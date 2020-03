El nuevo bloque de Juntos por el Cambio definió su nombre para su labor en el HCD

Los cuatro concejales realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron oficialmente que su bloque llevará el nombre de “Vidal Conducción” en las sesiones en el recinto legislativo.

“Va a ser el primer bloque de la provincia de Buenos Aires que va a llevar el nombre de nuestra conductora provincial que es María Eugenia Vidal“, arrancó diciendo Marcelo Basilotta, quien será el presidente del nuevo bloque nacido tras la fragmentación con la otra parte de Juntos por el Cambio.

Sobre el resto de los ediles, Francisco Pin, Carla Cazzaniga, María Klajnberg, Fabián Polverini y Omar “Poli” Caballero, dijo: “Aún no hablamos con la otra parte de Juntos por el Cambio. Tomamos la decisión política de formar este bloque porque no ibamos a esperar mucho tiempo más pera definir quien nos iba a representar a nivel provincial y nacional. En su momento el Radicalismo dijo que iba a esperar a que la línea nacional defina donde iban a estar parados políticamente. Nosotros no tenemos tiempo de esperar“.

Basilotta estuvo acompañado por Daniela Oroño, Laura Coratti (concejales electas en los últimos comicios) y Natalia Ruiz en la conferencia de prensa, que se realizó en el estudio de agrimensura de Darío Kubar, ubicado en 2 de Abril entre España y Saavedra. Los cuatro integrarán este bloque que pertenece a la agrupación “Compromiso por General Rodríguez” dentro del espacio “Juntos por el Cambio”.

Ruiz, justamente, manifestó: “Este bloque, Vidal Conducción, está abierto no sólo a todos los concejales, sino para los vecinos. Decirles que hoy está definiendo la conducción de María Eugenia Vidal, que creemos que es la líder del espacio”.

Por su parte, Laura Coratti expuso: “Trabajamos con los valores que impulsó Juntos por el Cambio al principio. María Eugenia ha dejado sus valores de la lucha contra el narcotráfico, de la justicia, de estar cerca de la gente. Eso fue lo que vinimos haciendo estos cuatro años en el Gobierno y como concejales trabajaremos de la misma forma, con la esperanza de volver a gobernar el 2023″.

Y ante la pregunta sobre cómo veía el Servicio Alimentario Escolar dijo: “Mi figura fue criticada por la oposición por el tema del SAE, que el menú no tenía nada que hacer, que estaba todo mal. El 3 de marzo se debía comenzar con un nuevo menú y no lo han hecho, porque siguen con el menú que yo implementé así que tan mal no estaría. Si hubiese sido un desastre lo hubiesen cambiado. Tampoco han llamado a licitación, han pedido prórroga. El equipo que formamos de 15 personas recorriendo los colegios preocupados porque la comida esté bien y en condiciones, hoy se ha achicado a una o dos personas. Así que es preocupante y veremos como sigue”.

Consultados por una comparativa entre la situación del Municipio antes y ahora, Basilotta remarcó que “ hay diferencia en conceptos de cómo pensábamos el Municipio todos los días. Primero en atender a los vecinos desde las 6 de la mañana. Eso ya no existe más. Eso es una clara diferencia de lo que te preocupa tu pueblo. Muchas veces el vecino no se iba con una solución pero sí escuchado por la persona que conduce los destinos de General Rodríguez. La gente eso lo reclama, nos para en la calle y nos lo dice”.

Y añadió: “El Intendente actual dijo que hay un superávit de $65 millones. Es admirable. Salvo que en el mes de enero haya entrado un dinero de otro país o ayuda externa, es imposible que en sesenta días no sólo se empaten las cuentas sino que haya un superávit. Es muy raro todo esto. La deuda que dejamos está clara en los balances que dejamos cuando se transfirió el Gobierno. El relato se termina cuando ve los papeles y ve la realidad. No hay que hablar con tanta liviandad, porque esa deuda la conforman un montón de factores. Por ejemplo, la caja del IPS se te debitan a los sesenta días y aparece como deuda, y luego deja de serlo, son 60, 70 millones de pesos que hacen a la deuda también. Por supuesto que hay deuda a proveedores también. No se olviden que tuvimos el último año y medio un estado inflacionario de casi 200%, por lo que cualquier administración municipal hubiese sido parecida a la nuestra. Salvo que la recaudación sea diferente, porque tenemos un promedio de 18, 20%, es inviable. Ahora, que pasó en los últimos dos meses no sabemos”.

Respecto de las quejas que trascendieron sobre el supuesto galpón vacío del área de Desarrollo Social, Coratti explicó: “Hay que preguntarselo a los vecinos. Entregábamos por mes más de 5000 bolsones. El galpón nunca estaba vacio, pero la mercadería entraba y salía constantemente para entregarse. Vecinos que venían de otras localidades los ayudábamos igual, los acompañábamos al Registro Civil para cambiar el domicilio para que pudieran acceder a los beneficios. Para corroborarlo hay que preguntarle a los vecinos, que hoy en día hacen largas colas y encuestas y no acceden de forma automática al beneficio como lo hacían con nosotros. Si es muy preocupante el tema de la leche. Vidal instauró cuando asumió el programa Un Vaso de Leche por Día, por el que logramos entregar 7000 kilos de leche semanales. Ese programa cuando asumió el Gobernador se frenó y durante dos meses no hubo leche. Eso la gente nos lo dijo y lo está reclamando. No entiendo como un alimento de primera necesidad esté faltando para los niños. Se hizo una entrega y hay retrasos nuevamente”.

Sobre el discurso dialoguista y menos combativo de Mauro García en la sesión inaugural del HCD, Basilotta puntualizó: “No tuvimos ninguna charla con el Intendente más que la de la transición. No hay que olvidarse que jamás ocurrió una transición como la que tuvimos. Darío Kubar recibió un Gobierno en 2015 donde Juan Pablo Anghileri no permitió ver hasta que asumió cómo funcionaba el Municipio. Nuestra decisión histórica fue abrir el Municipio a las autoridades actuales, mostrarle el estado de cada Secretaría. La realidad la vieron un mes antes. Lo que estaba nuevo, lo que estaba en uso, lo que faltaba. Todo se mostró. Lo mismo que la parte económica. Lo que dijo el Intendente en el discurso no es más ni menos que lo que ocurrió”.

Y resaltó que el Intendente no habló sobre narcotráfico en su discurso. “Debe ser una política de Estado que tiene que continuarse. No lo nombró el Intendente. Pero estaremos atrás nosotros de este flagelo que destroza a las familias”, dijo.

Por último, el concejal dejó abierta la posibilidad de un interbloque con la otra parte del espacio opositor. ““Hablar de debilidades y fortalezas es prematuro. Falta mucho. Se puede dialogar la construcción del interbloque. Acá lo que importa es la gente”, cerró.