Desmienten una cadena falsa sobre un cierre total para hoy a las 15 hs

Esta mañana empezó a circular una cadena de Whatsapp que alertaba de un supuesto decreto urgente en el cual el Gobierno decretaba un cierre total anticipado con cancelación de transportes y servicios desde las 15 horas, pero se desmintió la información y hay que difundir que no se debe compartir, porque además puede ser un problema de seguridad para el que ingrese en ese enlace.

Una vez más la información en situación de emergencia es aprovechada por canallas que generan mensajes alarmistas para disfrutar del caos que generan o conseguir sacar provecho de la psicosis general y robar información de los celulares de la gente.

El último ejemplo fue la cadena iniciada esta mañana en el país que avisaba de una supuesta publicación del Boletín Oficial, la cual indicaba el cierre total de la circulación y la actividad (lo cual está en análisis para aactivarse desde el sábado) que se activaría sorpresivamente hoy a las 15 horas. El comunicado, que tenía un link y llegó incluso a autoridades de relevancia y de acción que hoy lo creyeron.

Un poco tardíamente salió finalmente un comunicado oficial, con poca difusión, donde la agencia Télam confirmó la falsedad del supuesto comunicado, al publicar un tweet de un funcionario:

“El Gobierno calificó hoy de “absolutamente falso” el texto de un “supuesto decreto de necesidad y urgencia que circula en el medio” respecto a las medidas por el coronavirus que analiza por estas horas el presidente Alberto Fernández. “El texto de un supuesto decreto de necesidad y urgencia que circula en el medio es absolutamente falso”, posteó hace minutos el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, en su cuenta oficial de Twitter.”

De este modo el gobierno niega que el día jueves exista un anticipado cierre del transporte. Es importante sí, difundir esta noticia a aquellas personas que tenían que volver de sus trabajos y temen no poder hacerlo, o no poder ir a ver a familiares internados o conseguir insumos importantes que requieren viajes, entre miles de otras necesidades que podrían no poder resolverse en un cierre total y anticipado. Esto no quita que las medidas eventualmente se tomen, pero con un aviso más lógico para poder adaptarse a ellas.