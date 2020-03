Cuarentena: endurecen los controles y secuestran vehículos ante la circulación no autorizada

Durante el martes 24 de marzo se informaron secuestros de vehículos a conductores que circulaban sin justificación en pleno aislamiento obligatorio. El Municipio será más riguroso en los controles y retenes para desalentar la presencia de la gente en la calle.

La Municipalidad de General Rodríguez dio a conocer “a la población en general” cómo procederá en los operativos de control de tránsito en el marco de la cuarentena obligatoria en virtud de frenar el avance del coronavirus (COVID-19) a nivel nacional.

“La circulación no autorizada de vehículos (motos, autos y camiones) por el distrito de General Rodríguez será pasible del secuestro automático por parte de las autoridades competentes”, advierte la Comuna, siguiendo los lineamientos del Decreto Presidencial anunciado por Alberto Fernández hace una semana.

Durante el martes 24 de marzo, se secuestraron 6 autos y 11 motos debido a que sus ocupantes no tenían justificativo para andar en la calle y, por lo tanto, estaban violando la cuarentena obligatoria. Desde la Comuna recomiendan que a los vecinos que “no salgan de sus casas, sólo en casos que sean extremadamente necesarios y así evitar llegar a esta situación que nos vemos obligados a realizar”. Las actas de infracción serán remitidas al juzgado de faltas una vez terminada la cuarentena, hasta tanto no podrán retirar sus vehículos.

En los últimos días el Municipio dispuso la instalación de vallados en Ruta 7, Ruta 28 y Ruta 24 con desvíos por calles menos transitadas para desalentar la circulación no autorizada de vehículos. También hubo cierres de los paso a niveles. Y, según se supo de fuentes consultadas, irá en aumento la rigurosidad a la hora de verificar si el conductor tiene motivos válidos para estar en la calle y, si no es así, no se dudará en secuestrar los vehículos por tiempo indeterminado.