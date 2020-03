Denuncian falta de hormonas para personas trans en Rodríguez

En el texto, aseguran que para las “feminidades trans se entrega frecuentemente menos de la cantidad que corresponde por mes” y que para “las masculinidades trans que no pueden acceder a comprarlas de manera privada, la situación es peor: el Municipio carece de cualquier clase de reserva de hormonas”.

Además, también reclama por la aplicación de la Ley del Cupo Laboral Trans. “¿Dónde están entonces los llamamientos del municipio a nuestra comunidad? Las personas trans en General Rodríguez existimos. Si la intendencia de Mauro García no nos vé es porque no nos quiere ver”, manifiesta.

Sobre la Falta de Hormonas y Medicamentos en los Hospitales:

¡Que no se vulneren nuestros derechos!

A la comunidad LGBT se nos dijo, una y otra vez, que este gobierno se aseguraría de bregar por nuestros derechos.

No han pasado siquiera tres meses desde que asumieron y ya han roto esa promesa. En el hospitalito se nos entrega a las feminidades trans frecuentemente menos de la cantidad de hormonas que nos corresponde por mes a espera de que provincia envíe el resto, poniéndonos en una situación de total incertidumbre. Para las masculinidades trans que no pueden acceder a comprarlas de manera privada, la situación es peor; el municipio carece de cualquier clase de reserva de hormonas. Este tratamiento, que nos corresponde por ley, pasa a estar sujeto a los caprichos de un gobierno que intenta malabarear sin éxito por un lado las promesas de campaña y por el otro el pago millonario de una deuda contraída contra la voluntad de la gente. En una situación similar aunque algo más grave se encuentran medicamentos antidepresivos como la sertralina, que frecuentemente sufren de una interrupción de su suministro; y por supuesto, cualquier persona que vaya o haya ído al Hospital Vicente López y Planes o a cualquier otro hospital o centro de salud de nuestra ciudad sabrá que este no es el único medicamento con el cual esto ocurre. Dado el alto nivel de incidencia de condiciones como el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo mayor en nuestras comunidades, esta es una situación que como agrupación de diversidad nos concierne.

Y no debemos olvidarnos por último del cupo laboral trans. Cuando finalmente luego de años de exigir su reglamentación ésta fue realizada, distintos sectores del kirchnerismo salieron a decir que “el macrismo la habrá reglamentado, pero seremos nosotros quienes haremos que se cumpla.” ¿Dónde están entonces los llamamientos del municipio a nuestra comunidad? Las personas trans en General Rodríguez existimos. Si la intendencia de Mauro García no nos vé es porque no nos quiere ver.

Desde Diversidad en Izquierda Socialista General Rodríguez nos preguntamos: ¿Cuándo se les exigirá la “colaboración solidaria” a Danone y al Rotary Club? Al final, es siempre la misma historia: Para pagar la deuda externa se pone en riesgo el bienestar de quienes menos tienen y de quienes son más vulnerables.

¡Exigimos presupuesto a nivel provincial y nacional para hacer cumplir la ley de identidad de género y para garantizar insumos y atención médica gratuita y de calidad para las vecinas, vecinos y vecines de nuestra ciudad!

¡Debe hacerse cumplir la ley de cupo laboral para personas trans!

Diversidad Izquierda Socialista