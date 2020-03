Ruptura en la oposición: nació un nuevo bloque de Juntos por el Cambio en el HCD

En los últimos días de febrero se conoció la noticia de la separación del bloque de concejales de dicho espacio político en el recinto, de cara al período legislativo 2020. Así, nació el bloque “Compromiso por General Rodríguez” que estará dentro de Juntos por el Cambio y cuenta con el apoyo del ex Intendente, Darío Kubar, y también tendría apoyo de otros dirigentes. Por su parte, Omar “Poli” Caballero creó un unibloque personal, aunque no formaría parte del oficialismo y seguiría acompañando al grupo de concejales que se quedaron en el bloque original de Juntos por el Cambio.

“Compromiso por General Rodríguez” será presidido por Marcelo Basilotta e integrado por Laura Coratti, Natalia Ruiz y Daniela Oroño, con el apoyo del ex Intendente, Darío Kubar, que sería el referente y conductor de dicha línea a nivel local, algo que habría sido uno de los ejes de la interna dado que el resto de los ediles no estaban de acuerdo con el ex mandatario como principal figura de dicho espacio en Rodríguez y buscaban otro tipo de construcción de la oposición para lo que se viene.

Este lunes 2 de marzo, Basilotta realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que ratificó que “Juntos por el Cambio tiene una única legitimidad que es la de nuestro conductor (por Kubar) que representa el 44% de los votos de nuestro pueblo bajo los lineamientos de nuestra conductora Maria Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires”.

Además, expresó contundentemente que “nosotros jamás negociamos puestos de trabajo para ningún familiar con el oficialismo”, refiriéndose a Omar “Poli” Caballero por su pareja, contratada como empleada municipal. Y siguió expresando que “Tampoco dudamos en reconocer como única líder a nivel provincial a María Eugenia Vidal como jamás coqueteamos con ningún dirigente que pretende tener una línea política diferente a la de nuestra conductora”, en alusión a una versión que circuló de contactos entre Fabián Polverini y el dirigente Emilio Monzó.

Por último, cerró: “Tampoco dudamos un segundo en alinearnos a este espacio, no esperamos definiciones de nadie porque estamos convencidos que es el único Camino posible para una oposición sin tibios y con firmeza”.

Aunque se especuló con otra posible fragmentación de los concejales que quedaban y un posible nuevo bloque de tinte radical (por la identificación de Francisco Pin y María Klajnberg con la UCR), el anterior bloque continuará con cinco concejales: además de los dos mencionados seguirán Carla Cazzaniga, Fabián Polverini y, aunque en un unibloque, el cuestionado “Poli” Caballero.

La reacción del bloque conformado por los ediles restantes de la oposición: