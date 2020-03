Fabián Polverini: “Proponemos un espacio más horizontal y del otro lado lo querían más verticalista”

El concejal se refirió a la ruptura de Juntos por el Cambio y reveló la interna que motivó esa separación. Además, confirmó que Omar “Poli” Caballero integrará su bloque y habló del discurso de Mauro García y sus expectativas para el 2020 en el ámbito del Municipio.

“Hubo una separación de una agrupación vecinal que decidieron separar el bloque, pero de acuerdo a lo que nos comentan, van a seguir dentro de la línea que propone a nivel nacional y provincial, Maria Eugenia Vidal”, manifestó inicialmente sobre la ruptura de Juntos por el Cambio.

LP: ¿Por qué no se hizo un interbloque?

FP: Es algo que habría preguntarle a ellos. A mi no me han explicado el por qué de la ruptura, me enteré a través de una nota que presentaron en el Concejo Deliberante. Tendrán sus razones políticas.

LP: ¿Tienen idea de si esto tiene que ver con la voluntad de que haya liderazgo de Darío Kubar?

FP: Nosotros propusimos un espacio más horizontal, donde cada una de las partes del acuerdo político tuviera las mismas alternativas de propuesta. Del otro lado propusieron una construcción más verticalista con la conducción del ex Intendente Darío Kubar. No hubo un acuerdo en eso, lo cual es lamentable porque la gente eligió un bloque de nueve concejales para que representen a la oposición en el Concejo Deliberante. Se prioriza el interés sectorial. Pero bueno, en la política puede pasar esto.

LP: ¿Cómo quedan conformadas las distintas partes de la oposición?

FP: Mi bloque lo integran, junto a mí, Carla Cazzaniga, María Klajnberg, Francisco Pin, y Omar “Poli” Caballero.

LP: ¿Va a seguir Caballero dentro de la oposición, porque era una duda en el verano?

FP: Por lo que nos hizo saber, va a seguir dentro de nuestro espacio. Como oposición tenemos que buscar las cosas en común que tenemos. Sería un error no llevar a cabo lo que nos propone la gente. Tenemos que dejar de lado los intereses particulares y para ir a lo general. Es lo que demandan nuestros votantes. Seguro vamos a llegar a acuerdos.

LP: ¿Llamó la atención que se designe a la pareja de Poli Caballero en el Municipio?

FP: No lo sé. Sé que ella estaba gestionando por su problema de discapacidad un ingreso al Municipio como empleada. Yo no veo por qué no debe dársele una oportunidad. No tiene ninguna interpretación política. La oposición lo que debe hacer ahora es sumar y no restar, no debemos fraccionarnos.

LP: ¿Qué te gustó y que no del discurso?

FP: Es un discurso muy voluntarista con muchas propuestas que me gustan. Lo que siempre razono es cómo y con qué. El voluntarismo es bárbaro pero cuando hay que sacar la plata de los bolsillos hay que ver. Lo que me llama la atención es cómo hicieron para que, luego de que en diciembre el Municipio estaba en bancarrota, ahora tiene 65 millones de pesos de superávit. Felicito al Secretario de Economía y propongo al Intendente que lo lleve a Nación.

LP: ¿Te llegó novedad sobre si los funcionarios comenzaron a cobrar?

FP: Sé que hubo nombramientos donde los funcionarios cobran en marzo el mes de febrero. Está en el Boletín Oficial. Se los designó a partir del 1 de febrero y cobrarán en marzo.

LP: ¿Se ajusta la realidad de lo que habían dejado ustedes con lo que mencionó Mauro García?

FP: Teníamos una situación económica complicada. Pensá que pagábamos cero en Edenor y luego 20 millones por mes. Mucho incremento en combustible. Muchos gastos importantes que antes no existían y que impactaron la gestión municipal. Hay ciertas cosas que se fueron mejorando. Nosotros bajamos el cobro de tasas casi a un 14, 15%. Hablo de enero de este año. Entiendo que se ha revertido esto porque si tenemos un superávit de $65 millones.

LP: García no habló de cuanto es la recaudación…

FP: Justamente quería hablar con el contador municipal para que me diga ese dato.

LP: ¿Se abren las oficinas? ¿Has probado ir a hablar con funcionarios nuevos a ver si te cuentan como reunión o todo debe hacerse mediante pedidos de informes?

FP: Debo reconocer que yo he tenido que hablar con el Intendente por un tema en particular y me ha recibido. Es muy abierto en ese sentido. Es más, propuso una reunión con el bloque de concejales. Eso habla de un ejercicio de madurez. Mauro llega al poder con una transición ordenada. Hay muchas cosas para mejorar. No vi un plan de gobierno señalizado a través de tiempos, muy voluntaristas, pero no con un plan estructurado que diga a donde va Rodríguez en tantos años. Me interesa lo que dijo del plan estratégico de políticas de Estado, como la conclusión de obras que empezaron en nuestra gestión. Es valioso. Lo que debemos trabajar desde la oposición es consensos de trabajo.

LP: ¿Crees que este va a ser un año menos conflictivo por eso o crees que eso queda hoy acá?

FP: Tengo esperanza de que podamos construir cosas positivas. Es más, estamos trabajando propuestas. Marcaremos los errores porque una oposición contemplativa no le sirve a nadie.

LP: ¿Qué te preocupa?

FP: La problemática que tenemos con los jóvenes en la ciudad. Ayer fui a buscar a mi hija a un lugar y vi muchos chicos tirados en el piso, vomitando. Hay problema con la inseguridad en los jóvnenes, el tema del alcohol. La inseguridad en general. Todo el tiempo recibo gente que plantea problemas de inseguridad serios que no pasaban antes y que te hacen pensar que hay zonas liberadas. Yo no creo que sea así, pero si hay un efecto de relajación que nos genera inquietudes a los vecinos que tenemos que atender. También tenemos que atender el tema de la educación. El déficit curricular en todos los niveles. En nuestra gestión lo intentamos mejorar pero no pudimos.

LP: ¿Por qué no se pudo lograr?

FP: Las escuelas cuyas obras estaban paralizadas, estaban judicializadas. Y hasta que no se destraba ese tema burocrático no se puede retomar la obra. Y después creo que sería interesante que el Municipio tenga más poder de fuego con lo que es obras escolares. Con la mejora del fondo educativo, se han podido hacer montones de aulas. Hay que avanzar más en eso para diseñar una política que apunte a que se acompañe la expansión demográfica con la construcción de escuelas necesarias con un fondo educativo planificado previamente. Yo presenté un proyecto para que cada niño que nace en Rodríguez ya tenga la posibilidad de tener asegurada una vacante para escolarizarlo. Eso da perspectiva de qué lugares necesitarán mayor cantidad de escuelas. Será mucho trabajo y estadísticas.

LP: Hablando de estadísticas. Siempre se habló y sigue siendo difícil tener datos. Este año se hace el censo. ¿Cuál es tu expectativa respecto a los datos que encuentren en esta ciudad?

FP: Nos llevaremos una gran sorpresa. El último censo fue hace diez años y cómo creció Rodríguez en la ultima década. Pero lo que me preocupa es que el Municipio no tiene esos datos. Llegan a través de Nación y vuelven después de mucho tiempo a la Comuna. Por eso hablo del Plan PANACEA, porque el niño que nace en Rodríguez automáticamente pase a nuestra base de datos. Ahí tendremos registrado a los ciudadanos y haremos seguimientos de salud, de alimentación, planificar escuelas y centros de salud.