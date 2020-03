Clientes del Banco Nación podrán retirar efectivo del cajero sin tarjeta de débito

La entidad financiera dispuso un herramienta para que sus clientes permitan que un tercero retire dinero de un cajero automático sólo con un código y el DNI.

Para ello, el cliente debe generar una clave de acceso y luego enviársela a la persona que desee para que realice la operación. Hasta junio no habrá limites de importe ni cantidad de extracciones.

Servirá para distintas situaciones en las que el usuario no puede acercarse a la terminal. Más aún para los jubilados que no deben salir de su casa para no exponerse al coronavirus, del cual son un grupo de riesgo.

La plataforma denominada “Punto Efectivo” se encuentra disponible en cajeros de Banco Nación y en algunas terminales de Red Link. En total son 6500 en todo el país.

La clave se puede generar mediante la página web, con el aplicativo del celular o en el call center y, por una cuestión de seguridad, caduca después de un determinado tiempo.

Por último, Banco Nación informó que serán enviadas a los domicilios las tarjetas de débito de aquellos jubilados que perciben sus haberes por dicha entidad y no tienen aún el plástico.