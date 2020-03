Video: robó una bolsa de papas de un comercio céntrico y se la llevó caminando

En el marco de la cuarentena obligatoria, un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en nuestra ciudad, más precisamente en el casco céntrico.

Apenas comenzado el lunes, 23 de marzo, se registró el robo a una verdulería ubicada en Bv. Bernardo de Irigoyen al 1400, entre Ing. Boatti y Demaestri.

El hecho, ocurrido alrededor de las 00:30 horas del lunes, fue difundido por un vecino que llegó a grabar al responsable del ilícito cuándo éste se estaba yendo con sentido a Demaestri, de hecho, dobló hacia esa calle, cargando una bolsa de papas.

“Se escuchó un fuerte golpe y del balcón pudimos ver cuando se llevó la bolsa”, relató el vecino, quien, además, afirmó: “La forma de caminar… Estaba como alcoholizado. No era alguien que estaba bien”. “Se fue caminando hasta la gomería Los Abuelitos y ahí dobló hacia la izquierda”, detalló. No obstante, no pudo reconocer al sujeto.

Mirá cómo se fugó el delincuente: