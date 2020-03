Cristian Lucero, director de Defensa al Consumidor: “Ya tenemos un teléfono para consultar o denunciar irregularidades”

El funcionario habló sobre los controles que realiza su área para evitar que los comercios que siguen funcionando en la cuarentena no violen los derechos de los consumidores con subas arbitrarias de precios u ofertas engañosas. Y aseguró que la gente podrá comunicarse para denunciar estas situaciones o bien aquellos comerciantes que quieran saber si su rubro tiene restricción en este panorama de aislamiento obligatorio.

“Estamos trabajando, cumpliendo directivas, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que hay a nivel nacional, provincial y local, y los decretos reglamentarios que han dispuesto el aislamiento social, el 297 de este año, y cumpliendo expresas directivas del Sr. Intendente Mauro García. Estamos tratando de ejercer el control de los comercios que están trabajando con venta al público, los que están exceptuados de este aislamiento, y vienen trabajando con forma distinta a lo normal por esta pandemia que estamos sufriendo”, manifestó.

Y agregó: “Estamos notificando sobre una resolución, la 86/20, de la Secretaría de Comercio de la Nación, la cual pone la retrocesión del precio de alcohol en gel a la fecha de 15 de febrero de este año […] teniendo en cuenta que se ha establecido o ha habido en algunos comercios arbitrariedad o violación de los derechos de los consumidores, que en definitiva son vecinos. Esa adulteración de los derechos que sufren los vecinos es que hoy en día el alcohol en gel ha superado precios de hasta el doble de 100 por 100 de lo que estaba”

La Posta (LP): -¿Y eso se encontró en lugares puntuales de General Rodríguez? ¿Se inspeccionó, se vio?

Cristian Lucero (CL): -Se ha inspeccionado en locales, farmacias y supermercados de General Rodríguez. Y parte de esta resolución 86/20 dispone de que nosotros informemos de esta resolución. ¿Para qué? Porque nosotros informamos sin notificación y les damos 24 horas para que hagan esa retrocesión de los precios. En caso de que ellos no lo hagan vamos a pensar un corto plazo para constatar esta irregularidad. Nosotros hoy en día hemos encontrado desabastecimiento de alcohol en gel y alcohol en todas sus formas y hemos infraccionado esas farmacias o supermercados que no tenían los precios, o quizás también había una oferta de productos de limpiezas que no era muy clara, confusa. Una oferta confusa que lo establece dos artículos de Lealtad Comercial. Oferta engañosa sería.

LP: -¿Y eso pasaba principalmente en comercios chicos? ¿No supermercados?

CL: -En supermercados hemos encontrado varias infracciones a la oferta engañosa. Dos cuestiones: oferta engañosa, donde ponen la oferta y no ponen fecha de inicio o finalización y esto lo pide la normativa, y también pide el precio de la oferta y cuál era antes. Tiene varios requisitos. Es decir, tiene la oferta, precio anterior, fecha de inicio de la oferta y fecha de la finalización, y también condiciones de venta, es decir, si hay 100 unidades, cuántas unidades, hasta cuánto dispone la oferta. Entonces, no cumple con esto, le hacemos una infracción.

También hemos encontrado en productos de limpieza en supermercados que no tenían precio. También eso viola el artículo 4 la ley 24.240. Siempre nosotros tratamos de ver que el vecino, que es el que en realidad está en hiposuficiencia en relación al proveedor, que viene a comprar y no le queda otra que pagarlo a veces y es engañado.

LP: -O sea, se notificó pero no se multó todavía.

CL: -Respecto a la resolución 86/20, uno de los requisitos es notificarlo, el tema de alcohol en gel y en todas sus calidades, al comerciante y luego si él no cumple retrotraer el precio al 15 de febrero de este año ahí sí se hace un acta de constatación y eso se va a elevar a la Provincia para una infracción y posterior multa correspondientes. Eso respecto al alcohol y todas sus variedades y nada más que en ese producto.

Después hay otra resolución, la 100/20, que es de fecha de ayer (refiriéndose al 19 de marzo), que es muy amplia y abarca varias cuestiones y nos trasladas a la ley 20.680, que es la Ley de Abastecimiento. Eso es para una cantidad de artículos que tendrían que estar publicados en el SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos).

