Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria

El presidente habló desde la Quinta de Olivos y resolvió que el aislamiento social y obligatorio continúe hasta concluída Semana Santa, el lunes 13 de abril.

El mandatario explicó que “un grupo de ocho expertos a los que habitualmente consulto me dieron su opinión de cómo evolucionaba la cuarentena y su idea de lo que deberíamos hacer”. Valoró el momento en el que decretó la cuarentena y destacó a la Argentina como “un caso único en el mundo” respecto de la pandemia del Coronavirus (Covid 19). Y agregó: “Es ezpeluznante ver la velocidad a la que crece este pandemia.

Sobre la prórroga del aislamiento, explicó que “con esto lograremos controlar la transmisión del virus. Todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y 14. Prolongando la cuarentena vamos a lograr que se cumplan dos ciclos. Vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad y cómo trabajar sobre quienes tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente”. Y añadió: “Estamos ganando tiempo para preparar los equipos, capacitar al personal medico, enfermeras, las fuerzas armadas y de seguridad. Gracias a todos ellos que han trabajado muy bien”.

Respecto de los diez días que lleva el país con el aislamiento obligatorio, expresó: “Si revisan como es la curva de crecimiento en nuestra cuarentena y como es la de los países que tardaron en decretarla, verán como hemos ganado. Quiero que estemos satisfechos de ver de lo que fuimos capaces. Tenemos que atender la situación de los barrios más pobres, para eso hemos destinado recursos económicos sino también garantizar la llegada de alimentos. A todos ellos les pido dos cosas: que respeten la cuarentena y que cuiden mucho a sus mayores. Que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. A todos les va a llegar los recursos y los alimentos que sean necesarios mientras la emergencia dure. El Estado va a estar más presente que nunca”.

Por último, remarcó: “Estamos viviendo un momento de excepción. No caigamos en el falso dilema de ‘es la salud o la economía’. Una economía que cae siempre se levanta y una vida que termina no la levantamos más. No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas. No sólo para los sectores de bajos recursos sino también ayudando a la pequeña y mediana empresa. Generamos el Ingreso Familiar de Emergencia, eximimos pagos de contribuciones patronales. Hemos garantizado a todas las empresas una nómina salarial como crédito a una tasa del 24%. Como hemos hecho un esfuerzo muy grande, no me gusta ver como una empresa despide un empleado”. Y resaltó que así como se mostró riguroso con los comercios que se aprovechaban de la situación con aumentos desmedidos de precios, “voy a ser duro con ellos y con los que despiden gente. Si algo nos tiene que enseñar la pandemia es la regla de la solidaridad, aquí nadie se salva solo”.