambio de gestión también tiene que ver con un hartazgo que tenía de la gestión anterior.

LP: -¿Y eso se traduce en 160 millones de pesos de diferencia?

JPA: -No. Hay que ver las variables económicas, los aportes de la Nación, los aportes de la Provincia en cuanto a coparticipación. Todo eso tiene que ver con este trabajo. Nos vamos a tener que sentar con el contador y el tesorero, o con el secretario de Economía, mejor todavía.

LP: -¿Los funcionarios ya están cobrando a partir de ahora sus sueldos?

JPA: -Hay un área que está cobrando. Creo que faltan nombrar algunos directores o subdirectores. Pero eso ya es una decisión del Intendente, ver cómo termina de armar el organigrama municipal definitivo en base a los cambios que se le hicieron para mejorar la gestión.

LP: -¿Y se sabe algo respecto de la cantidad de empleados? ¿Si subió, si se sostuvo, si cambió el plantel?

JPA: -Del 2015 a actualmente, creo que subió más de un 30 por ciento la plantada de empleados municipales. El Intendente lo está analizando y está viendo qué está pasando y qué función realiza cada uno.

LP: -Se va a hacer un análisis entonces…

JPA: -Lo está haciendo el Intendente. En un plazo más o menos de entre 60 y 90 días hábiles para poder revisar lo que es un inventario de la Municipalidad, las cosas que pasan, qué hace cada uno, el jefe o la jefa de personal tiene que llegar a definir todo eso, nombramientos, decisiones políticas de la gestión anterior. Pensá que hubo cargos que se dieron, se hicieron decreto, nombraron cargos de políticos a personas de manera permanente, la asignación de López como un cargo de planta en la manera que se hizo…

LP: -¿Cómo se resolvió eso ahora?

JPA: -Con el despido. Si estuvo mal nombrado.

LP: -¿Se sabe si continúa por vía judicial? ¿Se presentó López al respecto?

JPA: -No. No se presentó.

LP: -¿Cómo te recibe García a la hora de por ahí aconsejarlo o algo con la experiencia que ya tuviste de 5 años al gobierno?

JPA: -El Intendente tiene mucha historia y trascendencia política. Fue funcionario mío, fue funcionario en 2003 con Coronel, siguió siendo concejal desde el 2015 asta el 2019. Creo yo que tiene una experiencia más que completa para poder hacerse cargo de una intendencia. Y si necesita algún día una mano le daré una mano, pero el que toma las decisiones es el Intendente y hay que respetarlas y saber los tiempos y la forma de Mauro de hacer política y llevar adelante los destinos de Rodríguez.

LP: -¿Hasta el momento no tuviste una charla con él?

JPA: -No. No me senté nunca, pero nos vemos. Le agradecí el gesto de hoy, que me haya nombrado en la gestión con el tema del plan hidráulico, con los números de las finanzas de 2015, cuando dejé la gestión, que la Municipalidad no tenía ni deudas ni déficit. En estos cuatro años se generó la deuda que se generó y el déficit que se generó y no se le cambió la realidad a nadie. La única obra que se hizo fue el plan hidráulico que dejamos nosotros.

LP: -García como que reconoció que incluso a nivel municipal no se podía hacer demasiado con las gestiones nacional y provincial que hubo, que también colaboraron.

JPA: -Las gestiones nacional y provincial fueron un desastre y la municipal, también. Creo que García en un tema de conciliar y de hacer fue bastante medido en las palabras de la gestión. Porque el déficit que se hizo, tener un Intendente que te vetaba ordenanzas como te vetaba y hacía las cosas que hacía, no hablaba de una cuestión de diálogo y compromiso como sí había dicho el gobierno de Cambiemos en todos los ámbitos, tanto nacional como provincial y local.

LP: -O sea que en tu manera de verlo hay más compromiso respecto de la situación que se dejó de parte del gobierno de Darío Kubar.

JPA: -El Municipio no tenía déficit, el Municipio no tenía deuda. Si en cuatro año se generaron todo eso y no le cambiaste la vida a los vecinos de Rodríguez, es como tomar deuda a nivel internacional para que el gobierno se vaya afuera. Si vos fundiste un Municipio y ahora decís que hiciste una gestión excelente y terminaste perdiendo las elecciones, no estamos viendo la realidad de toda la política.

LP: -Basilotta decía que evidentemente tan fundido no estaba el Municipio si se dio vuelta tan rápido. ¿Qué respuesta le darías a modo de previa de lo que van a ser las reuniones?

JPA: -¿Qué fue lo que dijo?

LP: -Como que no se había dejado fundido al Municipio si en tan escaso tiempo pudieron dar vuelta la situación y que la deuda flotante no era tan grande, que era poco más de 100 millones.

JPA: -Lo dijo el Intendente, eran 200 y pico de millones. Si la deuda flotante y las cartas documento que están llegando a la Municipalidad son de obras que hicieron empresas y no se les pagó, creo que hay realidades distintas, interpretaciones distintas de la realidad. O sea, no voy a hablar de algo que no escuché, pero me parece que decir una cosa así habiendo dejado una deuda de más de 200 millones en papeles y gente que presenta cartas documento todos los días reclamando pagos de obras, creo que no habla de una seriedad absoluta de lo que están diciendo. Pero bueno, no voy a hacer opinión de algo que no escuché.

LP: -¿Te vas a pelear mucho con Basilotta durante el año?

JPA: -Yo no voy a pelear. Yo voy a decir la verdad. No tengo por qué mentir, hay otros que mienten.

LP: -Bueno, pero tuviste una relación previa cunado él era funcionario tuyo.

JPA: -Si no era funcionario mío. Me parece que esa historia se la olvidó. Se la olvidó él y unos cuántos. Ahora se acordó… No entiendo eso. Es más, viste cuando se confunden las cosas… La verdad es una sola. Hay que saber transmitirla y ser muy serio. El tipo o la persona que no se acuerda ni del pasado ni del presente y piensa que es más de los otros, se equivoca mucho.

LP: -¿Qué te pareció el tema de la ruptura que hubo en los bloques de la oposición?

JPA: -Es un tema de la oposición. Yo no voy a estar opinando de eso.