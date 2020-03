Familia de la joven hallada en pastizales acusó al empresario local de torturarla y arrojarla a la calle

Tras varios días donde las autoridades no daban información a nivel local, ayer a la tarde la hermana y la madre de la víctima realizaron declaraciones en un móvil televisivo del programa “Cortá por Lozano” que se emite por Telefé. Allí, acusaron al empresario local al que identifican como su pareja, Maximiliano De Priego (47), de situaciones de violencia que incluyeron “secuestro, golpes, quemaduras y cortes”; y por las que estuvo detenido meses atrás. El sujeto estaría prófugo.

El móvil se realizó en la localidad de San Martín, de donde es oriunda Bárbara, la joven de 25 años que el miércoles 4 de marzo fue encontrada inconsciente entre los pastos de una vereda en Vinaccia y Av. Balbín, cerca de La Serenísima. Su hermana y su madre dieron detalles de la relación que ella mantenía con el acusado.

“Ella está hace más de un año y medio con él. No sé como lo conoció, no es la primera vez que la golpea. En la Comisaría de la Mujer se había presentado en enero golpeada, con signos de haber querido apagar fuego, y con golpes. Ella estaba asustada. La dejaron que se vaya”, dijo la hermana. El hecho había ocurrido el 16 de diciembre y la causa había recaído en la UFI N°9 de General Rodríguez. La madre, acotó: “Estuvo tres días preso por haber querido prenderla fuego.

La tuvo cinco días encerrada en una habitación a oscuras en el country El Nacional donde vive, encerrada con llave. La quemaba con cigarrilos, la cortaba con cuchillos en la panza. El está libre. El comisario lo cubre. Cobró 2 millones de pesos que este señor le dio, para que salga en libertad. Hoy doy gracias a Dios que mi hija sigue respirando”.

Ambas mencionaron que “es multimillonario” y que “tiene una farmacia, un estudio jurídico, todo el mundo lo conoce”, aunque muchas personas acotaron que esos otros locales son de familiares y no suyos.

La entrevista duró más de 20 minutos con un alto dramatismo y los datos aportados por el panel de periodistas, sumado a lo que salía del móvil. Ya durante la jornada, en el programa, se venían destacando otros hechos relativos a la violencia de género y femicidios, que esta semana fueron un hecho diario, penosamente.

Un extremo hermetismo se vivió en este caso y en general hace días, sin embargo, sólo se dio a nivel local (y ya ha sucedido en otras ocasiones), dado que el periodista Mauro Szeta reveló durante el móvil televisivo que ayer se expidió una orden de detención para De Priego, de parte del Juzgado de Garantías N°2 a cargo de Gabriel Castro, a quien mencionaron como el mismo juez que decidió liberarlo por el antecedente de hace tres meses. Además, durante la transmisión, la conductora Verónica Lozano manifestó que le escribían otras jóvenes que habían sido víctimas del empresario.

“No voy a quedarme tranquila, no voy a estar en paz hasta que esté tras las rejas”, dijo la mamá de la víctima. Y agregó: “La llamaba por teléfono y yo veía el nerviosismo de mi hija, la manipulaba de tal manera que ella tenía la autoestima por el piso. Me la llevé a la costa, fuimos a lugares maravillosos, pero la empezó a llamar y volvieron”.

EL ANTECEDENTE RECIENTE:

En un taller ubicado sobre la calle Carlos Pellegrini al 1422, alrededor de las 16 o 17 hs, hubo un principio de incendio en un vehículo y cuando llegaron los bomberos, resultó que detrás del hecho, había una fuerte discusión entre el empresario y dos mujeres de unos 25 años.

Voces que intervinieron hicieron trascender que hubo agresiones y golpes, incluso que los episodios volvieron a ser violentos luego de que se extinguió todo, derivándose el hecho a la Comisaría 1°. Después de eso, ya no se supo más al respecto. Ahora trasciende que esa situación, no era más que la antesala de lo que pasó esta semana. Ahora habrá que establecer qué llevó a esots hechos y si lo que pasó el 16 de diciembre puede llegar a tomarse como un aviso del descenlace de esta semana. Lo que también queda claro, es que hay muchas personas que deben saber mucho más sobre ellos y que por estas horas, no trascendieron declaraciones.

