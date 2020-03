Confirmaron casos de dengue y el primero sospechoso de Coronavirus de Gral. Rodríguez

En los últimos días surgieron muchas consultas respecto de si hubo o no un caso de Coronavirus confirmado en nuestra ciudad. A su vez, se sucedieron muchos rumores de infectados de Dengue. La secretaría de Salud Municipal elaboraba en estas horas un comunicado para aclarar los puntos y el anticipo, está en esta nota.

Según informó la Radio Municipal, el primero de los casos llevado a analizar se trata de un caso de una menor de edad que reside en el Country Club Terravista y llegó con síntomas antes de ayer desde el exterior.

La chica fue derivada a su atención en Ramos Mejía, la epidemiología regional dio la orden que manden a analizar la muestra al Malbrán, para establecer si es o no la primera confirmación de un hisopado positivo.

No hay información epidemiológica de que haya tenido reuniones con más personas, fue todo muy rápido y no tuvo contacto más que con su familia, el bloqueo por aislamiento ya está hecho y la nena está internada. Vale aclarar que en Terravista hay mucha gente que no tiene interacción social con el resto del distrito y eso sería positivo en el caso de una posible propagación.

Mañana o pasado saldría el diagnóstico para confirmar o descartar el caso.

Mirá también

Otras enfermedades que consultaron los vecinos:

Sarampión:

Nada. No hubo ninguna consulta según el secretario de Salud Municipala, Gustavo Tummino.

Dengue:

Se confirmaron varios casos de Dengue que recibieron atención en el Hospital Vicente López y Planes. Si bien no hubo detalle de los afectados, autoridades de Salud confirmaron que los mismos son de carácter leve (la mayoría lo son), que ya habrían sido derivados a sus hogares y que serían “importados”, es decir, que no se contagiaron aquí y evolucionaban bien.

De otras fuentes trascendió que una mujer estuvo aislada en el Hospital Vicente López y Planes con síntomas respiratorios que son analizados para evaluar si era pulmonía u otra cuestión, pero este caso no pudo ser confirmado al momento, porque la duda era si este caso era el de una persona de Francisco Álvarez que había llegado con una patología que aún no se había chequeado, de síntomas compatibles con el Dengue. Era une mujer de 21 años y ya fue externada del nosocomio.

Intervención municipal:

Se denomina “Bloqueo” con fumigación, se habría realizado en alrededores de la casa y se suele avisar a los vecinos. El mosquito ese puede movilizarse a no más de 100 metros, en caso que picara al afectado y pudiera esparcirlo. Si hay un vecino con dudas, con fiebre de más de 38 grados, hay que usar repelente y esperar a que se vaya la fiebre, cuando ya dejaría de ser peligroso, confirmó Tummino.

Dado que los casos fueron descartados como “autóctonos”, son leves y los pacientes habrían sido ya externados, se procede a hacer limpieza y fumigación de alrededores del domicilio correspondiente. Sse recomiendan uso de mosquiteros y espirales para evitar riesgos.