LP: -¿Esos serían los precios máximos que anunciaron que le iban a poner un tope?

CL: -Exactamente, los precios máximos, que están dispuestos en la disposición 55/16 y nos remite a dos disposiciones más, que son la 12/16 y la 448/16, las cuales determinan quiénes son los comercios que están obligados a cumplimentar estas disposiciones de abastecimiento. ¿Pero qué pasa? Hoy esta resolución que es nueva, la 100 del 2020, nos lleva a los precios máximos, nos lleva al SEPA y del SEPA a los precios máximos. Y dice que por 30 días también hay una retrocesión del precio de los alimentos al 6 de marzo. Hoy están trabajando a nivel nacional y provincial tratando de recabar datos precisos, certeros, para publicar ese listado de productos, que van a estar un precio a la fecha del 6 de marzo. Pero hoy en día no lo tenemos. Oficialmente no hay ningún listado que nosotros podamos controlar.

LP: -¿Y eso cuándo va a salir?

CL: -Todavía estamos esperando. Tendría que ser hoy o mañana que salga ese listado en boletín oficial.

LP: -O sea que amén de ver el precio del alcohol en gel que, ¿de cuánto sería?

CL: -Hoy en día tampoco hay un precio oficial del alcohol en gel. Lo que se está haciendo en la directiva de la Dirección Provincial de Defensa a los Consumidores, es decir, hicimos un relevamiento de los precios actuales y ellos van a tratar en ese relevamiento, en esa información que estamos pidiendo a las farmacias, de cuál era el precio el 15 de enero de este año y tratar de armar ese listado de precios de cuánto tendría que estar el alcohol en gel. Pero hoy en día no tenemos esa información.

LP: -¿Tu área también se está encargando de algunas otras cosas de inspección o es trabajo en conjunto con Inspección General?

CL: -Estamos trabajando. En realidad, la directiva del Intendente es articular entre todas las direcciones y secretarías.

LP: -O sea que no todas las inspecciones las vas a hacer desde tu área.

CL: -No. Todas las inspecciones no van a ser desde mi área. Sí van a ser desde mi área todas las que tengan que ver con los derechos de consumidores tanto en los comercios minoristas, almacenes, carnicerías, farmacias de cualquier rubro, que tengan que ver con la ley 24/40, que haya relación de consumo de vecino con un proveedor.

LP: -¿La gente puede comunicarse con vos para consultarte, por ejemplo, si su rubro puede estar activo bajo esta restricción de movilidad?

CL: -Sí. Tengo el teléfono que recién me lo dieron y le tengo que bajar el WhatsApp.

LP: -¿Tenés el número ya?

CL: -El número es 11-4860-7024.

LP: -¿Ahí pueden por WhatsApp o llamados?

CL: -Mejor por WhatsApp porque es imposible de atender tantos llamados porque en el medio de un operativo en la calle. Entonces uno a medida que va corriendo lo va leyendo y va controlando los lugares que ellos denuncian.

LP: -Si hay alguna persona que no está cumpliendo con el decreto, ¿ustedes van a clausurar, notifican o cómo funciona?

CL: -Respecto a la resolución 86/20, la del alcohol en gel, nosotros solamente vamos a elevar la irregularidad a Comercio de Provincia. Pero después nosotros estamos utilizando otros mecanismos, otras herramientas jurídicas, legales.

LP: -Digo para el que abrió y por ahí no debería haber abierto su local. ¿Eso es clausura o multa?

CL: -Eso habría que disponer la falta, la autoridad de aplicación, a las constataciones que haga la Secretaría de Comercio. Yo por ahora no tengo una directiva de clausurar o resolver esas cuestiones.

LP: -Si hay alguna duda, entonces tienen que preguntarte a ese número.

CL: -A este número que recién les pasé, que tiene WhatsApp y llamadas. Pero preferentemente pedimos que manden WhatsApp con ubicaciones, fotos, con toda la información que nos quieran dar.

LP:- ¿Tienen staff suficiente para ir a visitar distintos barrios?

CL: -Tenemos. Quizás nunca es suficiente porque es mucha la demanda pero nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para estar y verificar estas denuncias.

PARA CONSULTAR O DENUNCIAR IRREGULARIDADES A DEFENSA AL CONSUMIDOR, ENVIAR WHATSAPP AL:

11-4860-7024