Marcelo Basilotta: “Fue una decisión política que tomamos porque ellos no han decidido a quién apoyar”

El concejal del flamante bloque Compromiso por General Rodríguez, que aún se encuentra dentro de Juntos por el Cambio, explicó los motivos de por qué se decidió la división de la oposición dentro del Honorable Concejo Deliberante. Además, se refirió al discurso de Mauro García en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias de 2020.

La Posta (LP): -Estamos con Marcelo Basilotta, culminada esta sesión inaugural. Un discurso que fue muy contemplativo por parte del Intendente Mauro García, que habló en buenos términos con la oposición diciendo que tienen las puertas abiertas. También fue crítico con la gestión anterior. Mencionó algunas cuestiones de cifras, de deudas y demás y dijo que en este escaso tiempo pudo dar vuelta la cuestión económica. ¿Cuáles son tus sensaciones, qué de esto sabías y qué era lo inesperado?

Marcelo Basilotta (MB): -La verdad que es sorprendente. Pero sí te voy a mencionar que, por ejemplo, recibió una ayuda del Tesoro Nacional de 60 millones de pesos que habíamos tramitado nosotros antes de irnos. Eso entró al Estado municipal actual y eso permitió, sin lugar a dudas, acomodar un par de cuentas. Pero bueno, es sorprendente que un municipio hoy tenga 65 millones de pesos de superávit con una recaudación que sigue siendo baja. Él no menciono cuál es la recaudación actual, dijo que había sido inédita pero no sabemos en qué porcentaje. Así que será cosa de estudiar y presentar nosotros esa información, qué nos diga cómo fue esa gran recaudación que tuvieron.

LP: -¿Cuál era la mejor recaudación que habían logrado en el gobierno de Cambiemos?

MB: -Nosotros tuvimos un promedio del 20 o 21 por ciento. Había meses de mayor recaudación, otros de menor recaudación. El promedio era ese, entre 18 y 20 por ciento. No te olvides que nosotros tuvimos una lamentable inflación en los últimos dos años de gobierno de casi 200 por ciento, con la variación del dólar, con un montón de situaciones financieras muy difíciles que tuvimos que afrontar. Y bueno, eso también ocasionó problemas financieros. Si bien la situación era difícil, si bien el déficit era importante, hubo números que no eran coincidentes. Primero hablaba de 400 millones de pesos, después de 250… O sea, dijeron cualquier número y la realidad pasa a ser que en el balance que se le presentó al intendente actual claramente habla de 120 millones, y ahí hay que entender también que está el tema de los débitos de las cajas de jubilación nuestra, digamos, la parte que te van debitando a los dos meses. O sea que eso es cautivo, se debita automáticamente a los dos meses.

LP: -¿Sería más baja de 100 millones?

MB: -Claro. O sea que si vos sacás eso es mucho más bajo lo que quedó como deuda flotante.

LP: -¿Y eso es la deuda no documentada?

MB: -No. No sé a qué se refiere francamente.

LP: -¿Van a pedir algún informe al respecto?

MB: -Desconozco. Nosotros no, porque no tenemos ningún tipo de información de esas cartas documento o de esas deudas que habló el Intendente. Desconocemos.

LP: -¿Quedaron procesos legales pendientes de intentos de juicios al Estado del gobierno de Darío Kubar?

MB: -Nosotros no tenemos ningún tipo de juicios. No hay nada pendiente de juicio, así que deberemos ver de qué se trata eso.

LP: -Hasta ahora, en este verano, ¿cómo fue la comunicación con el Ejecutivo? Sabemos que tuvieron alguna reunión.

MB: -Tuvimos dos reuniones. El diálogo fue muy ameno. El Intendente presentó un poco su plan de gobierno para el 2020. Buen. Fue un diálogo muy ameno. Nosotros como concejales tenemos permanente diálogo con el presidente del Concejo Deliberante, que también nos comunica acciones que se van llevando a cabo. En ese sentido no hay problemas.

LP: -¿Cuáles son las cuestiones que te parecieron ausentes del discurso o que merecían más espacio?

MB: -Hubo cosas que no mencionó. Él criticó fuertemente al ex gobierno nacional y provincial y no tiene que olvidarse que las obras que está llevando a cabo actualmente, por ejemplo, las pluviales, también es parte de la decisión política del ex gobierno nacional, y muchas obras que hizo la Provincia en General Rodríguez. Yo no estoy de acuerdo para nada en las afirmaciones que dio, sobre todo, con el gobierno provincial, que apoyó mucho a Rodríguez en nuestra gestión. Puedo hablar del tema de seguridad… Ojalá que se revierta porque General Rodríguez está viviendo una ola de inseguridad muy importante. Bueno, ojalá que todas estas cosas que él mencionó permitan mejorar la seguridad porque, en definitiva, en el fondo está la gente.

LP: -¿Vas a seguir apoyando a María Eugenia Vidal como líder del movimiento?

MB: -Nosotros tomamos la decisión de estar en la línea de María Eugenia Vidal, de hecho, el martes viene el diputado Alex Campbell junto con el diputado Carlos Ritondo. Vamos a acompañar una visita importante que vamos a generar en General Rodríguez como nuevo bloque, Compromiso por General Rodríguez, con la conducción de Darío Miguel Kubar.

LP: -O sea que ahora no son más Juntos por el Cambio todos…

MB: -Somos Juntos por el Cambio dentro del bloque Compromiso por General Rodríguez.

LP: -¿Sería un interbloque?

MB: -No. Porque no está conformado un interbloque. Por el momento no hay. Somos dos bloques distintos.

LP: -¿Por qué se llegó a esta situación? ¿No hubo ninguna posibilidad de sostener juntos a los ocho?

MB: -Fue una decisión política, claramente. La tomamos por una sencilla razón de que ellos no han decidido a quién apoyar. Fijate que ni el radicalismo, en este caso, el representante del Pro nuestro, Monzó, en definitiva no está definida la línea ni con Vidal ni con Mauricio Macri. Nosotros sí lo definimos, y bueno, la decisión política es abrir el bloque, por lo menos, formar nuestro propio bloque con la decisión política de acompañar a María Eugenia.

LP: -¿La decisión la tomaron ustedes entonces y no partió de ningún conflicto?

MB: -Sí, claramente la tomamos nosotros. Y no, ningún conflicto. Hay diálogo, por supuesto. De ninguna manera estamos con conflictos.

LP: -¿Esto puede implicar que después haya votaciones en las cuales uno de los dos grupos opositores, o tres quizás, no sabemos qué pasará con “Poli” Caballero? ¿Estos grupos pueden votar distinto o de todos modos van a seguir acompañando?

MB: -Pueden votar distinto, claro. Son bloques independientes.

LP: -Por último, ¿cuál es la cuestión más urgente para vos para atacar la cuestión local? En General Rodríguez, ¿qué es lo más urgente que debería hacer el Ejecutivo y también el Legislativo? ¿Qué es lo primero que van a presentar?

MB: -Como urgencias hay muchas, la salud como bien dijo el Intendente, desde las obras públicas, desde Servicios Públicos, desde la parte de Desarrollo Social… O sea, es enorme la necesidad que tiene hoy nuestro pueblo. Nosotros claramente vamos a estar apoyando o no a todas esas decisiones que sean para el bien de la gente. Vamos a proponer un montón de cosas que vamos a estudiar claramente una por una para que esto, por supuesto, en algún punto, lo saquemos entre todos.

LP: -¿Hay algo de lo que dijo Mauro García respecto del gobierno nacional… Porque sabemos que acompañaron al gobierno provincial de María Eugenia Vidal y que continúa ese acompañamiento… ¿Hay algo que le critiques especialmente a Macri respecto como líder?

MB: -No. No tengo nada que criticar. Lamentablemente se perdieron las elecciones. Genuinamente hay un gobierno nacional y popular de nuevo, como también en lo municipal, pero no. Yo creo que fue parte de todo este proceso que la Argentina vivió en un mundo distinto al que quizás el ex presidente imaginó por una crisis distinta. Así que para mí pasó por ahí.