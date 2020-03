Preocupación por el posible cierre de la Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital Vicente López

La noticia trascendió en los últimos días. Se debe a la falta de profesionales del área cuyas becas no fueron renovadas para este año. Concejales de la oposición dialogaron el nuevo director para conocer la situación que implicaría que los chicos que se atienden en el nosocomio local deban ser derivados a otros hospitales bonaerenses ante casos de mayor complejidad. El gremio ATE publicó un comunicado al respecto.

En los últimos días fue creciendo cada vez más la noticia de un inminente cierre de la Terapia Intensiva Pediatrica del Hospital Vicente López. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizaron una publicación en Facebook donde advertían de esta situación a raíz de la baja de cinco médicos que se desempeñaban en la formalmente llamada UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos), reabierta en 2016 durante la gestión del Intendente, Darío Kubar, de la gobernadora María Eugenia Vidal y la dirección de Carlos Marino al frente del nosocomio.

El gremio hizo público un documento firmado por la Dra. Andrea Barbagelata con fecha del 9 de enero de este año, donde se informaba la “no renovación de becas de radicación” (se renuevan año a año) para los cinco médicos extranjeros que desarrollaban sus tareas en la UCIP: Norellys Amaya Sosa, Ana María Gaspar Rodríguez, Naydi Reyes Avendaño; Gabriela Soruco Jurado y Edison Troncoso Challa.

Según pudo averiguar La Posta, desde la Dirección anterior del Hospital mencionaron que las bajas fueron informadas al Ministerio de Salud de la Provincia luego de meses de no obtener la documentación necesaria de parte de los médicos para poder hacer efectiva la renovación correspondiente al año 2020. Comentaron que “cómo son becas de radicación por ser extranjeros, hay una serie de documentaciones que deben presentar en un plazo determinado. Hemos pedido prórrogas al Gobierno provincial pero cómo coincidía con un cambio de gestión y debían elaborarse los presupuestos para las becas de todos los Hospitales bonaerenses, se terminó venciendo el tiempo porque la Provincia analiza las becas para definir el presupuesto que necesita cada hospital”.

En las últimas horas, hubo varias publicaciones de indignación y preocupación en Facebook. El ex Intendente, Darío Kubar, se pronunció al respecto. “Apelo a la responsabilidad de nuestros gobernantes para que no se demore la solución, máxime en momentos en los que el mundo está en alerta ante la posible pandemia del Coronavirus, con casos ya en nuestro país, y ante la cercanía de la temporada invernal con las consecuencias propias de las enfermedades de la época. Así mismo pongo a disposición mi experiencia en el tema cuando la reabrimos y la de mis equipos médicos y profesionales”, expresó.

Además, los concejales opositores Francisco Pin, Carla Cazzaniga, María Klajnberg y Fabián Polverini se reunieron con el nuevo director ejecutivo, Carlos Varela, para ponerse al tanto y a disposición de esta situación. Si bien habría un médico de guardia, no se estarían admitiendo nuevos pacientes y se estarían rechazando las derivaciones de otros hospitales hacia el Vicente López y Planes, con lo que la guardia, pese a tener ese único profesional y enfermeros, está sin funcionar.

ATE, por su parte, también denunció falta de insumos y anunció que “durante el curso de esta semana” realizaría asambleas con los trabajadores de distintas áreas. “Son muchas las quejas, por ejemplo, que no se resuelven cosas sencillas como el cobro del SAMO porque todavía no hay una firma autorizada a pesar de que ya pasó un mes de la asunción de la nueva Dirección”. Y denunciaron: “Se achicó el número de camas, faltan insumos esenciales como gasas y hasta las cirugías se suspenden. El panorama no es nada alentador“.

Además, refirieron: “Es muy difícil encarar esta situación para los trabajadores y trabajadores del Hospital, por las dificultades que mencionamos, todas son un factor clave que marca el deterioro de la calidad de la atención al paciente y para nosotros, que debemos poner el cuerpo, se complica mucho más, sufrimos un desgaste impensado y estrés laboral, porque al trabajo cotidiano se ha sumado una problemática adicional, la violencia en nuestro lugar de trabajo, que viene de los pacientes y sus familiares, porque ellos por una cuestión de cercanía, nos hacen cargo de la situación que atraviesan”.

Y cerraron, apuntándole a la Dirección: “En ATE esperamos que esta Dirección, tenga grandeza, que intente mostrarnos un nuevo horizonte, dándonos señales de seriedad. Pero no mediante movidas raras, eso sucede, para correr de sus jefaturas a profesionales que ganaron su cargo por concurso y favorecer a sus predilectos, así no.

Nosotros como trabajadores, recordamos muy bien lo que vivimos en años pasados y en gestiones anteriores, sabemos y conocemos las dificultades, son muchísimas, pero de ahora en más, habría que marcar un precedente, trabajar en conjunto, para que entre todos y de una vez por todas, podamos brindarle a nuestra gente lo que merece“.

El comunicado de ATE:

Lo que expresó Darío Kubar: