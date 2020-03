No respetó la cuarentena y le clausuraron el supermercado

Este mediodía trascendió que ante la denuncia de vecinos el Municipio realizó una inspección en un supermercado local por una ciudadana nacionalizada argentina que estuvo en China recientemente y cortó el aislamiento de manera anticipada. Se clausuró el local y se la envió a hacer exámenes médicos, aunque no tenía síntomas.

El estado de miedo que causa en todo el país el Coronavirus no fue excepción en Gral Rodríguez, cuando en una jornada de alta presión social y posibles anuncios más duros del Gobierno Nacional, el Estado Municipal procedió a clausurar un supermercado oriental de los más céntricos, por violación del protocolo de aislamiento firmado desde el Gobierno Nacional.

Según constató La Posta Noticias con la Subdirección de Control Urbano, a cargo del funcionario Ezequiel Drago (dependiente de Inspección General, de José L. Benítez), la intervención municipal surgió tras la denuncia de vecinos (y rumores sobre propios empleados que lo habrían avisado) respecto de “la mujer del dueño del supermercado Universo”, de la Av. España, que había estado en China hacía días y sin completar el aislamiento establecido, estaba trabajando hoy en el local. Algunas otras personas se referían a “una cajera”. Pero esto decían las denuncias que se hicieron por medios telefónicos y activaron el protocolo conjunto entre las áreas.

Según el protocolo establecido, el municipio procedió a primeras horas de la tarde a presentarse en la puerta del comercio en conjunto con Defensa Civil, SAME, Seguridad y Policía. La joven mujer habría llegado al país hace 10 días y se había puesto de inmediato en cuarentena, viviendo en la misma dirección, en la zona superior o posterior del supermercado, sin embargo, en el día de hoy, se la vio en el supermercado. Por esta ruptura del protocolo, el área municipal de Drago, decidió clausurar el lugar, tomando los datos de todos los empleados del sitio y de los clientes que estaban presentes y el SAME la trasladó a la señora para hacer los estudios para establecer si tenía o no el virus.

Ingresó solamente Defensa Civil, Salud y Policías con barbijos, los demás se dedicaron a colocar las fajas de clausura. Se dijo que la señora, sólamente necesitaba aislarse dos días más para estar legalmente habilitada. Quizás, siendo que era domingo y que habría menos personal, bajó a cumplir alguna función que hacía falta y alguien lo notó, denunciando el hecho. La infracción, por corta que era, podría terminar saliendo demasiado cara a los propietarios.

Trascendió que la mujer provenía de la región de Fujián, una provincia de China, ubicada al sureste del país oriental y famosa por sus montes y sus ciudades costeras, con una población de casi 39 millones de personas según el censo de 2017. Esta mujer estaría nacionalizada argentina desde hace años y viviría aquí desde 2006, siendo por tanto, ya no una extranjera, sino una vecina más, argentina y rodriguense.

OTRO EXAMINADO:

Según el Municipio, se envió a examinar de salud a otra persona más. Según los testimonios, previo a esta infracción, la mujer venía cumpliendo bien el aislamiento. Los funcionarios aclararon que ninguno notó que tosieran o tuvieran síntomas.

Multas:

El supermercado se clausuró de manaera preventiva. El lunes se instruirá en el Juzgado si se reabre y cuándo. Las multas las determinaría el Juzgado de Faltas, de modo que no se sabe si se prevé una pena económica que se defina a nivel municipal o nacional. El acta se labró basada en el artículo 7 del decreto de Emergencia Sanitaria. La justicia labró un acta a su vez, por el incumplimiento, a nivel penal federal.

Si hay una sanción, será determinada principalmente a nivel nacional y si se toman las palabras del Presidente Alberto Fernández, “serán inflexibles”, con la cuestión, alertando “no digan después, que no avisamos”.

Consultado el funcionario local, evaluó que “seguramente influya mucho también si el examen médico diera positivo”, aunque para llevar algo de tranquilidad, la mujer no tenía síntomas que acentuaran esta sospecha al momento.

Todo esto se da en un contexto en el cual en muchas ciudades hay gente que viajó al exterior y sigue sin cumplir el aislamiento y el sábado a la noche, un hombre de la ciudad de Vicente López agredió al empleado de seguridad de su edificio porque le advirtió que él no debía salir. El video de una cámara del edificio se mostró todo el domingo por TV y las redes y causó enorme indignación. Evidentemente, hay mucha gente que no toma conciencia de su responsabilidad ni tampoco, de la Ley de Emergencia dictada por el Gobierno Nacional.