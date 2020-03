La Sociedad de Fomento del barrio Almafuerte reclama respuestas a un pedido que hizo al Municipio

Desde la entidad enviaron una carta a la Comuna reclamando alguna respuesta a un petitorio entregado tras la reunión que los vecinos tuvieron con el Intendente, Mauro García, el sábado 15 de febrero.

Aquel día, en horas de la mañana en las calles Puerto Harris y Santa Cruz, el Jefe Comunal se había acercado a dialogar con integrantes de la sociedad de fomento (conducida por Martín Tolaba) y vecinos.

En el encuentro se habían plantado la necesidad de cunetas pluviales para el desagüe de la calle Puerto Avellaneda hacia la Colectora para los vecinos de la mencionada arteria y de Puerto Algarrobo, Puerto Bandar y Puerto Almirón. También se había planteado la necesidad de mayor iluminación, con el compromiso de que los vecinos presentaran un croquis con los puntos exactos donde faltaban luminarias. Y otro tema fue la necesidad de mejoramiento de calles.

Sin embargo, el principal pedido fue que el Municipio garantice seguridad en el cruce de la Ruta 28, tanto de peatones, estudiantes y vehículos en los horarios de entrada y salida de alumnos en los establecimientos educativos. Pidieron personal de Tránsito en los horarios de 7 a 8 horas, de 12 a 13 y de 16 a 17. Además, se planteó la posibilidad de, en abril, colocar reductores de velocidad y cartelería, gestiones que suelen demorarse por necesitarse autorización del Gobierno provincial.

Según relataron vecinos, el expediente ingresó a Mesa de Entrada del Municipio el 20 de febrero con el número 217-815. Sin embargo, manifestaron no haber tenido respuestas y este viernes 6 de enero pasado, volvieron a enviar una carta en la que expresaron con contundencia que “no prometan lo que no puedan cumplir como lo hizo la gestión anterior” y que “todavía estamos esperando que acuda personal de Tránsito a ayudar a cruzar a los escolares en forma segura la Ruta 28 en los horarios ya informados. No esperen a que suceda una tragedia para entrar en acción, tienen los medios para evitar que la misma NO suceda”.