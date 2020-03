Supermercados no llegan a reponer mercadería ante el temor popular de una parálisis

Luego de los rumores de un anuncio drástico del Gobierno para mañana lunes, no fueron pocos los rodriguenses que se fueron al súper a adelantar compras y esto generó demoras y problemas de abastecimiento por góndolas vacías.

Si bien no se pudo establecer si era por falta de mercadería o problemas de reposición, pasó en supermercados locales que en muchasa góndolas no estaban los productos o había muy poco en existencia. Una persona que fue hoy a comprar indicó que faltaban muchos productos de primera necesidad, como por ejemplo, el agua de mesa, también era masivo el consumo de papel higiénico y otros elementos de uso diario o en promoción.

Lo cierto es que esta situación no arrancó este domingo, sino el jueves, cuando empezó a traslucir que el endurecimiento de las medidas iba en aumento y las autoridades no daban la información de inmediato. Es sólo a través de medios televisivos o páginas de noticias nacionales que se viene adelantando a cada momento lo que se va a decidir, dando por seguro algo que aún no se anunció. Este domingo se está informando desde la TV desde antes del mediodía, que iba a haber una definición y sin muchos detalles hasta la conferencia de prensa nacional que viene pasadas las 20 hs (tras la reunión de los ministros).

Una noticia importante es destacar que en el supermercado Carrefour dispondrán de un horario al comienzo del día para que los jubilados ingresen solos a adquirir sus bienes.

Bajar la ansiedad, brindando información oficial

Los funcionarios han sido claros en tratar de mantener la paz, pero la demora en la toma de decisiones (quizás lógica en un punto) y la especulación en cómo lo tomará la opinión pública, ha generado un cierto sentido de miedo y reserva en el público, que no sabe si temer más a la enfermedad, o a los efectos económicos y de cambios en la vida cotidiana que se avecinan.

Mientras se aguardaban los anuncios y se difunden (en lo posible, bien y detallados), habrá que tener especial atención a permanecer en calma y que las autoridades sepas canalizar los nervios de la ciudad, dando explicaciones a las muchas dudas que seguramente aparecerán, en especial, de los que tienen actividades que no pueden suspender o que le generan un daño insostenible a sus vidas o su economía, para eso estamos los medios consultando a distintas áreas.



Todo esto llevará a las estructuras políticas y económicas a reunirse y evaluar acciones puntuales para prepararse, no sólo para los próximos 15 días, sino para los próximos 6 meses.

La necesidad de un salto digital para la crisis y después también

En estas cuestiones, está ver la oportunidad, de que en medio de la emergencia, hay muchas medidas que se demoraban como sociedad y que hoy sería oportuno tomarlas en cuenta para acelerar procesos que serían productivos, más allá de esta crisis sanitaria, como la accesibildad al uso de herramientas de pago electrónicas y el favorecimiento del consumo local de bienes con herramientas que lo simplifiquen, la regulación más accesible para una logística de envíos de bienes locales y la activación de modos más modernos de acceder al comercio local no presencial.

¿Quién duda que la gente querrá consumir vía internet dado este contexto? Pero además, cuando la gente se acostumbre a que es más simple, podrá continuar así una vez que pase esta crisis, con más chances de consumir local y mejor.