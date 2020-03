Cuarentena en Rodríguez: férreos controles para asegurar que se cumpla el aislamiento

En el primer día del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” contra el coronavirus, las autoridades buscan reducir al mínimo la circulación de la gente por las calles de la ciudad. En algunas zonas se pudo ver mucho movimiento de vecinos. Se esperan controles más rigurosos.

Con las fuerzas de seguridad desplegadas en la calle, desde el Municipio el principal objetivo por estas horas es tratar de reducir la circulación de vecinos en la vía pública. Se pudo ver gran afluencia de vehículos particulares pese al escenario de cuarentena y trascendió que las autoridades dispondrían de vallados en distintos accesos para desalentar el tráfico vehicular además de que, los que circulen, serán detenidos para consultar a sus conductores el motivo de su presencia en la calle.

El propio Intendente estuvo esta mañana dando indicaciones a los vecinos con un megáfono y se pudo ver a otros funcionarios controlando en las filas para ingresar a supermercados y otros establecimientos comerciales para hacer sus compras, con el foco en que se cumpla la distancia entre vecinos y en evitar “avivadas” de los comerciantes con los precios de los bienes más necesarios en este panorama.

Se supo que en el Country El Nacional se profundizaron las medidas de prevención y trascendió que ya no se permiten visitas de ningún tipo, ni siquiera de familiares, sólo en casos extremos. Los deliverys sólo estarían pudiendo ingresar hasta la segunda entrada, donde deberá ser recibido por el propietario que realizó la compra.

Frente al incumplimiento del Decreto Presidencial vigente por parte de los comercios, los vecinos podrán realizar consultas y/o avisar de cualquier irregularidad a la Dirección de Defensa al Consumidor municipal.

Dicha área lanzó un teléfono para que los vecinos se comuniquen por whatsapp y puedan evacuar dudas y denunciar si algun comercio no se ajusta a las normativas establecidas por el panorama de cuarentena a raíz del coronavirus.

Esa actividad, como algunas otras, es una de las que genera incertidumbre en cuanto a los controles porque no hay lineamientos establecidos con demasiada claridad que permitan un procedimiento más firme respecto de si la persona que identifican las fuerzas de seguridad es o no es empleado de delivery y si en ese momento se encuentra circulando por trabajo o no. Hoy la intención de la Comuna es reducir la circulación de personas mientras se delinean “hila más fino” en estrategias y protocolos para casos tan específicos.

Por lo pronto, llegaron los termómetros que miden la temperatura a distancia, además de barbijos, mamelucos y cofias, que administrará el Municipio para los agentes de zonas donde su intervención genere mayor exposición a la enfermedad.