Ya habría pedido de captura, pero aún no lo hallaron:

En Twitter, Szeta además explicó que en la noche del jueves 5, “cuando allanaron su casa en el barrio El Nacional, De Priego ya había escapado”. Otro dato que a nivel local no fue informado a las constantes consultas que hizo este medio. Szeta escribió también que se revisaba esta tarde la casa de De Priego “buscando la droga que usó para doblegar la voluntad de la víctima, atacarla a golpes y tirarla a una zanja”.

Hasta este momento, no se dieron detalles respecto del estado de salud de la víctima y su evolución, no se aclaró respecto de las pericicas realizadas como para poder ir definiendo con exactitud algunos de los hechos, más allá de las palabras esgrimidas en TV por la familia, de modo que la causa puede contener muchos elementos desconocidos hasta ahora.

Di Priego, un empresario polémico:

El sujeto acusado del hecho es un hombre desde ya, muy conocido en la ciudad. Más de una vez, cuando una persona está necesitada de recursos, hay gente que lo señala como “una oportunidad”, algo cara, pero accesible, para momentos desesperados. Y no son pocos los que lo han requerido y tampoco es algo nuevo, ya que sería una situación que viene de “décadas y generaciones”. Dado que la víctima no es de la ciudad, es difícil tener mayor detalle de la vida de la joven o de la relación.

Dicho esto, en estos días de vacío informativo oficial, el medio pudo indagar a mucha gente del “amplio y bajo mundo” (de esa que le cuesta empezar a contar), que dice conocerlo un poco más y que se expresó respecto de él con mucha información al margen. Mucha, incomprobable, pero destacando una inestabilidad emocional y algún tipo de “dependencia”. Incluso alguno manifestó que en el pasado “lo había notado depresivo” y que ahora, con todo lo sucedido, “hay que ver qué decide sobre su vida”, soslayando algún peligro para con su propia salud. Respecto de si conocían a la víctima, lo que declararon era que ambos padecían la misma dependencia y que tenían una relación muy tóxica, negándose a creer que fuera una conducta planeada, pero sí, muy enferma.

En la TV hablaron de algún tipo de situación en la cual Di Priego habría victimizado a otras mujeres y si bien, al momento no se tienen datos de ningún hecho previo denunciado,en el medio nacional ya anticiparon que recibían mensajes de otras mujeres, los cuales iban a cursar a la justicia.

Silencio que complicó:

Tras las varias jornadas de ausencia oficial, el método hermético parece que trajo más disgustos que resultados por el Ejecutivo Municipal. La falta de reflejos para advertir que la situación se había salido de los carriles normales del manejo de la difusión típica de un caso de violencia de género (hay lamentablemente muchos casos en la ciudad), terminó generando lo obvio: la gente llena los huecos informativos, bien o muy mal. Fue por ello que el hecho se viralizó tan rápido, con muchas versiones erróneas de los hechos que circularon entre los vecinos por redes y por Whatsapp (como que la chica había sufrido una violación en manada).

De este modo, se empezó a tejer una larga red de sospechas respecto del accionar policial y judicial, ya que con el alto nivel económico e influencias que le endilgan al acusado y el hecho de que nunca lo detuvieron, esto es suficiente elemento para jaquear la joven estantería de un gobierno que recién comienza sus acciones en materia de Seguridad y que apostó a dejar que pase el tiempo y le salió mal.

El peor momento llegó el viernes por la tarde, cuando el mismísimo Intendente Municipal, Mauro García, tuvo que salir a aclarar que una captura de una supuesta conversación de Whatsapp entre él y De Priego (de esas que rápidamente se pueden editar), era falsa.

En cuestión de dos días, el Ejecutivo tuvo dos crisis con las redes sociales, con este caso y una tercera, si se cuenta la aclaración que se tuvo que dar respecto a que en el Hospital Vicente López y Planes hubiera una sospecha de Coronavirus.

Tres “strikes”, serían un OUT. Pero la joven administración podrá tomar esto como lección para estar mejor preparada para los eventos futuros, con cuatro largos años por delante y equiparse para tener un mejor manejo de la información oficial cuando ocurren este tipo de “hechos virales”. Evidentemente, el estilo “hermético” y la concentración de toda la información “intra muros” y a medias (cual hacían algunos funcionarios kubaristas para conseguir sus likes), no es el camino para canalizar estas situaciones.